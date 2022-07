¿Qué dijo? Gwyneth Paltrow se refirió al casamiento de su ex, Ben Affleck, con Jennifer Lopez

A finales de los años noventa, Gwyneth Paltrow hizo todos los deberes para convertirse en estrella. Luego de su sonado romance con Brad Pitt -sin dudas el actor del momento- se alzó con el protagónico de Shakespeare enamorado, ganó un Oscar y comenzó una relación con su compañero de elenco, Ben Affleck.

Décadas después, la actriz parece sentirse más cómoda vendiendo velas con el aroma de su vagina y pañales de lujo que actuando frente a cámaras, pero incluso desde su retiro de dos años, sabe como concitar el interés de la prensa. En junio de este año, Paltrow entrevistó a Pitt en el sitio web de su empresa. La excusa fue promocionar la nueva marca de indumentaria del actor, pero, como era de esperarse, la charla estuvo plagada de las alusiones a su antigua relación. “ Finalmente, encontré al Brad con el que se suponía que me casaría. Solo me tomó 20 años”, bromeó la actriz, en referencia a su marido, el guionista y productor Brad Falchuk .

Gwyneth Paltrow junto a Ben Affleck y Bruce Willis

Evidentemente, a Paltrow no la aburre redundar en su pasado ni tiene reparos a la hora de hablar sobre los hombres con los que compartió algunos años de su vida. Este viernes, la actriz de Iron Man reveló cómo se siente acerca de la boda secreta de Affleck y Jennifer Lopez en Las Vegas, que tuvo lugar el 16 de julio.

Después de haber trabajado juntos en el premiado film producido por Harvey Wenstein en 1998, los actores estuvieron juntos durante un año, pero la relación no fue fácil. “Hay mujeres que cometen el error de querer cambiar al hombre que tienen al lado”, decía él, por aquel entonces, sin nombrarla. Ella, a su vez, le aseguraba a LA NACION que si bien ya no estaban juntos a la hora de filmar Un vuelco del corazón, en 2000, no se sintieron incómodos al grabar las intensas escenas de amor, porque a esa altura eran amigos.

Sin embargo, durante los meses siguientes no se mostraron muy amistosos a la hora de hablar del otro en las entrevistas. Mientras que en una entrevista con Good Morning America, Affleck dijo que el hombre perfecto de Gwyneth probablemente sería alguien como su padre, ella le devolvió la gentileza diciendo que la mujer ideal del actor era “cualquier tipo de stripper o cualquier persona que sirva cerveza fría en bikini” .

Lo cierto es que un año después de filmar juntos por última vez, Affleck sorprendió al mundo entero ofreciéndole matrimonio a Jennifer Lopez. El actor y la cantante y actriz se conocieron en 2002 durante el rodaje de Gigli y el flechazo fue instantáneo. En ese momento, la actriz de Estafadoras de Wall Street y el director de Argo se convirtieron en una de las parejas con más presencia en los medios. Pero no fue fácil escaparle a los paparazzi ni a los estereotipos de Hollywood: para las revistas del corazón, él era el exitoso galán del momento y ella, una chica de origen latino con curvas voluptuosas.

Un año después de oficializar la relación y mientras JLo esperaba que saliera el divorcio con su exmarido, el bailarín Cris Judd, las estrellas se comprometieron y comenzaron a planificar la boda. “Mi relación con Jennifer Lopez resultó ser esa historia sensacionalista en el momento en que ese negocio crecía exponencialmente”, reflexionaba él hace unos meses al recordar el noviazgo, que en parte se desgastó debido al acoso mediático.

La boda, que iba a ser en septiembre de 2003 en Santa Bárbara, terminó posponiéndose unos días antes y cambiando su fecha para un año más tarde. “Cuando nos vimos considerando seriamente contratar a tres ‘falsas novias’ separadas en tres lugares diferentes, nos dimos cuenta de que algo andaba mal”, contaron entonces. Y agregaron: “Empezábamos a notar que el espíritu de lo que iba a ser el día más feliz de nuestras vidas estaba en riesgo”. En enero de 2004, el representante de ella anuncio públicamente que la relación había llegado a su fin y que el casamiento estaba oficialmente cancelado.

Jennifer López, derecha, y Ben Affleck posan al llegar al estreno de “The Last Duel” en la 78a edición del Festival de Cine de Venecia en Venecia, Italia, el 10 de septiembre de 2021. (Foto Joel C Ryan/Invision/AP)

En el preciso momento en el que la boda era cancelada, Paltrow se refirió al tema en una entrevista. ““ Ben hace que la vida sea difícil para él. Tiene muchas complicaciones, aunque realmente es un gran tipo. Así que espero que pueda resolver sus problemas. (...) Creo que tenemos un tipo de sistema de valores muy diferente ”, deseaba.

Años después, la actriz reveló los verdaderos motivos de la ruptura: , expresó dando cuenta de sus diferencias.

Para que las cosas se resolvieran tuvieron que pasar dos décadas y mucha agua bajo el puente. Y, otra vez, Paltrow se refirió al tema. La actriz se prestó al juego de responder preguntas de sus seguidores de Instagram y, claro, el tema no tardó en aparecer. “¡Amor! ¡Tan romántico! Estoy muy feliz por ellos”, escribió, sin dudarlo.