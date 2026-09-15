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Premios Hugo 2026: todos los looks de la fiesta del teatro musical

Este lunes, se llevó a cabo en el Coliseo la 16ª edición de los galardones que reconocen a las grandes producciones del año

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Para LA NACIONCynthia Caccia
Pepe Cibrián Campoy, Minerva Casero y Rada, algunos de los protagonistas de la velada musical
Pepe Cibrián Campoy, Minerva Casero y Rada, algunos de los protagonistas de la velada musicalGerardo Viercovich - LA NACION
Pepito Cibrián presente en el Teatro Coliseo. El productor y director teatral llevó un traje con polera para enfrentar las bajas temperaturas de la ciudad. Fiel a su estilo, realzó su look total black con un llamativo colgante con flores, mocasines animal print y unas gafas de sol en plateado
Pepito Cibrián presente en el Teatro Coliseo. El productor y director teatral llevó un traje con polera para enfrentar las bajas temperaturas de la ciudad. Fiel a su estilo, realzó su look total black con un llamativo colgante con flores, mocasines animal print y unas gafas de sol en plateadoGerardo Viercovich - LA NACION
Elena Roger, nominada como Mejor Actuación Protagónica por Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires, se anticipó a la primavera con este vestido de estampa floral en negro, verde y fucsia. La actriz y cantante acompañó su propuesta con un tapado de pana en color violeta y stilettos en rosa pastel
Elena Roger, nominada como Mejor Actuación Protagónica por Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires, se anticipó a la primavera con este vestido de estampa floral en negro, verde y fucsia. La actriz y cantante acompañó su propuesta con un tapado de pana en color violeta y stilettos en rosa pastelGerardo Viercovich - LA NACION
Damián Betular, candidato a llevarse la estatuilla por su papel revelación en Hairspray, súper elegante en un esmoquin con moño. Sus mocasines de charol no pasaron desapercibidos
Damián Betular, candidato a llevarse la estatuilla por su papel revelación en Hairspray, súper elegante en un esmoquin con moño. Sus mocasines de charol no pasaron desapercibidosGerardo Viercovich - LA NACION
Minerva Casero, la protagonista de Anastasia, se animó a las transparencias con este diseño de encaje que se destacó por un detalle fruncido a la altura de las caderas. La actriz sumó accesorios en dorado y sandalias negras
Minerva Casero, la protagonista de Anastasia, se animó a las transparencias con este diseño de encaje que se destacó por un detalle fruncido a la altura de las caderas. La actriz sumó accesorios en dorado y sandalias negras Gerardo Viercovich - LA NACION
Agustín Aristaran, nominado como Mejor Actuación Protagónica Masculina por Charlie y la fábrica de chocolate, eligió un traje a rayas con doble abotonadura. Debajo, llevó una remera al tono en vez de camisa
Agustín Aristaran, nominado como Mejor Actuación Protagónica Masculina por Charlie y la fábrica de chocolate, eligió un traje a rayas con doble abotonadura. Debajo, llevó una remera al tono en vez de camisa Gerardo Viercovich - LA NACION
Rada junto a Luciano Cáceres antes de entrar al Coliseo. El actor también eligió un traje pero, a diferencia del mago, lo llevó con camisa y corbata
Rada junto a Luciano Cáceres antes de entrar al Coliseo. El actor también eligió un traje pero, a diferencia del mago, lo llevó con camisa y corbata Gerardo Viercovich - LA NACION
Martín Campilongo, el protagonista de Papá por siempre, optó por un look más relajado para esta noche de premios
Martín Campilongo, el protagonista de Papá por siempre, optó por un look más relajado para esta noche de premiosGerardo Viercovich - LA NACION
Ricky Pashkus fue uno de los encargados de conducir la ceremonia de los Premios Hugo, junto a Laura Oliva y Pablo Gorlero. El director teatral apostó por un clásico traje que realzó con una camisa estampada y un piloto en beige
Ricky Pashkus fue uno de los encargados de conducir la ceremonia de los Premios Hugo, junto a Laura Oliva y Pablo Gorlero. El director teatral apostó por un clásico traje que realzó con una camisa estampada y un piloto en beige Gerardo Viercovich - LA NACION
María Fernanda Callejón acompañó a su hija Giovanna Diotto, parte del elenco juvenil de Papá por siempre. Mientras que la niña lució un vestido en amarillo con botas de caña alta blancas, su madre deslumbró con un modelo de tul que llevó debajo de un blazer con cinto de tachas; todo creación de Femme Ideale
María Fernanda Callejón acompañó a su hija Giovanna Diotto, parte del elenco juvenil de Papá por siempre. Mientras que la niña lució un vestido en amarillo con botas de caña alta blancas, su madre deslumbró con un modelo de tul que llevó debajo de un blazer con cinto de tachas; todo creación de Femme IdealeGerardo Viercovich - LA NACION
Un mini dress de lentejuelas fue el ítem elegido por Albana Fuentes para esta noche tan especial. La actriz, que interpreta a Dorothy en la obra El mago de Oz, sumó a la paleta de verdes, unas sandalias y un sobre en plateado
Un mini dress de lentejuelas fue el ítem elegido por Albana Fuentes para esta noche tan especial. La actriz, que interpreta a Dorothy en la obra El mago de Oz, sumó a la paleta de verdes, unas sandalias y un sobre en plateadoGerardo Viercovich - LA NACION
Gaby Goldman posó junto a Graciela Pal. Mientras que el director musical de Billy Elliot acaparó todos los flashes con su tapado estampado bicolor, la actriz combartió el frío con un abrigo de brillos con cuello de piel súper elegante
Gaby Goldman posó junto a Graciela Pal. Mientras que el director musical de Billy Elliot acaparó todos los flashes con su tapado estampado bicolor, la actriz combartió el frío con un abrigo de brillos con cuello de piel súper eleganteGerardo Viercovich - LA NACION
Sebastián Almada fue otro de los que optó por un look más relajado. El actor, nominado por su rol en Charlie y la Fábrica de chocolate, complementó su outfit con zapatillas
Sebastián Almada fue otro de los que optó por un look más relajado. El actor, nominado por su rol en Charlie y la Fábrica de chocolate, complementó su outfit con zapatillasGerardo Viercovich - LA NACION
Los reyes del humor. Sebastián Almada y Campi se encontraron en la puerta del Coliseo y posaron súper compinches ante los fotógrafos presentes
Los reyes del humor. Sebastián Almada y Campi se encontraron en la puerta del Coliseo y posaron súper compinches ante los fotógrafos presentes Gerardo Viercovich - LA NACION
Pichu Straneo, quien compitió contra Almada por su rol en Anastasia, combinó un traje negro con camisa azul. Sus anteojos cuadrados le dieron un toque original a su look
Pichu Straneo, quien compitió contra Almada por su rol en Anastasia, combinó un traje negro con camisa azul. Sus anteojos cuadrados le dieron un toque original a su lookGerardo Viercovich - LA NACION
Por Cynthia Caccia
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