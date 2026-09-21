Quién era Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford que murió durante una internación por rehabilitación

LOS ÁNGELES.- Este domingo por la noche, autoridades policiales estadounidenses informaron que Presley Gerber, el hijo mayor de la reconocida modelo Cindy Crawford, murió a los 27 años. Hasta ahora, lo único que se sabe es que el joven, que siguió los pasos de su madre en las pasarelas, estaba internado en un centro de rehabilitación en California por problemas con el consumo de drogas y alcohol.

Presley, uno de los dos hijos que tuvo Crawford con el empresario Rande Gerber, nació el 2 de julio de 1999 en Brentwood, Los Ángeles. Al igual que su madre y su hermana menor, Kaia, el joven se dedicó al mundo de las pasarelas desde la adolescencia, desfilando y protagonizando campañas para marcas internacionales de renombre como Burberry, Tommy Hilfiger y Ralph Lauren. Debutó a los 16 años como modelo y estuvo en campañas y desfiles para Calvin Klein y Dolce & Gabbana, entre otras. En 2018, además, apareció junto a su madre en un comercial de Pepsi durante la Super Bowl LII.

Quién era Presley Gerber, el hijo de una reconocida modelo que murió tras estar internado en un centro de rehabilitación. Jordan Strauss - Invision

Tras confirmarse su deceso, información brindada por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, sus allegados emitieron un comunicado solicitando privacidad y respeto ante el doloroso momento. Su madre y su hermana habían hecho públicas anteriormente sus muestras de apoyo respecto a las batallas de salud que Presley enfrentaba.

Tiempo atrás, su hermana, que también es modelo, habló sobre las dificultades que atravesaba su hermano en una entrevista con la revista Vogue, en la que afirmó: “Cuando algo ‌así ocurre en una ​familia, nos afecta a todos por igual”, dijo. La modelo contó que había relegado sus propias necesidades al considerar que sus padres ya debían atender las de Presley: “Creo que esa también es la razón por la que empecé a identificarme como la que no daba problemas y nunca quise pedir ayuda”.

Quién era Presley Gerber, el hijo de una reconocida modelo que murió tras estar internado en un centro de rehabilitación. Joel C Ryan - Invision

En diciembre de 2025, Presley había compartido en Instagram un video, posteriormente eliminado, en el que habló de los medicamentos que tomaba y de sus ataques de pánico. “Lamentablemente, sufrí muchas pérdidas de diversa índole últimamente, así que eso no es una excusa, pero es la razón por la que estoy donde estoy ahora”, expresó.

El modelo explicó que buscaba que otras personas que atravesaran situaciones similares supieran que no estaban solas, una sensación con la que él mismo convivía. También esperaba encontrar a alguien dispuesto a ayudarlo o que pudiera orientarlo para conseguir apoyo. Su madre respondió a esa publicación con un mensaje: “Presley, te queremos y no estás solo”.