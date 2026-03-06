¿Alerta aeropuerto? La insólita denuncia del hijo de Tom Hanks atrapado al estilo “The Terminal” en Colombia

Lo que comenzó como una escapada improvisada para celebrar un cumpleaños terminó convirtiéndose en una inesperada pesadilla migratoria. Chet Hanks, hijo mayor de Tom Hanks y Rita Wilson, aseguró en redes sociales que quedó varado en Medellín tras un problema con su documentación para regresar a Estados Unidos.

El viaje espontáneo del hijo de Tom Hanks que se complicó

Según contó el propio Chet Hanks en un video publicado en sus redes sociales, todo empezó con un viaje a Puerto Rico para festejar el cumpleaños de su amigo Max. El actor, rapero y modelo de 35 años explicó que pasó un buen momento y que, cuando estaba a punto de regresar, decidió extender la travesía de manera impulsiva.

Chet Hanks contó los problemas que tuvo con su pasaporte

“Estaba en Puerto Rico y estamos a punto de irnos. Pensé: estoy a dos o tres horas de Medellín. ¿Por qué no voy a visitar a mi amigo Taylor, que vive allá? Suena bien, ¿no?”, relató ante cámara.

La decisión parecía sencilla: tomar un vuelo corto hacia Colombia antes de volver a casa. Sin embargo, ese cambio de planes fue el detonante de un contratiempo que lo dejó sin posibilidad inmediata de retorno.

Hanks explicó que viajó con su pasaporte griego, ya que posee doble ciudadanía —estadounidense y griega— y que optó por ese documento porque su documentación norteamericana estaba próxima a vencer. De acuerdo con su versión, temía que las autoridades pudieran poner objeciones por la cercanía de la fecha de expiración.

El problema surgió cuando se presentó en el aeropuerto de Medellín con tres horas de anticipación para abordar su vuelo internacional de regreso. Allí, según detalló, le informaron que si pretendía ingresar a Estados Unidos con un pasaporte extranjero, necesitaba contar con una “green card”.

“Me dicen que si estoy usando un pasaporte extranjero, necesito una tarjeta de residencia para volver a entrar a Estados Unidos. No tengo green card, porque soy ciudadano estadounidense. No tengo mi pasaporte americano conmigo. Entonces estoy literalmente atrapado en Colombia”, expresó en el video.

El hijo mayor de Tom Hanks intent realizar su trayecto internacional con su pasaporte griego en lugar del estadounidense, debido a que este ltimo estaba prximo a su fecha de expiracin

“Estoy literalmente atrapado en Colombia”, el pedido de Chet Hanks

En su descargo, Chet Hanks no ocultó su desconcierto ante la situación. Si bien reconoció que Medellín no es precisamente el peor lugar para quedar varado, dejó en claro que no tenía un plan inmediato para resolver el conflicto migratorio. “Estoy literalmente atrapado en Medellín. Hay lugares peores para estar atrapado, claro. Pero no tengo idea de qué voy a hacer”, afirmó.

El artista también explicó que la única sede diplomática donde podría solucionar el inconveniente se encuentra en Bogotá, a unas 260 millas (418 km) de Medellín. Ese detalle agregó una nueva capa de complejidad al episodio, ya que manifestó que no deseaba trasladarse hasta la capital colombiana para gestionar la documentación necesaria.

Su pedido evocó la trama de The Terminal (2004), la película protagonizada por su padre, Tom Hanks, en la que un hombre queda varado en un aeropuerto por un conflicto diplomático. Aunque las circunstancias son distintas, la comparación surge de manera automática.

Al presentarse en la terminal area de Medelln con tres horas de antelacin, las autoridades le informaron que, al portar un pasaporte extranjero, el sistema le exiga una "green card" o tarjeta de residencia para ingresar a Estados Unidos

La repercusión y el mensaje de tranquilidad de Hanks

El episodio fue recogido por el medio especializado The Hollywood Reporter, que informó que Chet Hanks aún trabaja en su reingreso a Estados Unidos. De acuerdo con ese medio, el artista tranquilizó a sus seguidores poco después con un mensaje breve pero contundente.

En una publicación posterior, escribió “estamos bien” junto a una imagen en la que aparece con el cantante de R&B Max, lo que dio a entender que, más allá del inconveniente burocrático, se encuentra a salvo en Colombia.

El medio especializado también recordó que Hanks cultivó una imagen pública muy distinta a la de su padre. Él mismo se autodenominó la “oveja negra” de la familia, en alusión a las controversias y episodios mediáticos que marcaron su trayectoria, en contraste con el perfil más clásico y moderado del protagonista de múltiples éxitos de Hollywood.