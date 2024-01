escuchar

La escandalosa salida de Érica Rivas del proyecto que derivó en la puesta teatral de Casados con hijos, aún resuena entre los fanáticos de la serie, que se convirtió en uno de los comodines de Telefe a lo largo de los años. Sin embargo, todo indica que no solo en el elenco de la versión local hubo conflictos: el protagonista de la serie original, Ed O’Neill, reconoció esta semana que se comportó mal en varias ocasiones con una de sus compañeras.

Durante 11 temporadas, O’Neill interpretó al jefe de familia Al Bundy. Katey Segal le prestó el cuerpo a su esposa, Peggy Bundy, y Christina Applegate y David Faustino, a sus dos hijos. Amanda Bearse, a su vez, interpretó a su vecina Marcy D’Arcy. Ahora, el actor, de 77 años, reconoció que mantiene una extraña y larga disputa Bearse, y admitió que viéndolo a la distancia, desearía haber reaccionado de manera diferente durante algunos de los enfrentamientos que mantuvieron.

El elenco protagónico de la serie que se mantuvo durante 11 temporadas entre las favoritas del público

En diálogo con Jesse Tyler Ferguson, que también participó de la serie de Fox, en el pódcast Dinner’s On Me, O’Neill reveló que los conflictos comenzaron durante la sexta temporada. En aquel momento, la revista TV Guide les propuso a él, a Segal, a Applegate y Faustino aparecer en su portada. Bearse y David Garrison, (Steve Rhoades, en la serie) quedaron fuera de la producción de fotos y la entrevista porque no formaban parte de la familia, sino que daban vida a sus vecinos. Al enterarse, según reveló el actor, los dos le pidieron que intercediera, pero él se negó.

“Si fuera más inteligente, les habría dicho a los dos: ‘Déjenme consultarlo con el creador Ron Leavitt’. Eso es lo que debería haber hecho. Pero en lugar de eso, dije: ‘No. Esto no es para nosotros, los actores, esto es para todo el equipo del programa, los técnicos, los maquilladores, los peluqueros... Ellos hacen que nuestro espectáculo tenga una vida más larga’. Así era como lo veía. Me importaba un carajo estar en la portada. Pensaba: ‘¿Por qué no me dejas fuera y dices que Al está atrapado en el trabajo?’”, explicó.

Pero ese no es el único “error” que O’Neill reconoce haber cometido. El actor también lamenta cómo reaccionó cuando se enteró de que Bearse no lo había incluido en la lista de invitados de su boda con la empresaria Carrie Schenken. El casamiento se produjo en 2010, tres años después de que se grabara la última temporada de la serie. “En aquellos días, era una novedad, era algo nuevo”, indicó el actor, refiriéndose a los casamientos entre personas del mismo género.

Katey Sagal, junto a Ed O'Neill y Amanda Bearse

“Ella no me invitó a la boda y eso hirió mis los sentimientos. Cuando le pregunté al respecto, dijo: ‘Bueno, fue una decisión difícil’. Y pensé: ‘¿Me estás confundiendo con Al Bundy?’ No dije eso, pero eso es lo que sentí. ‘¿Querés decir que creés que soy un neandertal o algo así?’ Estaba enojado. Si pudiera volver el tiempo atrás, lo tomaría de una manera totalmente distinta. Le diría: “Amanda, todo lo mejor para vos. Es tu decisión, es tu boda’. En lugar de eso, arremetí y dije un chiste cruel. Ese es mi mayor arrepentimiento, no lo manejé nada bien, lo sé”, reconoció, aunque se negó a revelar qué fue lo que le dijo.

En un encuentro con fanáticos de la serie realizada en 2000, se le preguntó a la actriz sobre su relación con O’Neill. “¿Estamos filmando esto?”, respondió primero, con ironía. Luego decidió bajarle el tono a los rumores, o, según como se mire, a seguir alimentándolos. “Sigo la regla de Tambor [el conejo amigo de Bambi]. Si no tenés algo bueno que decir, no digas nada en absoluto”, indicó. Sin embargo, reveló: “Él no estaba contento con el final de la serie, y eso afectó todo. Es por eso que el programa no tuvo un gran final”.

LA NACION