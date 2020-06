Qué es de la vida de Marcelo Dos Santos: de Feliz Domingo a La reina del Flow

Marcelo Dos Santos, de Feliz Domingo a la televisión colombiana: el actor será parte de La Reina del Flow 2 Crédito: Instagram

A finales de los 80, Marcelo Dos Santos era una de las grandes promesas de la televisión argentina, tanto como galán televisivo como en su rol de conductor. Sin embargo, a pesar de tener una carrera en ascenso, el actor decidió ir a probar suerte al extranjero y allí se quedó.

"Estoy en Colombia desde hace 24 años. Me fui en el 92 de Argentina, estuve en Venezuela trabajando tres años , después me fui a Estados Unidos, y cuando volví a Venezuela a vender unas cosas que tenía, me encontré con una escritora que me contó que estaba haciendo un proyecto en Bogotá", le contó a Pablo Gorlero durante una entrevista en su programa radial, Parece que viene bien , por La Once Diez/Radio Ciudad . "El susto en Caracas se apresuraba y me pareció prudente irme, así que me vine a Colombia y me quedé acá".

Allí comenzó a forjar una exitosa carrera como actor y conductor, participando en proyectos como El manantial, Perfume de agonía, Pecados capitales, Arriba los Sexos, Juegos Prohibidos y La Niña . "Fue una cuestión de mucho trabajo y mucha disciplina. Fui uno de los extranjeros precursores que llegaron y se quedaron a hacer carrera aquí. Trabajé en cine, teatro y televisión, tengo una carrera importante y satisfactoria, al menos para mí", aseguró.

Dos Santos dice que a lo largo de los años siempre se negó a cambiar el acento, algo que en los últimos años hizo que tuviese poco trabajo. "No me dan nunca un personaje colombiano, siempre es alguien que viajó y ahora habla así", dice entre risas. "Hacía tres años que no salía nada laboral, pero en diciembre hice un casting y lo gané. Voy a estar en la segunda parte de La Reina del Flow , protagonizada por Carlos Torres y Carolina Ramírez. Empezamos a grabar en febrero y el 16 de marzo tuvimos que cortar por la pandemia, ahora estamos esperando a ver cuándo retomamos", reveló.

Dificultades económicas

Marcelo Dos Santos junto a su hijo, en Bogotá Crédito: Instagram

Estar casi tres años sin trabajar tuvo consecuencias a nivel económico para Marcelo. "Empezás a vender cosas y pensás que no importa, porque son cosas", reveló sobre sus últimos años. "Ahora tuvimos que parar con las grabaciones, pero con lo que junté en dos meses de trabajo estoy bien, es una fortuna al lado de lo otro que tenía".

Las dificultades económicas lo llevaron a estar alejado de su hijo. "Durante muchos años lo veía solo durante las vacaciones, y a veces ocasionalmente en el año, pero como no tenía plata no me lo podía traer a Bogotá. Trataba de ahorrar para pasar unas lindas vacaciones juntos durante 15 días", confesó. "Hoy vivo con él. Cuando llegó le dije que esto era lo que había, que lo que importaba era estar con él, con poco pero juntos".

"En el 2015 tuve un teatro del que fui el director y el productor general durante un año y medio", explicó cuando se le consultó cual había sido la causa de su quiebra. "Mucho del capital que tenía lo puse en el teatro, teníamos espectáculos de jueves a domingo con producciones de calidad, y eso era plata también, pero después me quedé sin trabajo", recordó. "Mientras uno tiene, lleva el ritmo de vida que puede llevar, pero después te va costando... Vendés un auto, una moto alguna propiedad pero en un momento decís 'ahora no hay más', y no pasa nada".

El recuerdo de sus trabajos en Argentina

"Yo empecé en el año 83, en Canal 11, con Segio Velasco Ferrero en dos programas. El primero se llamaba La gran ocasión y el otro Venga a bailar . Después salí de la televisión y empecé a estudiar relaciones industriales, pero hubo una vuelta ahí para una novela en Canal 9 y empecé de nuevo", recordó Dos Santos.

En ese proceso, le llegó el proyecto que lo llevó a la fama: Feliz domingo . "Me invitaron al programa como un actor invitado. Estaba haciendo unas prendas cuando viene Silvio [Soldán] y me dice en un costado, 'Pibe, ¿a vos te gusta esto?'. Le dije que sí, y me respondió que en una semana me iba a cambiar la vida, y así fue", reveló Marcelo. "Es un programa icónico de la televisión argentina que estuvo 25 años al aire y a mí me trajo muchas cosas hermosas".

Su contacto con actrices internacionales, como Grecia Colmenares y Carolina López, lo llevó a averiguar cual era la razón por lo que estas mujeres ganaban más dinero que el resto trabajando en los mismos proyectos: "Carolina me dijo que ellos vendían a muchos países y cobraban regalías, así que le di un material mío para buscar ese apoyo internacional. Ella lo llevó a Venezuela y no pasó nada, pero un tiempo después volví a probar dándole mis cosas a Mariela Alcalá y ahí me llamaron para verme en persona".

"Llegué a Venezuela, me entrevisté con los productores y me dijeron que me querían ahí. Al poco tiempo empecé a grabar La loba herida , que fue un éxito rotundo", rememoró.

Hoy Colombia es su hogar, y sus visitas a la Argentina comienzan a hacer menos frecuentes. "Fui en el 2016, mi mamá se puso muy mal, no sabíamos que iba a pasar así que viajé diez días a despedirla. Eso fue lo último que me llevó a Buenos Aires", contó.

Una denuncia por violencia de género

En el 2006, una denuncia por violencia de género por parte de su exnovia puso a Marcelo en los ojos de la prensa colombiana. "Tenía una relación con una chica súper espiritual que enseñaba danza y que dijo que yo le levanté la mano y le pegué", relató.

"Le dije que quería terminar y ella reaccionó muy duro porque no quería. Fue ella la que me levantó la mano y después se encerró en el cuarto a decir que yo le estaba pegando", aseguró el actor. "Vino la policía a la casa y yo me fui en ese mismo momento. Cuatro días más tarde hizo una denuncia por maltrato familiar y empezó a dar notas con esta cosa de destruirlo a uno".

"Yo no hablé porque siempre supe lo que pasó. Al año me pidió 25 mil dólares adelante de un juez, pero le dije que ella nunca había ganado ese monto en siete días, que no se los iba a dar. Un tiempo después fuimos a conciliación y pidió 200 dólares a pagarle en tres meses", rememoró. "Después de que se terminó el ruido periodístico, que es con lo que ella me quería chantajear, le dije que yo sabía de lo que estaba hecho, que me crié entre cuatro hermanas y no le levanto la mano a una mujer, que por mí, cuente lo que quiera".