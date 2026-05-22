Diego Boneta, de su visita de incógnito a la Argentina a su nueva película con Al Pacino: “Es lo más duro que hice”

Después de Luis Miguel, la serie (Netflix), Diego Boneta asumió el desafío de encarnar a otra figura histórica de reconocimiento mundial. Lejos de la popularidad y el cariño que despertó su interpretación de El Sol de México, el actor y cantante llegará a la pantalla grande transformado en el líder cubano Fidel Castro. Será uno de los protagonistas de Killing Castro, película que lo lleva a compartir cartel con Al Pacino y que tendrá su première el próximo mes en el Festival de Cine de Tribeca, tal como el mexicano comentó durante su encuentro fugaz con LA NACION y otros medios argentinos en la alfombra roja de los Premios Platino, celebrados en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret.

Diego Boneta como Fidel Castro en la película Killing Castro

Bajo la dirección de Eif Rivera (en su debut en un largometraje), el film es una combinación de thriller político y drama histórico ambientado en uno de los momentos cumbre de la Guerra Fría. Según describe el sitio oficial del mencionado festival, “Killing Castro se desarrolla en la Nueva York de 1960, donde una confluencia de fuerzas -incluidas la CIA, el FBI y la mafia- comienza a acorralar al líder cubano tras su llegada a las Naciones Unidas. Con Al Pacino como un agente de la CIA que orquesta un plan secreto para eliminar a Castro, la película narra cómo una ciudad se ve envuelta en una creciente red de tensión política y vigilancia. Cuando Castro (Diego Boneta) se traslada inesperadamente al Hotel Theresa de Harlem por invitación de Malcolm X (Kendrick Sampson), la presión electriza el panorama mundial. Un joven traductor (Xolo Maridueña) se encuentra atrapado entre el deber y la cercanía, y su creciente curiosidad difumina los límites entre la vigilancia y la confianza, mientras que una empleada del hotel (KiKi Layne) se convierte en participante involuntaria de una red política cada vez más compleja".

-¿Te costó salir de un personaje tan fuerte como el de Luis Miguel?

-Sí, y de ahí fue entrar al próximo proyecto que finalmente ya se va a estrenar, que es la película en la que hice de Fidel Castro con Al Pacino, Killing Castro, que se verá en el Festival de Cine de Tribeca a principios de junio. Es lo más duro que me ha tocado hacer en mi vida, el reto más difícil, de Luis Miguel a Fidel. Me lo tomé con la misma seriedad con la que me tomé el convertirme en Luis Miguel, aunque, obviamente, son totalmente distintos, pero puse la misma disciplina, el mismo rigor, el mismo respeto y seriedad. Entonces, espero que al final eso conecte.

-¿Y cómo fue trabajar junto a una figura como Al Pacino?

-Es una de las leyendas más increíbles. Al [Pacino] es un genio y para mí fue un privilegio haber hecho una película con él y haberla producido, también, es un sueño.

Diego Boneta con LA NACION

“Una locura”

En octubre de 2018, en pleno auge de la serie de Luis Miguel en la que encarnó al cantante, Boneta desembarcó en territorio argentino para filmar una publicidad y quedó asombrado por la efusividad con la que fue recibido por la gente durante la semana que duró su estadía. No era la primera visita del actor a nuestro país, del cual se declaró fanático: había estado en 2005 para grabar su primer disco solista con Cachorro López y luego en otras tres o cuatro oportunidades más, pero su presencia nunca había generado semejante repercusión, según él mismo admitió en ese entonces. El reconocimiento internacional que adquirió tras la exitosa serie de Netflix y su ajetreada agenda lo mantuvieron alejado de este país los años siguientes. De hecho, en enero pasado sorprendió con su presencia en Punta del Este, donde recibió 2026 acompañado por su ahora exnovia, la actriz mexicana Renata Notni, pero nunca, hasta ahora, había trascendido que, también por esos días, cruzó hacia Buenos Aires. Así lo reveló durante el citado encuentro con este medio en la Riviera Maya.

-¿Recordás tu paso por la Argentina en 2018?

-Fue una locura. El cariño que siento desde la Argentina hace 8 años, de ir y ver cómo la gente siempre fue tan buena conmigo y me trató con tanto cariño, es algo que siempre guardo aquí en mi corazón.

-¿Tenés planeado regresar?

-Acabo de estar, estuve en la Argentina arrancando el año. Pasé Año Nuevo en Uruguay, en Punta del Este y en José Ignacio, que me volvió loco, y de ahí pasé unos días en Buenos Aires. Disfruté, tomé helados, fui a los restaurantes y vi en teatro a Leo Sbaraglia [con la obra Los días perfectos], que me encantó. Leo es un tipazo, nos conocimos esa noche y fue increíble.

-¿Te gustaría hacer teatro?

-Claro que me dan ganas, en esas estamos.