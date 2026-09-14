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Premios Emmy 2026: todos los looks de la alfombra roja

Las celebrities lucen sus mejores galas para la 78ª edición de los galardones a la excelencia en la industria de la televisión estadounidense

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Florencia Falcone
LA NACIONFlorencia Falcone
Niecy Nash-Betts, Abby Elliott y Adam Brody
Niecy Nash-Betts, Abby Elliott y Adam BrodyAP Photo / Getty vía AFP - Collage
Abby Elliott, una de las protagonistas de El Oso (nominada a Mejor serie de comedia), fue una de las primeras en arribar a la alfombra azul de los Emmy. Lució un diseño en tono rosa empolvado con corset estructurado, drapeado asimétrico y falda fluida, y el detalle de un lazo bordó a contratono firmado por Erdem
Abby Elliott, una de las protagonistas de El Oso (nominada a Mejor serie de comedia), fue una de las primeras en arribar a la alfombra azul de los Emmy. Lució un diseño en tono rosa empolvado con corset estructurado, drapeado asimétrico y falda fluida, y el detalle de un lazo bordó a contratono firmado por ErdemMark J. Terrill - Invision
Mariska Hargitay, la protagonista de La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales, es la primera mujer en conducir la gala en 15 años. La actriz deslumbró con un vestido rojo en paillette
Mariska Hargitay, la protagonista de La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales, es la primera mujer en conducir la gala en 15 años. La actriz deslumbró con un vestido rojo en pailletteAMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
La intérprete posó acompañada por su marido, el actor Peter Hermann, muy elegante en un smoking negro
La intérprete posó acompañada por su marido, el actor Peter Hermann, muy elegante en un smoking negro AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Adam Brody, protagonista de la serie de Netflix Nadie quiere esto (su tercera temporada llega el 22 de octubre), muy elegante con un traje Prada azul marino de doble botonadura, camisa celeste y corbatín estampado
Adam Brody, protagonista de la serie de Netflix Nadie quiere esto (su tercera temporada llega el 22 de octubre), muy elegante con un traje Prada azul marino de doble botonadura, camisa celeste y corbatín estampadoMark J. Terrill - Invision
Kristen Bell, su coprotagonista, eligió un delicado vestido blanco con detalles de volados, encaje y una capa que cubría la mitad de su torso
Kristen Bell, su coprotagonista, eligió un delicado vestido blanco con detalles de volados, encaje y una capa que cubría la mitad de su torsoAMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Niecy Nash-Betts, una de las protagonistas de Todo Vale, la serie de Hulu creada por Ryan Murphy con un elenco que incluye a Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson y Glenn Close, arribó a la blue carpet de los Emmy enfundada en un vestido rojo confeccionado en satén, con escote palabra de honor y falda sirena con una larga cola
Niecy Nash-Betts, una de las protagonistas de Todo Vale, la serie de Hulu creada por Ryan Murphy con un elenco que incluye a Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson y Glenn Close, arribó a la blue carpet de los Emmy enfundada en un vestido rojo confeccionado en satén, con escote palabra de honor y falda sirena con una larga colaAMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Richard Gadd, conocido por Bebé reno, está nominado en la categoría Mejor actor de reparto en miniserie, antología o telefilm por su labor en Hombre a medias. Llevó un traje cruzado bicolor en azul y negro
Richard Gadd, conocido por Bebé reno, está nominado en la categoría Mejor actor de reparto en miniserie, antología o telefilm por su labor en Hombre a medias. Llevó un traje cruzado bicolor en azul y negroMONICA SCHIPPER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Joy Sunday, la actriz de Merlina, apostó por un look total white con un vestido con detalles de pedrería
Joy Sunday, la actriz de Merlina, apostó por un look total white con un vestido con detalles de pedreríaLISA O'CONNOR - AFP
Grace Gummer se decantó por un diseño Dior para la alfombra azul de los Emmy. La actriz, hija de Meryl Streep, interpretó a Caroline Kennedy en la serie Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette (Disney+), nominada en siete categorías
Grace Gummer se decantó por un diseño Dior para la alfombra azul de los Emmy. La actriz, hija de Meryl Streep, interpretó a Caroline Kennedy en la serie Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette (Disney+), nominada en siete categorías LISA O'CONNOR - AFP
Gummer posó junto a su marido, el productor musical británico Mark Ronson, también con look en total black
Gummer posó junto a su marido, el productor musical británico Mark Ronson, también con look en total blackLISA O'CONNOR - AFP
Colman Domingo optó por los colores para la ceremonia con un diseño de Valentino. Está nominado a Mejor actor de reparto en serie de comedia por su trabajo en Las cuatro estaciones. También, como Mejor actor invitado en serie dramática por Euphoria
Colman Domingo optó por los colores para la ceremonia con un diseño de Valentino. Está nominado a Mejor actor de reparto en serie de comedia por su trabajo en Las cuatro estaciones. También, como Mejor actor invitado en serie dramática por Euphoria AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Lisa Kudrow, nominada a Mejor actriz en serie de comedia por The Comeback, eligió un conjunto total black con un blazer crop y vestido de satén
Lisa Kudrow, nominada a Mejor actriz en serie de comedia por The Comeback, eligió un conjunto total black con un blazer crop y vestido de satén MONICA SCHIPPER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Noah Wyle, la estrella de The Pitt, espera superar su propio récord (está nominado como Mejor actor en serie dramática). La temporada pasada se convirtió en el primer actor en ganar los cinco premios más importantes de la televisión en una misma temporada por una sola serie: alzó el Primetime Emmy Awards, el Television Critics Association Awards, el Critics’ Choice Television Awards, el Golden Globe Awards y el Screen Actors Guild Awards
Noah Wyle, la estrella de The Pitt, espera superar su propio récord (está nominado como Mejor actor en serie dramática). La temporada pasada se convirtió en el primer actor en ganar los cinco premios más importantes de la televisión en una misma temporada por una sola serie: alzó el Primetime Emmy Awards, el Television Critics Association Awards, el Critics’ Choice Television Awards, el Golden Globe Awards y el Screen Actors Guild AwardsMONICA SCHIPPER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Su compañera de elenco en el drama médico de HBO, Katherine LaNasa, nuevamente está ternada como Mejor actriz de reparto en serie dramáticaMark J. Terrill - Invision
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Cynthia Nixon, la recordada actriz de Sex and the City, impecable con un vestido de la temporada otoño-invierno 2026 de Issey MiyakeMONICA SCHIPPER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Por Florencia Falcone
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