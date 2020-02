El actor sorprendió a todos y se animó a hacer una competencia de flexiones con un militar en la alfombra roja de los Oscar Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de febrero de 2020 • 11:42

A pesar de que Tom Hanks no resultó ganador en la noche de los premios Oscar 2020, tuvo su momento de oro en la alfombra roja: el actor de 63 años hizo una breve competencia de flexiones junto a un militar. Así, vestido de gala con su esmoquin aterciopelado negro, el actor se tiró al piso y completó veinte "lagartijas".

El actor perdió en la categoría de mejor actor de reparto por su interpretación en A Beautiful Day in the Neighborhood, y aplaudió al ganador de la estatuilla, Brad Pitt. Sin embargo, su gran momento no fue durante la ceremonia, sino antes de entrar. Hanks llegó al Dolby Theatre acompañado de su esposa, Rita Wilson, y saludó a todos los soldados que custodiaban la entrada del lugar. A los pocos minutos sorprendió a todos y empezó a hacer algunas flexiones en el piso con un sargento.

Según la revista People, Hanks charló con los soldados unos instantes y luego desafió a uno de ellos a hacer un poco de ejercicio en la alfombra roja. El militar aceptó con humor, y juntos contaron una por una las veinte flexiones que hicieron. El actor se ganó el aplauso de todos y continuó con una sonrisa su paso por la red carpet.

Recordemos que Hanks fue reconocido en 2006 como miembro honorario del Salón de la Fama de los Rangers del Ejército de los Estados Unidos, gracias a su compromiso público con los combatientes de la Segunda Guerra Mundial y a su recordada interpretación en la película Rescatando al soldado Ryan.