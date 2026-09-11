Premios Emmy 2026: dónde ver las series nominadas antes de la ceremonia

El próximo lunes 14 de septiembre, algunas de las producciones más destacadas del último año se enfrentarán en la 78ª edición de los premios Emmy. La ceremonia se realizará en el Peacock Theater de Los Ángeles y tendrá como anfitriona a Mariska Hargitay, quien se convertirá en la primera mujer en presentar la ceremonia en los últimos 15 años. La transmisión estadounidense comenzará a las 20 y estará a cargo de NBC y Peacock. En la Argentina se podrá ver por TNT y HBO Max.

Entre las series que llegan con mayor cantidad de candidaturas se encuentran The Pitt (HBO Max), con 25 nominaciones; Hacks (HBO Max), con 24, siendo la mayor cantidad obtenida por una comedia en la historia de los Emmy; La maldición de Widow’s Bay (Apple TV), con 19, y Pluribus (Apple TV), con 18; mientras que la segunda temporada de Bronca (Netflix) lidera entre las miniseries con 16 menciones.

A continuación, un repaso por todas las producciones que compiten por mejor serie dramática, mejor serie de comedia y mejor miniserie o serie antológica, de qué se tratan y dónde pueden verse en la Argentina.

Serie dramática

La diplomática

Keri Russell es Kate Wyler, la embajadora estadounidense en el Reino Unido que en la tercera temporada de La diplomática debe moverse entre una nueva crisis política y la llegada de Grace Penn a la presidencia de los Estados Unidos Netflix

Keri Russell interpreta a Kate Wyler, una diplomática estadounidense destinada como embajadora en el Reino Unido, donde debe enfrentar crisis internacionales mientras lidia con una complicada vida matrimonial con su marido, Hal Wyler (Rufus Sewell). En la tercera temporada, de ocho episodios, la muerte del presidente Rayburn lleva a Grace Penn (Allison Janney) a la Casa Blanca, poco después de que Kate descubriera su participación en una conspiración. Mientras tanto, Hal continúa moviendo piezas en torno al futuro político de su esposa. La serie de Debora Cahn combina intriga política con los conflictos personales de sus protagonistas. Disponible en Netflix.

La edad dorada

Creada por Julian Fellowes, la ficción se desarrolla en el Nueva York de fines del siglo XIX, en una época marcada por la aparición de grandes fortunas y la disputa entre la vieja élite y una nueva clase de millonarios. Carrie Coon interpreta a Bertha Russell y Morgan Spector a su marido, George, una pareja decidida a conquistar un lugar entre las familias más poderosas de la ciudad. En la tercera temporada, de ocho episodios, los Russell quedan mejor posicionados para alcanzar la cima de la sociedad: Bertha persigue una nueva ambición para su familia, mientras George arriesga su fortuna en un proyecto que podría revolucionar la industria ferroviaria. Disponible en HBO Max.

El caballero de los siete reinos

El universo de Game of Thrones se expande con esta serie de seis episodios, ambientada un siglo antes de los acontecimientos de la ficción original y basada en las novelas cortas de George R. R. Martin sobre Dunk y Egg. La historia sigue las aventuras de Ser Duncan el Alto, un joven caballero, y su pequeño escudero Egg, en un Poniente donde los Targaryen todavía ocupan el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón continúa vivo. Disponible en HBO Max.

Paradise

Sterling K. Brown vuelve como Xavier Collins en la segunda temporada de Paradise: esta vez, el agente del Servicio Secreto abandona el refugio para buscar a Teri y descubrir qué ocurrió en el mundo después de “El Día” Disney Latino

Sterling K. Brown interpreta a Xavier Collins, un agente del Servicio Secreto que, tras el asesinato del presidente de los Estados Unidos, descubre que la comunidad aparentemente idílica en la que vive esconde mucho más de lo que imaginaba. En la segunda temporada, Xavier sale de Paradise para buscar a su esposa, Teri (Enuka Okuma), y descubre cómo sobrevivió el resto del mundo durante los tres años posteriores a “El Día”, mientras dentro del búnker aumentan los conflictos y salen a la luz nuevos secretos sobre los orígenes de la ciudad. Disponible en Disney+.

The Pitt

Noah Wyle interpreta al doctor Michael “Robby” Robinavitch en este drama médico que sigue el trabajo de médicos, residentes y enfermeros de una sala de emergencias de Pittsburgh. Con una estructura que acompaña prácticamente en tiempo real una extensa jornada laboral, la ficción pone el foco en las urgencias de los pacientes y en el desgaste de quienes deben atenderlas. La segunda temporada vuelve a contar con 15 episodios y una nueva jornada dentro del hospital. Disponible en HBO Max.

Pluribus

Rhea Seehorn interpreta a Carol Sturka, una novelista que debe enfrentarse a un extraño mundo transformado por un fenómeno que alteró a casi toda la humanidad, en la nueva serie de Vince Gilligan

Vince Gilligan, creador de Breaking Bad y cocreador de Better Call Saul, regresó a la televisión con una particular historia de ciencia ficción protagonizada por Rhea Seehorn. Carol Sturka es una novelista malhumorada que descubre que pertenece al reducido grupo de personas que no fueron afectadas por un extraño fenómeno capaz de transformar radicalmente a la humanidad. La premisa es: “La persona más desgraciada sobre la faz de la tierra debe salvar el mundo de la felicidad”. Disponible en Apple TV.

Slow Horses

Gary Oldman interpreta a Jackson Lamb, el brillante, malhumorado y poco convencional jefe de Slough House, el departamento del MI5 al que son enviados los agentes cuyos errores pusieron en riesgo sus carreras. En la quinta temporada, las sospechas comienzan cuando Roddy Ho aparece con una inesperada novia y, al mismo tiempo, una serie de extraños acontecimientos sacude Londres, obligando al equipo a descubrir qué conexión existe entre ellos. Disponible en Apple TV.

Your Friends & Neighbors

Jon Hamm es Andrew “Coop” Cooper, el financista convertido en ladrón de sus propios vecinos, mientras Amanda Peet interpreta a Melanie “Mel” Cooper, su exmujer; en la segunda temporada, la vida secreta de él amenaza cada vez más con alcanzar a su familia Captura

Jon Hamm interpreta a Andrew “Coop” Cooper, un administrador de fondos de inversión que, después de perder su trabajo y en medio de un divorcio, empieza a robar las casas de sus adinerados vecinos para mantener su estilo de vida. En la segunda temporada, de diez episodios, Coop profundiza su vida como ladrón suburbano hasta que la llegada de un nuevo vecino amenaza con revelar sus secretos y poner en peligro a su familia. Disponible en Apple TV.

Serie de comedia

Abbott Elementary

Quinta Brunson, Tyler James Williams y Sheryl Lee Ralph interpretan a Janine Teagues, Gregory Eddie y Barbara Howard, tres de los docentes de Abbott Elementary, la comedia ambientada en una escuela pública de Filadelfia que este año compite con su quinta temporada

Creada y protagonizada por Quinta Brunson, esta comedia con formato de falso documental sigue a un grupo de docentes de una escuela pública de Filadelfia que intenta hacer su trabajo entre falta de recursos, burocracia y los imprevistos cotidianos de las aulas. En su quinta temporada, la ficción continúa siguiendo al equipo de Abbott y suma situaciones como el traslado temporal de la escuela después de las vacaciones de invierno. Disponible en Disney+.

El Oso

Jeremy Allen White es Carmen “Carmy” Berzatto, un chef formado en restaurantes de alta cocina que regresó a Chicago después de la muerte de su hermano para hacerse cargo del negocio familiar y terminó transformándolo en un proyecto mucho más ambicioso. En la cuarta temporada, Carmy, Sydney y Richie intentan mantener a flote El Oso y llevarlo a un nuevo nivel mientras enfrentan obstáculos profesionales y personales y se preguntan hasta dónde están dispuestos a llegar en su búsqueda de la excelencia. Disponible en Disney+.

Hacks

Jean Smart vuelve a ponerse en la piel de Deborah Vance en la quinta y última temporada de Hacks, en la que la comediante regresa a Las Vegas junto a Ava con un objetivo: asegurar el legado que construyó durante décadas sobre los escenarios HBO

Jean Smart y Hannah Einbinder interpretan a Deborah Vance, una consagrada comediante, y Ava, la joven guionista con quien construyó una relación profesional tan fructífera como conflictiva. En la quinta y última temporada, de diez episodios, una serie de noticias erróneas que dan por muerta a Deborah lleva a ambas de regreso a Las Vegas, decididas a asegurar el legado de la veterana estrella de la comedia. Disponible en HBO Max.

Margo’s Got Money Troubles

Basada en la novela de Rufi Thorpe, tiene a Elle Fanning como Margo, una joven aspirante a escritora que abandona la universidad, se convierte en madre y debe encontrar rápidamente una forma de afrontar una creciente montaña de gastos. Hija de una exmesera interpretada por Michelle Pfeiffer y de un antiguo luchador profesional al que encarna Nick Offerman, Margo busca una salida económica mientras intenta reorganizar por completo su vida. Disponible en Apple TV.

Nadie quiere esto

Kristen Bell y Adam Brody son Joanne y Noah, la podcaster agnóstica y el rabino que en la segunda temporada de Nadie quiere esto dejan atrás el enamoramiento inicial para intentar hacer funcionar su relación en la vida cotidiana

Kristen Bell y Adam Brody protagonizan esta comedia romántica sobre Joanne, una podcaster agnóstica, y Noah, un rabino que se enamoran a pesar de provenir de mundos muy diferentes. En la segunda temporada, la pareja deja atrás la etapa inicial del enamoramiento y debe aprender a construir una vida en común mientras persisten las diferencias religiosas, familiares y personales que desde el comienzo pusieron a prueba su vínculo. Disponible en Netflix.

Only Murders in the Building

Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez interpretan a Charles, Oliver y Mabel, tres vecinos del edificio Arconia unidos por su afición por los crímenes reales y por una sucesión de asesinatos que terminan investigando juntos. En la quinta temporada, la sospechosa muerte de Lester, el querido portero del edificio, conduce al trío hacia una red de secretos que conecta a multimillonarios, mafiosos de la vieja escuela y residentes del propio Arconia. Disponible en Disney+.

Shrinking

Jason Segel interpreta a Jimmy, un terapeuta atravesado por la muerte de su esposa que decide abandonar varias de las reglas de su profesión y empezar a decirles a sus pacientes exactamente lo que piensa. Esa sinceridad sin filtros provoca cambios profundos tanto en la vida de quienes lo rodean como en la propia. La ficción llegó este año a su tercera temporada, de 11 episodios, nuevamente con Harrison Ford y Jessica Williams entre sus protagonistas. Disponible en Apple TV.

La maldición de Widow’s Bay

El alcalde Tom Loftis, interpretado por Matthew Rhys, intenta sacar de la crisis económica a Widow’s Bay, un pequeño pueblo ubicado en una isla frente a Nueva Inglaterra. Su plan es convertirlo en un destino turístico, pese a las advertencias de los vecinos, convencidos de que el lugar carga con una antigua maldición. Cuando finalmente llegan los visitantes, las supersticiones empiezan a parecer mucho menos absurdas. La serie combina terror con comedia y es una de las grandes debutantes de esta edición. Disponible en Apple TV.

Miniserie o serie antológica

All Her Fault

Sarah Snook interpreta a Marissa Irvine, una madre que llega a buscar a su hijo Milo después de una tarde de juegos en la casa de un compañero. Pero la mujer que abre la puerta asegura no conocer al niño ni saber nada de él. La desaparición da inicio a una investigación que comienza a exponer secretos y fracturas detrás de la aparente normalidad de una familia y su entorno. Basada en la novela de Andrea Mara, la miniserie de ocho episodios también cuenta con Dakota Fanning, Jake Lacy y Michael Peña. Disponible en Prime Video.

La bestia en mí

Claire Danes interpreta a Aggie Wiggs, una reconocida escritora que se aisló del mundo después de la muerte de su hijo y ya no logra escribir. Su rutina cambia con la llegada de un nuevo vecino: Nile Jarvis, un poderoso empresario inmobiliario interpretado por Matthew Rhys que alguna vez fue sospechoso por la desaparición de su esposa. Fascinada y a la vez aterrada por él, Aggie empieza a investigarlo y queda atrapada en un peligroso juego psicológico. Disponible en Netflix.

Bronca

La serie antológica creada por Lee Sung Jin regresó con una segunda temporada de ocho episodios, una nueva historia y un elenco encabezado por Oscar Isaac, Carey Mulligan, Charles Melton y Cailee Spaeny. La trama se desarrolla alrededor de un exclusivo country club, donde los jóvenes empleados Ashley y Austin graban una fuerte discusión entre su jefe, Josh, y su esposa Lindsay. Cuando deciden utilizar esas imágenes a su favor, el incidente desencadena una escalada de manipulaciones, secretos y violencia entre las parejas. Disponible en Netflix.

DTF St. Louis

Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini encabezan esta comedia negra construida alrededor de un triángulo amoroso entre tres adultos atravesados por las frustraciones de la mediana edad. Desde el comienzo se sabe que la historia terminará con uno de ellos muerto; los siete episodios reconstruyen el camino que lleva hasta ese desenlace. Disponible en HBO Max.

Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

Paul Anthony Kelly y Sarah Pidgeon interpretan a John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette en Love Story, la miniserie que reconstruye su romance, su matrimonio y la enorme presión mediática que convirtió su vida privada en un asunto de interés nacional

La primera entrega de la antología creada por Ryan Murphy reconstruye la relación entre John F. Kennedy Jr., interpretado por Paul Anthony Kelly, y Carolyn Bessette, a cargo de Sarah Pidgeon. La serie recorre desde el comienzo del romance hasta su matrimonio y pone el foco en la presión que ejercieron sobre la pareja la fama del hijo de John F. Kennedy y Jacqueline Kennedy Onassis, el interés de la prensa y la exposición pública permanente. Está inspirada en el libro Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy, de Elizabeth Beller. Disponible en Disney+.