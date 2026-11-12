Quentin Tarantino contó por qué despidió a Mélanie Laurent e Isabelle Huppert de Bastardos sin gloria: “No tengo principios morales”

Más allá de las polémicas que despierta con sus declaraciones y de su innegable éxito, Quentin Tarantino es conocido por su manera muy particular de trabajar con los actores. Desde siempre se sabe que no está dispuesto a hacer concesiones cuando considera que alguien no está a la altura de lo que imaginó para una película. Así lo demuestra una de las historias que acaba de revelar sobre la producción de Bastardos sin gloria, su película de 2009 sobre la Segunda Guerra Mundial: antes de comenzar el rodaje, despidió a dos actrices de renombre, Mélanie Laurent e Isabelle Huppert.

Los episodios forman parte de The Making of Quentin Tarantino’s Inglourious Basterds, el nuevo libro de Jay Glennie, en el que el cineasta repasa distintos aspectos de la realización de la película y no esquiva los momentos menos cómodos de la producción. En una entrevista incluida en la publicación, Tarantino explicó que la decisión de apartar a Laurent estuvo relacionada con su desempeño durante la lectura del guion, una instancia que considera fundamental en la preparación de sus películas.

Melanie Laurent, la actriz que casi queda afuera de Bastardos sin gloria por una mala lectura de guion AFP

“Fue un desastre”, aseguró el director. Y explicó con cierto desdén: “Para mí, el día más emocionante de la preproducción es la lectura de guion. Es lo más cerca que estoy de ver la película por primera vez. Hasta entonces, solo he leído todas las escenas para mí mismo o para un amigo… Así que una lectura de guion con todo el elenco es muy emocionante e importante para mí. Bueno, Mélanie fue terrible, así que la despedí“.

La actriz francesa había sido elegida para interpretar a Shosanna Dreyfus, la joven propietaria de un cine en París que busca vengarse del oficial nazi Hans Landa, responsable del asesinato de su familia. Sin embargo, su participación estuvo a punto de terminar antes de que comenzara el rodaje.

La historia tuvo una segunda oportunidad gracias a la propia Laurent. Días después de ser apartada, la actriz llamó a Tarantino y le explicó que no se encontraba bien durante la lectura del guion. También le comunicó que tenía pensado regresar a Alemania y alojarse en un hotel para volver a estudiar el material y prepararse mejor para el papel.

La reacción de Laurent convenció al cineasta de reconsiderar su decisión. Tarantino aceptó darle otra oportunidad, aunque puso una condición: debían trabajar durante tres días de ensayos para comprobar si podía alcanzar el nivel que esperaba. El resultado lo sorprendió y finalmente decidió devolverle el personaje.

Años después, el director quiso dejar en claro que aquel episodio no había modificado su opinión sobre la actriz ni sobre su trabajo en la película. “Quiero dejar constancia para que todos lo sepan: adoro a Mélanie”, afirmó.

Y agregó: “La verdad es que, si no estuviéramos hablando de la realización de la película, jamás volvería a pensar en la lectura del guion, simplemente porque Mélanie es mi Shosanna. Hizo un trabajo maravilloso”. Según explicó, decidió contar el episodio porque el libro buscaba reconstruir el proceso de producción sin ocultar sus dificultades ni los errores que pudieron cometerse durante el camino.

La suerte de Isabelle Huppert fue bastante diferente. La inmensa actriz francesa había sido convocada para interpretar a Madame Ada Mimieux, una mujer que le da refugio a Shosanna en París. Sin embargo, nunca llegó a incorporarse a la producción. Según el relato de Tarantino, Huppert no se presentó a la lectura del guion y, además, existían problemas contractuales que complicaban las negociaciones.

Isabelle Huppert quizá tuvo una corazonada que la salvó de perder tiempo y dinero THIBAUD MORITZ - AFP

“No se presentó. Así que, ¡qué más da! La despedí. Me encanta Isabelle Huppert, pero había problemas con su contrato. Todo se estancaba. Y encima, no se presentó a la lectura del guion. Bueno, en su lugar elegimos a Maggie", contó.

Quizá la decisión de la actriz de no presentarse respondió a una corazonada. La reemplazante fue nada menos que Maggie Cheung, la actriz hongkonesa que había alcanzado reconocimiento internacional por películas como Con ánimo de amar, de Wong Kar-wai. Sin embargo, su participación tampoco llegó a tener un lugar en la versión final de la película.

Tarantino explicó que todas las escenas correspondientes a Madame Ada Mimieux fueron eliminadas durante el montaje. Consideró que esa parte de la historia explicaba demasiado sobre el pasado de Shosanna y que no era necesario mostrar cómo había llegado a convertirse en propietaria del cine que luego utilizaría como escenario de su venganza contra los nazis.

Maggie Cheung en Irma Vep (1996), la película de de Olivier Assayas Dacia/Kobal/Shutterstock - Shutterstock

“Maggie estuvo fantástica en la película, pero no era necesario saber cómo Shosanna adquirió el cine. Bastaba con un rótulo que dijera ‘Cuatro años después’ y que Shosanna explicara que lo había heredado de su tía”, señaló el director.

Estrenada mundialmente en mayo de 2009 en el Festival de Cannes, Bastardos sin gloria se convirtió en uno de los grandes éxitos de la carrera del cineasta. En aquella edición del festival, Christoph Waltz obtuvo el premio a Mejor actor por su interpretación del coronel nazi Hans Landa. La película llegó a los cines en agosto de ese año y recaudó alrededor de 321 millones de dólares en todo el mundo.

Para Laurent, el papel de Shosanna terminó convirtiéndose en uno de los trabajos más importantes de su carrera y en una de las interpretaciones más recordadas de la película. La actriz consiguió superar una primera evaluación que había puesto en riesgo su continuidad y terminó siendo, en palabras del propio director, la intérprete que él imaginaba para el personaje.

Quentin Tarantino junto a su esposa, la cantante israelí Daniella Pick, en el festival de Cannes 2025 SAMEER AL-DOUMY - AFP

Tarantino, por su parte, no parece arrepentirse de su manera de tomar decisiones durante los procesos de selección. En el libro, defendió una filosofía de trabajo en la que la prioridad absoluta es encontrar a los actores adecuados para el universo de cada película, incluso cuando eso implica prescindir de figuras consagradas.

“No tengo principios morales a la hora de dar papeles a los actores: tienen que ser los adecuados. Tienen que sentir que encajan en el mundo que he creado”, explicó. Y fue todavía más contundente al resumir su postura: “He despedido actores en el pasado. Si no es el indicado, no es el indicado. No les debo nada. Le debo a mi película los mejores actores que pueda encontrar. Punto”.