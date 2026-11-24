Creció con padres actores, Inés Moreno y Juan Carlos Barbieri, entre camarines de teatro, cine y televisión. Con 18 años, Andrea Barbieri debutó de casualidad en Domingos de Pacheco, en Canal 9, donde su mamá hacía algunos personajes en distintas comedias. “Necesitaban a una chica jovencita y en ese entonces no había tantas en el medio y Osvaldo le preguntó a mi mamá si quería hacerlo yo”, le cuenta la actriz a LA NACION. Ese pequeño personaje le abrió las puertas a muchos otros y así comenzó a trabajar y no paró durante casi treinta años. Su momento de mayor popularidad fue con La extraña dama, donde interpretaba a Fiamma. De perfil bajo siempre, un día decidió estudiar traductorado y se recibió de técnico-científica y literaria, y luego se especializó en medicina. Hace más de 20 años que trabaja en ese rubro y lo disfruta. Dice que tal vez le gustaría volver a subirse a un escenario, aunque sufre la exposición. Durante la charla contó además qué aprendió de sus padres y qué enseñanza le dejó Lucho Avilés, su padrastro.

Andrea Barbieri asegura que ahora su vida es "súper aburrida", pero por otro lado señala que "sufría" la sobreexposición Rodrigo Néspolo

—¿Cómo es tu vida hoy?

—Súper tranquila. Casi aburrida, diría [risas]. Trabajo home office en traducciones y, a veces, solo salgo a pasear a la perra. Otros días estoy más activa o salgo con amigas.

—¿Por qué cambiaste de profesión?

—Es algo que aprendí de mis padres. Yo sabía que esta profesión, si no trabajás, te baja. No porque no puedas seguir actuando toda la vida, sino porque hay un momento en el que estás en un pico y después ya no... Y tal vez volvés a estar en ese pico en diez años o nunca más. Hay muchas mesetas en el medio. En una de esas mesetas, empecé a estudiar. Pensé en hacer la carrera poco a poco. “Es para la vejez”, decía. Y de repente me empecé a copar.

—Hace mucho tiempo que trabajás en traducciones...

—Casi veinte años. Soy técnico-científica y literaria. Al principio, se superponía con mi trabajo de actriz. Después dejé de actuar casi naturalmente y me especialicé en traducciones de medicina, aunque cuando arranqué pensaba que iba a traducir teatro. Mi objetivo era ese. De hecho, muy pocas obras de teatro me gustaban como estaban traducidas y siempre me parecía que podía mejorarlas. Todo es mejorable. Y terminé traduciendo medicina.

Escena de La extraña Dama

—¿Por qué?

—Por un lado, mi exmarido tenía un sanatorio en ese momento y su hermano es médico. Y, por otro lado, en casa de mi mamá había lenguaje de medicina. Creo que mi madre alguna vez quiso ser médica. Había muchas enciclopedias de medicina que yo leía, aunque siempre tuve claro que no quería ser médica. Si le preguntabas a mi mamá de qué estaba enferma fulanita, no te decía: “Tiene lupus”. Te decía: “Tiene un lupus eritematoso sistémico” [risas]. Toda mi vida escuché un lenguaje de medicina; mi mamá hablaba muy bien de síntomas, de enfermedades. Una vez me preguntaron si me animaba a hacer una traducción de medicina, acepté y se fueron dando otras. Era un trabajo jodidísimo porque grababan los congresos y después, con la grabación, había que hacer la traducción; ni siquiera tenías el texto escrito. Había que entender lo que estaba diciendo ese médico y hacer la traducción. Era muy cuesta arriba, pero me resultaba súper interesante. Ahora con la IA es todo más rápido... Dicen que es una de las carreras que primero va a desaparecer. Tengo nueve años de estudio de traducción encima porque además hice una maestría. Hoy les diría a los chicos que no estudien traducción.

—¿Tenés menos trabajo por la IA?

—El trabajo empezó a bajar porque hay un paso inicial que lo hace una máquina. Y entonces hay una cantidad de traductores jóvenes que ya no se necesitan más; lo que puede hacer un experto lo hace la máquina. Pero, por ahora, a esa máquina hay que corregirla. Y eso lo hacen traductores que tienen experiencia; en vez de corregir a un traductor joven que por ahí metió la pata en esto y esto, corregís a una guía que metió la pata en esto y esto.

Andrea Barbieri: "La parte de la fama no la disfruto. De verdad me encanta ser anónima. Creo que la fama no define a nadie, aunque hay mucha gente a la que le cuesta entenderlo" Rodrigo Néspolo

“Exceso de exposición”

—¿Qué hacés en tus ratos de ocio?

—Cerámica. Me gusta mucho esquiar, pero no es fácil ni podés hacerlo todo el año. Y siento que cerámica es un poco esa misma sensación y no podés pensar en otra cosa más que en lo que estás haciendo.

—¿Volverías a actuar?

—No tengo un problema con la actuación. Actuar me encanta, pero no tengo energía para eso. Estoy bien como estoy y la actuación implica una exposición, y yo tengo hasta mis redes sociales cerradas.

—¿Sufrías esa exposición?

—Creo que nunca la disfruté. Soy hija de mamá actriz y papá actor, y tuve un padrastro periodista, Lucho Avilés. Entonces, mi infancia fue como un exceso de exposición horrible. No lo disfrutaba. Conocían a mi mamá en la calle y la paraban y por ahí me tocaban, me pellizcaban los cachetes y no me gustaba. “No me toque, señora, no la conozco. ¿Por qué? Yo no le doy permiso”. Y de chiquita ya odiaba la exposición; tenía muy claro que no la quería, pero sí me gustaba actuar, y cada vez más. Siempre decía que era muy feliz en los viajes porque iba a otro país y nadie me conocía. Recuerdo que también decía que me encantaría tener una cara para actuar y otra para salir a la calle [risas]. La parte de la fama no la disfruto. De verdad me encanta ser anónima. Creo que la fama no define a nadie, aunque hay mucha gente a la que le cuesta entenderlo.

—¿Por eso dejaste de actuar?

—Se fue dando. No es algo que me propuse. Empezaron a salir más trabajos de traducciones…

—¿Aparecen todavía propuestas que te hacen dudar sobre un posible regreso?

—Ahora no tanto. Además, quien era mi representante en ese momento también dejó de representar, con lo cual yo creo que el que quiera contactarme ni siquiera sabría cómo empezar. Tal vez sí me gustaría volver a actuar. Cuando mis hijos eran chicos, yo no hacía teatro porque iban al colegio de doble escolaridad y no me iba a ir de casa cuando ellos llegaban, pero ahora estaría bueno. En algún momento, Gabriel Corrado me dijo que podríamos hacer algo juntos, pero eso implica dejar colgada toda la red que tengo montada como traductora. Y después, ¿cómo vuelvo? Ganarme un lugar en la traducción me tomó tiempo y esfuerzo. Creo que si no tuviera cerámica y no fuera una persona que hace cosas manuales, por ahí extrañaría más porque el cerebro necesita alguna expresión artística.

Andrea Barbieri: "Gabriel Corrado me dijo que podríamos hacer algo juntos, pero eso implica dejar colgada toda la red que tengo montada como traductora. Y después, ¿cómo vuelvo?" Rodrigo Néspolo

—¿Alguno de tus hijos se dedica a alguna rama del arte?

—El más grande, Matías, es hijo de Carlos Evaristo (director de teatro). Es contador, pero tiene el timing perfecto para haber sido un gran comediante si se lo hubiera propuesto. Matías me hizo abuela de Ema, que tiene un año y medio; estoy fascinada con mi nieta. Puro amor. Mi hijo Nicolás es psicólogo y la más chica, Lucía, es la que tiene una beta artística porque estudió algo que tiene que ver con el diseño y es fotógrafa, y tiene un sentido de la estética terrible.

—Con perfil tan bajo, ¿cómo transitaste el éxito de La extraña dama?

—Fue una locura. La gente quería inscribir a sus hijos con el nombre de Fiamma. En ese momento no se podía y recuerdo que hubo alguien que hizo una presentación oficial para que le dejaran ponerle Fiamma a su hija. A partir de ahí, lo agregaron a la lista de nombres. Marcia Cerretani dirigía esa novela que tenía un elencazo, con muchos actores muy buenos. Recuerdo también con mucho cariño Uno+Uno porque fue la primera comedia que hice y era una propuesta distinta. Se grababa dos o tres días a la semana y la exigencia era otra. La hacíamos con Jorge Schubert y no parábamos de reírnos.

Sus primeros pasos

Inés Moreno y Juan Carlos Barbieri junto a Andrea, de bebé Instagram

—Empezaste de muy chica, ¿cómo fue?

—Empecé haciendo comedias con Osvaldo Pacheco, en Canal 9. Mi mamá había hecho comedias con él y un día necesitaba a una chica jovencita, de mi edad, y le preguntó si yo querría. Después hice la novela Cuatro hombres para Eva. Y seguí.

—¿Qué dijeron tus padres cuando les dijiste que querías ser actriz?

—Mi madre no tenía problema con que fuera actriz, pero no quería que fuera mi profesión. Creyó que esto iba a ser un hobby, un trabajo secundario. En ese momento yo estudiaba licenciatura en física y al año y medio dejé porque no podía con todo: grabar ocho horas, ir a la facultad y estudiar. Se le cayó la cara cuando le dije que dejaba la facultad y, con el tiempo, quedó contenta. Después, cuando me recibí de traductora, estaba más contenta todavía porque había conseguido el título [risas]. Mi papá, en cambio, me decía que hiciera lo que quisiera. Siempre fue un espíritu libre. Cuando yo nací, mi papá ya había dejado de actuar y se dedicaba a otros negocios.

—De alguna manera, vos hiciste lo mismo...

—A diferencia mía, a mi viejo lo llevó mi abuela para que fuera actor. Él debutó a los 6 años. Creo que nunca tuvo una real vocación. En cambio, para mi mamá actuar era una religión. Era de esa generación en la que sos actriz hasta cuando salís a la calle y te debés a la gente.

De los consejos de Lucho Avilés al amor

Andrea Barbieri prefiere estar sola: "Me costaría mucho volver a formar una pareja porque no tengo ganas de renunciar a cosas" Rodrigo Néspolo

-¿Y Lucho Avilés qué te aconsejaba?

—Él me aconsejaba más sobre el tema del periodismo. Por ejemplo, una enseñanza de Lucho y a la que adhiero es no abrir la puerta si después vas a querer cerrarla. O sea, no busques a los periodistas para promocionar algún trabajo y les cuentes toda tu vida. Para después decir: “Esto no te lo cuento”. Me decía que no había que jugar con eso y tenía razón.

—Hablemos de amor, ¿estás en pareja?

—No. Me costaría mucho volver a formar una pareja porque no tengo ganas de renunciar a cosas. Quiero decir, que en una pareja los dos siempre tienen que ceder algo para llegar a un acuerdo. No es que esté aferrada a un estandarte ni nada, pero la tele es mía, a la mañana me levanto a la hora que quiero y hago ruido cuando quiero... Nos toca una generación de señores que todavía no están tan descontracturados y es más difícil esta cuestión de encontrarnos en un punto medio.