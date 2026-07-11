El palco más cinematográfico del Mundial: Brad Pitt e Inés de Ramón junto a Penélope Cruz y Javier Bardem

El Mundial volvió a demostrar que ya no es solamente una cita deportiva: también es una enorme vidriera de celebridades. En uno de los palcos más fotografiados del torneo coincidieron cuatro figuras de peso de Hollywood y del cine español: Brad Pitt, su pareja Inés de Ramón, Penélope Cruz y Javier Bardem, que siguieron de cerca el triunfo de España contra Bélgica.

La presencia de Brad Pitt no pasó inadvertida. El actor, que atraviesa uno de los momentos más activos de su carrera y se prepara para el estreno en septiembre de En el corazón de la bestia (Heart of the Beast), se mostró relajado y muy cómplice con Inés de Ramón, con quien mantiene una relación desde fines de 2022. Cada una de sus apariciones públicas genera expectativa porque la pareja elige muy cuidadosamente cuándo y dónde dejarse ver.

Brad Pitt e Inés de Ramón fueron fotografiados ayer en el partido en el que España eliminó a Bélgica en Los Angeles; Inés, que nació en Estados Unidos pero creció en Europa y tiene vínculos familiares españoles, llevó los colores de España y hasta se pintó la cara ETIENNE LAURENT - AFP

Del otro lado estaban Penélope Cruz y Javier Bardem, dos de los grandes embajadores del cine español en el mundo y fanáticos declarados de la selección de su país. La clasificación de España les regaló un motivo extra para celebrar y convirtió ese sector del estadio en uno de los rincones más glamorosos del Mundial.

¡De película! Javier Bardem y Penélope Cruz alentaron a España desde el palco del SoFi Stadium Jean Catuffe - Getty Images North America

La imagen resume una tendencia que se repite en esta Copa del Mundo: las tribunas dejaron de ser territorio exclusivo de dirigentes y exfutbolistas para transformarse en una auténtica alfombra roja. Entre actores, músicos, modelos y empresarios, el palco ya es casi tan atractivo como lo que ocurre dentro de la cancha.

¡Un palco de lujo! Brad Pitt, Javier Bardem y Penélope Cruz no se quisieron perder el partido que se disputaron Bélgica y España ETIENNE LAURENT - AFP

Las tribunas dejaron de ser territorio exclusivo de dirigentes y exfutbolistas para transformarse en una auténtica alfombra roja ETIENNE LAURENT - AFP

Aunque Brad Pitt no suele mostrarse como un fanático especialmente efusivo del fútbol, su relación con este Mundial viene siendo bastante intensa. Días atrás había aparecido junto a Edward Norton alentando a la selección de Estados Unidos [en el partido que se disputó contra Turquía], en una suerte de reencuentro de El club de la pelea en plena tribuna. Esta vez, volvió al estadio con la camiseta norteamericana, incluso después de la eliminación de su equipo, como quien deja claro que la pasión mundialista continúa más allá del resultado.

👊🏼 ¿ES LA COPA DEL MUNDO O ES EL CLUB DE LA PELEA? 😱 Brad Pitt y Edward Norton vieron juntos el partido y así deliraron con el 1-0 de Estados Unidos ante Turquía.



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La relación de Pitt con el fútbol es curiosa, lejos de sentirse un hincha apasionado, contó hace años que simpatizaba con el Liverpool, aunque reconocía que esa elección estaba muy influenciada por amigos cercanos al club. El año pasado, en una charla con su compañero de elenco de la película F1, Damson Idris, el reconocido actor también manifestó su admiración por Lionel Messi y por la manera en que el argentino terminó de conquistar el Mundial de Qatar. No parece sentirse un especialista en el deporte, pero sí uno de esos espectadores que se dejan seducir por las grandes figuras y las historias épicas del deporte.

¡Alegría mundialista y abrazo de gol! Brad Pitt y Javier Bardem se fundieron en un abrazo durante el partido que le dio la victoria a España por 2-1 ETIENNE LAURENT - AFP

En el caso de Penélope Cruz y Javier Bardem, el entusiasmo por España fue mucho más explícito. No era la primera vez que aparecían en las tribunas durante este Mundial y, después de la clasificación ante Bélgica, incluso conversaron con la prensa sobre el partido. Bardem habló de la intensidad del torneo y de la dificultad del próximo cruce ante Francia, mientras Penélope felicitó emocionada al equipo español.

Mientras Bardem seguía las jugadas con concentración y gestos de auténtico hincha, Penélope aportaba el costado más espontáneo y festivo del palco. Juntos terminaron funcionando como una suerte de embajadores sentimentales de España en Hollywood: dos ganadores del Oscar celebrando una clasificación mundialista como cualquier pareja frente a un partido decisivo.