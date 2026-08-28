Qué se sabe de la segunda temporada de El Eternauta: Ricardo Darín reveló que “se está trabajando a brazo partido”

No hay entrevista en la que Ricardo Darín, Bruno Stagnaro o alguno de los involucrados en El Eternauta, la ambiciosa adaptación de Netflix basada en la historieta homónima de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, no sean consultados por el estreno de la segunda temporada de la serie, cuya primera parte vio la luz a fines de abril de 2025. La calidad de la producción y el éxito que trajo aparejado siguen despertando el interés del público por su continuación, y en una reciente entrevista el actor dio nuevos detalles del arduo proceso de trabajo que todo el equipo detrás de cámara está llevando a cabo para estar a la altura de los primeros seis episodios.

Ricardo Darín interpreta a Juan Salvo en la adaptación de Netflix NETFLIX

“Te puedo contar que en este momento se está trabajando a brazo partido, no solo con la escritura sino con la pincelada final, y que los guiones queden listos como para ir a rodaje. Y te puedo decir que una de las premisas más interesantes que noto en el equipo de guionistas y en la producción es que la expectativa que generó la primera temporada de El Eternauta moralmente nos obliga a que, como mínimo, tenga la misma calidad. Y eso no es fácil”, aseguró Darín acerca del trabajo detrás de los nuevos episodios de la serie.

Darín, sobre El Eternauta

Ante la pregunta de si 2027 podría ser el año del estreno de la segunda temporada, el actor respondió: “No sé... En proyectos como El Eternauta, que dependen tanto de la posproducción, de los efectos especiales y de tantas otras cosas que ocurren después del rodaje, todo depende en gran medida de eso. Vos calculá que en efectos especiales estuvimos cerca de un año después del fin del rodaje, y son cosas que el espectador tiene que saber porque no son fáciles, sobre todo cuando tenés en la cabeza del equipo a un tipo como Bruno Stagnaro, que no está dispuesto a resignar nada en calidad, ni en ninguno de los aspectos que componen a un proyecto de semejante envergadura”.

Al respecto, durante el evento que Netflix realizó en abril de este año para celebrar sus 15 años en la Argentina, los directivos de la plataforma en Latinoamérica habían anunciado que la segunda temporada de El Eternauta estaba en proceso de preproducción para intentar un lanzamiento en 2027, aunque no existía (ni existe) certeza de que se pueda cumplir ese plazo.

Hecho en Argentina. El Eternauta se filmó íntegramente en el país, en locaciones de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires Marcos Ludevid / Netflix

En cuanto a las repercusiones de la ficción, Darín destacó el interés que despertó en las nuevas generaciones, que lo descubrieron a él como actor a raíz de la serie. “Lo que ha ocurrido con los chicos con El Eternauta es algo que a mí no deja de asombrarme”, señaló. “Vos calculá que por una cuestión de edad, hasta El Eternauta yo caminaba por la calle y los adultos me conocían, pero no podías esperar que los chicos me reconocieran, porque de golpe alguien me paraba por la calle y si estaba con una criatura, le tenía que explicar quién era yo”, dijo Darín. “Eso dejó de ocurrir y yo no lo puedo creer. Esto tiene que ver con que a los chicos les gustan mucho las historias heroicas; es impresionante, me llena de orgullo y satisfacción porque no fue buscado, pero sí fue encontrado”.

🗣️ “ESPEREMOS QUE EN ALGÚN MOMENTO PODAMOS HACER PELÍCULAS CON LA NUESTRA”

Ricardo Darín destacó el apoyo de las plataformas de streaming en producciones locales.



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Sin despegarse de El Eternauta, el protagonista de El secreto de sus ojos también ponderó el rol de Netflix en la ecuación y lanzó una crítica sobre el estado actual de la producción audiovisual en la Argentina: “El Eternauta se produjo gracias a la intervención de una productora como K&S y a una plataforma como Netflix. Gran parte de las realizaciones cinematográficas y audiovisuales se debe a la aparición de las plataformas; si no, estaríamos en el horno, todos lo sabemos. Esperemos que en algún momento podamos volver a la vieja usanza de poder soñar con hacer películas, como dicen los haters, ‘con la nuestra’ y no tener que depender de otros. Pero por el momento estamos, creo yo, saliendo adelante con bastante hidalguía”.