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Premios Ídolo 2026: los mejores looks de la alfombra roja

Este miércoles, en la Usina de Arte, se celebra la tercera edición de los galardones que distinguen a los mejores influencers y figuras en las redes sociales

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Todos los looks de los Premios Ídolo 2026
Todos los looks de los Premios Ídolo 2026
Juli Poggio, que sigue avanzando en la nueva temporada de MasterChef Celebrity, hizo a un lado las cocinas para asistir a los premios Ídolo 2026
Juli Poggio, que sigue avanzando en la nueva temporada de MasterChef Celebrity, hizo a un lado las cocinas para asistir a los premios Ídolo 2026Prensa
Para la ocasión, optó por un sensual diseño en off whithe, con transparencias y bordados, mangas largas, sinuoso escote y detalles de plumas en la parte inferior de la falda
Para la ocasión, optó por un sensual diseño en off whithe, con transparencias y bordados, mangas largas, sinuoso escote y detalles de plumas en la parte inferior de la faldaPrensa
La finalista de Gran Hermano 2024, nominada en el rubro Lifestyle, derrochó glamour y sensualidad en su paso por la alfombra
La finalista de Gran Hermano 2024, nominada en el rubro Lifestyle, derrochó glamour y sensualidad en su paso por la alfombraPrensa
La actriz e influencer lució las joyas que completaron su total look antes de ingresar a la Usina del Arte
La actriz e influencer lució las joyas que completaron su total look antes de ingresar a la Usina del ArtePrensa
Diego Poggi fue uno de los encargados de la transmisión previa a la entrega de los premios Ídolo
Diego Poggi fue uno de los encargados de la transmisión previa a la entrega de los premios ÍdoloPrensa
Martita Fort, otra de las participantes de la nueva edición de MasterChef Celebrity, optó por un diseño de Pucheta Paz, con bordados de cristal. Acompañó con joyas de Jean Pierre
Martita Fort, otra de las participantes de la nueva edición de MasterChef Celebrity, optó por un diseño de Pucheta Paz, con bordados de cristal. Acompañó con joyas de Jean PierrePrensa
El vestido de la heredera de Ricardo Fort llamó la atención por su elaborada trama que combinaba transparencias, bordados y pedrería
El vestido de la heredera de Ricardo Fort llamó la atención por su elaborada trama que combinaba transparencias, bordados y pedreríaPrensa
Tras participar de La casa de los famosos en México, Flor Vigna retomó sus actividades en Buenos Aires y fue una de las celebridades invitadas a la ceremonia. La cantante eligió un vestido de dos piezas, con un corset y una vaporosa falda con detalles de plumas
Tras participar de La casa de los famosos en México, Flor Vigna retomó sus actividades en Buenos Aires y fue una de las celebridades invitadas a la ceremonia. La cantante eligió un vestido de dos piezas, con un corset y una vaporosa falda con detalles de plumasPrensa
Belu Lucius llegó a la entrega acompañada por su marido, Javier Ortega Desio. Mientras que él eligió un traje clásico, ella llevó un vestido de corte sirena con estampados
Belu Lucius llegó a la entrega acompañada por su marido, Javier Ortega Desio. Mientras que él eligió un traje clásico, ella llevó un vestido de corte sirena con estampadosPrensa
La ex Gran Hermano Dani Celis junto a sus gemelas, Aimé y Laia
La ex Gran Hermano Dani Celis junto a sus gemelas, Aimé y LaiaPrensa
La influencer eligió un vestido de falda irregular en tono arena, con bustier con detalles de pedrería
La influencer eligió un vestido de falda irregular en tono arena, con bustier con detalles de pedreríaPrensa
Carolina Puga, conocida popularmente como Paulina Cocina, con un look total black
Carolina Puga, conocida popularmente como Paulina Cocina, con un look total blackPrensa
El actor y exparticipante de Gran Hermano JuaniCar se atrevió a salir de lo clásico con un top con cuello halter blanco con lunares negros
El actor y exparticipante de Gran Hermano JuaniCar se atrevió a salir de lo clásico con un top con cuello halter blanco con lunares negrosPrensa
Sofía "La Reini" Gonet, conductora del evento, con un diseño estructurado de Es Gone; acompañó con joyas Jean Pierre y un clutch
Sofía "La Reini" Gonet, conductora del evento, con un diseño estructurado de Es Gone; acompañó con joyas Jean Pierre y un clutchPrensa
La finalista de la edición pasada de MasterChef se mostró muy feliz con el desafío de conducir los premios Ídolo 2026
La finalista de la edición pasada de MasterChef se mostró muy feliz con el desafío de conducir los premios Ídolo 2026Prensa
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Sofía "La Reini" GonetMartita FortJulieta Poggio
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