Cuando Gwyneth Paltrow y Ben Affleck dieron por finalizada su relación, a finales de los 90, los rumores de un tercero en discordia comenzaron a sonar cada vez más fuerte. Y todas las miradas apuntaron a Viggo Mortensen, que venía de trabajar con la actriz en una película con mucha tensión sexual. Hoy, casi 25 años después, el intérprete de Green Book: una amistad sin fronteras desmiente haber mantenido un romance con Paltrow y haber causado la ruptura de la pareja dorada de Hollywood.

“ La gente me bombardeaba con cartas de odio, me decían que yo le había robado Gwyneth a Ben ”, contaba en 1999, en una entrevista con Now Magazine. Mortensen había personificado al amante de Paltrow en Un Crimen Perfecto, una remake del clásico de Alfred Hitchcock La llamada mortal, de 1954. En la película, los actores tuvieron dos escenas de sexo con desnudos incluidos, razón que llevó a la gente a pensar que el romance había escalado más allá de la pantalla.

“ Lo que sí era cierto es que antes de quitarnos la ropa y meternos entre las sábanas, yo le daba una serenata a Gwyneth con canciones de amor en español, para ponerla a tono y tranquilizarla ”, revelaba la estrella. “Siempre es un poco raro cuando tenés que quitarte la ropa y hacer una escena de amor con alguien que no conocés. En este caso fue raro, pero divertido. Y cualquier actor que diga que no se siente incómodo haciendo esas escenas... Bueno, eso es mentira”, afirmaba en la entrevista.

Un tiempo después del estreno de la película, cuando comenzó a escuchar historias que lo relacionaban con Paltrow, Mortensen se lo tomó con humor. “Me pareció gracioso”, aseguraba. “Pero luego dejó de tener gracia. Recibí cartas bastante crueles”.

Además de lo que pasaba en las revistas y los comentarios que recibía, comenzó a sentir que cada vez había más interés en su persona. “Mi teléfono no paraba de sonar, recibía llamadas de periodistas preguntándome por qué había seducido a Gwyneth. Estaban confundidos con la película”, contaba con humor.

Los rumores llegaron tan lejos que incluso sus propios familiares en Dinamarca estaban convencidos de que era el nuevo amante de la actriz. “ Me llamaron para decirme que se alegraban por mí y me dijeron que Gwyneth se vestía tan elegante y tenía tanto estilo que esperaban que me contagiara y me hiciera prestar más atención a mi ropa ”, confesaba son gracia, lamentándose haber desilusionado a los suyos.

El romance entre Affleck y Paltrow

A finales de 1997, durante una cena celebrada para los “niños mimados” de Harvey Weinstein, Paltrow conoció a Ben Affleck. La actriz, que acababa de separarse de Brad Pitt, trabajaría con el actor en Shakespeare enamorado, pero el romance duraría lo mismo que el rodaje. Para ella, Ben no solo era un hombre guapo, sino “inteligente, encantador, talentoso” y con un gran sentido del humor.

Gwyneth Paltrow y Ben Affleck, ¿una relación que no terminó bien? Archivo

Sin embargo, la relación no tuvo un final feliz. Ya para cuando ella ganó el Oscar a mejor actriz en 1999, el vínculo se había enfriado. Cada uno llegó por su lado a la ceremonia; él pasó por la alfombra roja acompañado de su socio y amigo Matt Damon, mientras ella estuvo acompañada por su madre. Y si bien tiempo después la chispa volvió a encenderse durante el rodaje de Un vuelco del corazón (2000), la relación tampoco prosperó y el propio actor quien decidió poner un punto final, ya que no estaba en condiciones de tener una novia formal.

Años después, tras varios rumores -incluyendo el hecho de que ella había sido infiel con Montersen-, la actriz reveló los verdaderos motivos de la ruptura: “ Ben hace que la vida sea difícil para él. Tiene muchas complicaciones, aunque realmente es un gran tipo. Así que espero que pueda resolver sus problemas. (...) Creo que tenemos un tipo de sistema de valores muy diferente ”, expresó dando cuenta de sus diferencias.

Para que las cosas se resolvieran tuvieron que pasar dos décadas y mucha agua bajo el puente. El año pasado, días antes de la boda de su ex con Jennifer Lopez, la actriz volvió a referirse a él mientras respondía preguntas de sus seguidores de Instagram. “¡Amor! ¡Tan romántico! Estoy muy feliz por ellos”, opinó sobre la boda de Affleck con la actriz y cantante.

LA NACION