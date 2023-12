escuchar

El programa Casados con hijos, emitido por la pantalla de Telefe, marcó toda una época, por lo que en la actualidad es considerada como una de las comedias más significativas de la Argentina. Tanto fue el éxito de la tira que se siguió transmitiendo a más de 15 años de su estreno, que el verano pasado se llevó a cabo la obra teatral que marcó un encuentro entre los protagonistas en el teatro Gran Rex. De todas formas, la ausencia de Érica Rivas se hizo notar, por lo que ahora Darío Lopilato respondió sobre el tema y fue contundente.

Por la ausencia de la actriz argentina que interpretaba a María Helena, quien fue la única que no aceptó volver a ser parte del elenco que tuvo como protagonistas a Florencia Peña, Marcelo De Bellis y Darío y Luisana Lopilato, se sumó Jorgelina Aruzzi para llenar ese espacio, aunque no interpretó a su personaje.

En una entrevista con Socios del Espectáculo (eltrece), Darío fue consultado por la vuelta de la icónica comedia. “Fue una locura, fue hermoso, es divino lo que vivimos los Casados con Hijos en el Gran Rex, dos funciones por día, de martes a domingo, salir del Gran Rex lleno”, expresó al respecto de lo que vivieron meses atrás. “Salía y se cortaba la calle Corrientes, y cada uno salía con cuatro policías de cada lado, y de vez en cuando yo le decía a mi viejo manejá vos y agarraba, abría el techo y salía”, sumó, con mucha emoción.

En esa misma línea, Rodrigo Lussich le consultó si extrañó a María Helena, el icónico personaje de la tira de Telefe interpretado por Érica Rivas. Al respecto, el hermano de Luisana Lopilato fue contundente y dio su punto de vista tras el escándalo. “La verdad que no, no y sí, fue una decisión personal en ese sentido”, explicó, sin querer precisar de quién fue la decisión de que la actriz no se sume a las presentaciones teatrales.

Darío Lopilato habló sobre la salida de Érica Rivas de Casados con hijos y fue tajante: “No extrañé a María Elena”

A su vez, al respecto de la polémica que se generó cuando se dio a conocer que Érica no sería parte del elenco, aseveró: “Pasó de todo, vos sabes más que yo, pero a la hora te dicen viene la Selección Argentina a jugar, te ponen la camiseta y sí, obvio que querés jugar”.

“Casados con Hijos es un proyecto que para nosotros ya había terminado hace como 20 años atrás, hoy en día está repetido”, sumó, dejando en claro que la intención del canal es que el programa sea tal y como lo era antes, sin demasiadas modificaciones, uno de los motivos por los cuales la actriz no habría accedido a participar (ella quería modificaciones en el guion para darle una mirada más feminista).

Y aclaró: “De pronto es algo que te va sorprendiendo, es la realidad, te va sorprendiendo, no sé que va a pasar con Casados con Hijos, por eso, a la hora de plantearse una vuelta, se planteó volver a la esencia; vos ibas al teatro y eran los Casados con Hijos”.

“Nunca se trató se reemplazarla, en ningún momento”, sentenció al respecto del tema, ya que Jorgelina Aruzzi interpretó otro papel en la comedia.