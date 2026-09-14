Premios Emmy 2026: todos los looks de la alfombra roja

Abby Elliott, una de las protagonistas de El Oso (nominada a Mejor serie de comedia), fue una de las primeras en arribar a la alfombra azul de los Emmy. Lució un diseño en tono rosa empolvado con corset estructurado, drapeado asimétrico y falda fluida, y el detalle de un lazo bordó a contratono firmado por Erdem

Mark J. Terrill - Invision