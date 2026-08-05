Preocupación por la salud de Rubén Rada: el músico fue internado por una neumonía bilateral

La salud de Rubén Rada genera preocupación en el mundo del espectáculo. El reconocido músico y compositor, de 83 años, fue internado en las últimas horas luego de ser diagnosticado con una neumonía bilateral, un cuadro que hizo necesario su ingreso en un centro de salud en Montevideo.

Según difundió inicialmente el noticiero radial Informativo Sarandí, el artista atraviesa “un cuadro respiratorio complejo”. Si bien por el momento no se dio a conocer un parte médico oficial ni trascendieron precisiones sobre la evolución del artista, desde la señal uruguaya Telemundo indicaron que Rada “está evolucionando favorablemente” y que está “de muy buen ánimo”, bajo la observación de los profesionales que siguen de cerca su estado.

El legendario cantautor uruguayo Ruben Rada despertó gran preocupación entre sus fanáticos y el mundo del espectáculo luego que se diera a conocer que, en las últimas horas, fuera hospitalizado Santiago Cichero/AFV

La noticia provocó inquietud entre sus seguidores y dentro del ambiente artístico rioplatense. A pesar de su edad y de algunos antecedentes de salud, el “Negro Rada” se mantiene plenamente activo y con numerosos proyectos en marcha.

En 2015, el artista debió someterse a una angioplastia coronaria. Dos años después permaneció hospitalizado durante tres días a raíz de un pico de presión arterial. Superados aquellos episodios, retomó su agenda profesional y continuó presentándose sobre los escenarios.

De hecho, pocos días antes de conocerse su internación, Rada había presentado ¿Quién va a cantar?, un ciclo de encuentros musicales que reúne a intérpretes de distintos géneros y se transmite a través de su canal de YouTube.

Además, el músico se encontraba preparando uno de los proyectos más especiales de esta etapa de su carrera: el reencuentro de Tótem, la emblemática banda que fundó a comienzos de la década del 70. El grupo tiene programados dos conciertos para octubre en Montevideo, citas que despertaron una enorme expectativa entre los seguidores del candombe beat.

Antes de crear Tótem, Rada había integrado El Kinto junto con Eduardo Mateo y Eduardo Useta. Aquella formación resultó fundamental para el nacimiento de un movimiento que combinó las raíces afro-uruguayas del candombe con elementos del rock, el jazz, el pop y la música brasileña.

Rada se crió tocando candombe en la calle Cuareim del barrio Sur de Montevideo. Cuando tenía dos años, su padre abandonó la familia y él contrajo una tuberculosis con la que batalló hasta los cuatro años. En esta difícil etapa vivía en una pieza junto a su madre, sus dos hermanos, sus primos y sus tías.

Rubén Rada construyó una de las carreras más influyentes de la música popular uruguaya

Debutó en 1958 como vocalista del conjunto de jazz Los Hot Blowers, donde cantaba bajo el seudónimo de Richie Silver y desde entonces nunca más paró.

Cantante, compositor, percusionista y showman, Rubén Rada construyó una de las carreras más influyentes de la música popular uruguaya. Su estilo, atravesado por el humor, la experimentación y una inconfundible identidad rítmica, le permitió trascender las fronteras de su país y convertirse en una figura muy querida también en la Argentina.

Padre de tres hijos (Lucila, de su primer matrimonio con María Fernanda; Matías y Julieta, del segundo matrimonio con Patricia, su pareja desde hace 40 años), hoy se da el lujo de contar con sus hijos como integrantes de su banda, junto a Gustavo Montemurro (teclado), Nacho Mateu (bajo), Nelson Cedrés (batería), Lobo y Noe Nuñez (tambores), y hasta se permitió enseñarle unos pasos de candombe al mismísimo Mick Jagger, en la última visita de The Rolling Stones a Montevideo.

Mientras se esperan novedades oficiales acerca de su evolución, el mundo de la cultura permanece atento y multiplica los mensajes de cariño y los deseos de una pronta recuperación para uno de los grandes referentes de la música rioplatense.