Después de una primera jornada que tuvo a Gorillaz como gran protagonista, con las participaciones especiales de Trueno y Bizarrap, este domingo comenzó el segundo y último día del Primavera Sound Buenos Aires. Una vez más, el calor y el sol acompañaron las primeras horas del festival, que regresó a la Argentina tras una pausa de dos años y que en esta tercera edición tiene como sede al Club Ciudad de Buenos Aires, en Núñez.

Desde las 14, grupos de jóvenes, amigos y familias comenzaron a llegar al predio. Con varias horas de música por delante, el público se prepara para una tarde en la que convivirán distintas vertientes del rock independiente, el pop y la electrónica, mientras buena parte de las expectativas están puestas en The Strokes, la banda neoyorquina liderada por Julian Casablancas, que tendrá a su cargo el cierre del festival a las 22.30.

Pizza, Fin del Mundo, Sunlid y Babeblade fueron los encargados de inaugurar la programación del domingo, a los que se sumaron Candelabro y Juana Aguirre. La actividad se repartió desde temprano entre los tres escenarios del predio.

Grilla Primavera Sound 2026 Día 2

A lo largo de la tarde, por los dos escenarios principales pasarán Santiago Motorizado, Courtney Barnett y Juana Molina, mientras que las británicas FKA twigs y Lily Allen serán las encargadas de musicalizar las primeras horas de la noche. Al igual que el sábado, el protagonismo femenino vuelve a marcar la programación del festival, con cuatro artistas de diferentes universos musicales en la antesala del show de The Strokes.

Entre el sol y las guitarras

Con el sol todavía intenso, buena parte del público buscó refugio bajo los árboles y en los distintos espacios gastronómicos del predio. Algunos desplegaron sus lonas a la sombra, otros hicieron una pausa para comer un helado, mientras que una de las atracciones de uno de los sponsors, una grúa que permitía obtener una vista panorámica del festival, también generó filas de curiosos.

Santiago Motorizado abrió su presentación en el Primavera Sound con “Soy rebelde”, el clásico de Jeanette, y recorrió parte del repertorio de El retorno, su primer álbum solista Lucas Ignacio Mangi

Minutos antes de las 17, Santiago Motorizado subió a uno de los escenarios principales y el movimiento del público comenzó a cambiar. Si bien a esa hora la convocatoria todavía era moderada, cada vez más personas se acercaban a los escenarios principales, mientras que otras eligieron seguir el recital sentadas a la sombra.

El líder de Él Mató a un Policía Motorizado abrió su presentación con “Soy rebelde”, una versión del clásico de Jeanette, y continuó con “Camino de piedras” y “Polvo de estrellas”, esta última perteneciente a la banda sonora de Okupas. “Gracias por venir tan temprano, deberían estar viéndolo por Disney+”, bromeó el músico platense antes de interpretar “Google Maps”, una de las canciones de El retorno, su primer álbum solista.

Santiago Motorizado en la tarde de Primavera Sound Lucas Ignacio Mangi

El recital también contó con un invitado especial: el escritor y poeta Fabián Casas, quien se sumó con su guitarra para acompañar al cantante durante “Mil derrotas”. Tras casi una hora de show, el músico platense se despidió del público entre aplausos y marcó el pulso de lo que quedaba de la jornada.

Minutos después, la atención se trasladó al escenario Primavera, donde era el turno de la cantante y guitarrista australiana Courtney Barnett.