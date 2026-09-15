Premios Hugo 2026: todos los looks de la fiesta del teatro musical

María Fernanda Callejón acompañó a su hija Giovanna Diotto, parte del elenco juvenil de Papá por siempre. Mientras que la niña lució un vestido en amarillo con botas de caña alta blancas, su madre deslumbró con un modelo de tul que llevó debajo de un blazer con cinto de tachas; todo creación de Femme Ideale

Gerardo Viercovich - LA NACION