Por qué motivo Henry Cavill no pudo ser James Bond: “Hubiera sido un excelente 007”

escuchar

El de James Bond es uno de los personajes más codiciados en Hollywood. Desde que Sean Connery lo retratara por primera vez en el film Dr. No, fueron muchos los actores que tuvieron la posibilidad de darle vida al agente 007. Y aunque no siempre los resultados fueron buenos, es indudable que personificar a ese carismático espía, es una gran oportunidad para cualquier intérprete. Ahora trascendió que Henry Cavill estuvo a un paso de ser un Bond, según contó el director Martin Campbell.

Daniel Craig en Casino Royale y su debut como el agente 007

Luego de la salida de Pierce Brosnan, todo estaba listo para darle un reinicio a la saga. Lejos de la elegancia de otras versiones, el nuevo Bond debía ser un hombre mas adusto. Por ese motivo, era obligatorio encontrar al actor perfecto, que pudiera darle al personaje un tono más áspero, y fueron muchos los interesados que aspiraron a quedarse con ese rol. S egún reveló Martin Campbell, responsable de Casino Royale (el título que renovó esa franquicia), Henry Cavill estuvo muy cerca de quedarse con el papel.

“Él estuvo grandioso en el casting”, reconoció Campbell, y agregó: “Su actuación fue increíble. Y la verdad es que si Daniel no existiera, Henry hubiera sido un excelente 007. Se lo veía grandioso, estaba en una condición física inmejorable, era muy apuesto. Quizá por esa época sí parecía demasiado joven”. Sin embargo, y como revela el director, la aparición de Daniel Craig lo convenció a él y a los productores que ese nombre era la mejor opción.

Henry Cavill Prensa Netflix - Getty Images South America

El realizador explicó así cómo llegaron a elegir a Craig. “La manera en la que trabajamos con Bond fue bastante democrática, sobre todo cuando hubo que decidir al actor. Nos sentamos todos alrededor de una mesa, éramos unos ocho o nueve. Estaba yo junto a los productores, el director de casting, etc. Y todos daban su punto de vista, y en última instancia debía ser una decisión unánime”.

No solo la aparición de Craig dejó a Cavill fuera de competencia, sino también el factor edad, según reveló Campbell: “A Henry le fue muy bien en la prueba, pero irónicamente, era demasiado joven”.

Su adiós a Superman

Henry Cavill contó que su sobrino fue castigado por mentir en la escuela, dado contó que su tío era Superman. Gentileza: Warner Bros

Aunque Cavill no pudo ser James Bond, poco tiempo después el actor tuvo revancha cuando fue elegido para interpretar a Superman, uno de los mayores íconos de la cultura popular. Y si bien el actor lo compuso en varias películas, recientemente se reveló que Cavill no volvería a usar la capa roja.

“Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y tengo que darles una triste noticia. Después de todo, no regresaré como Superman”, escribió el actor en su cuenta de Instagram, en diciembre del año pasado. Y puso en contexto la poco feliz decisión del estudio: “Después que Warner me dijera que anunciara mi regreso en octubre, antes de formalizar el contrato, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida”.

Henry Cavill en Liga de la Justicia de Zack Snyder

A diferencia de los responsables del estudio, y a pesar de las complicaciones que esta precipitada determinación le genera en su carrera, Cavill se mostró en el texto compartido como un verdadero profesional. “El cambio de guardia es algo que sucede. Respeto eso. James y Peter tienen un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados con el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas”, expresó.

Y también les dedicó unas palabras a los miembros del equipo que compartieron con él, el complejo pasaje por el universo cinematográfico de DC y para los fanáticos del hombre de acero: “Para aquellos que han estado a mi lado a lo largo de los años... Podemos llorar un poco, pero luego debemos recordar... Superman todavía está por aquí. ¡Todo lo que representa todavía existe! Y los ejemplos que nos da siguen ahí. Mi turno de usar la capa ya pasó, pero lo que representa Superman nunca pasará. Ha sido un viaje divertido con todos ustedes, hacia adelante y hacia arriba”.

LA NACION