Quién es Romain Gavras, el nuevo novio de Dua Lipa

escuchar

Cannes, la ciudad francesa, se volvió el punto de unión de las celebridades más destacadas para la 76° edición del Festival de Cannes. Fuera de las películas, un detalle que no pudo escapar de las miradas fue el debut oficial en la alfombra roja de Dua Lipa con su nuevo novio, el cineasta Romain Gavras, quien es también hijo del director de cine greco-francés Konstantinos Gavras. El creativo ha forjado su propio camino y recientemente dirigió el thriller de acción Athena, disponible en Netflix.

En la jornada del 19 de mayo del festival, Dua Lipa llamó la atención. Tras meses de rumores, oficializó su relación con el aclamado director. Mientras vestía un vestido asimétrico del diseñador Hedi Slimane, de la marca Celine, hicieron juntos la confirmación. Al evento, llegaron de la mano y él la tomó por la cintura mientras posaban para las fotos. Con su aparición, la artista británica de 27 años estuvo entre las principales tendencias en redes sociales, sobre todo por quiénes hacían la inevitable pregunta: “¿Quién es el novio de Dua Lipa?”

Dua Lipa en el Festival de Cannes con el director Romain Gavras instagram @dualipa

La nueva pareja eligió el estreno de Omar la Fraise, una película de Elias Belkeddar, quien es compañero de trabajo de Gavras, de origen francés y también de 41 años. Los rumores de noviazgo entre ambos comenzaron meses atrás, cuando fueron vistos mientras dejaban una fiesta, tomados de la mano. Otro de sus encuentros fue en la Semana de la Moda de París, donde salieron juntos del desfile de Saint Laurent.

En ese momento, una persona cercana le dijo al diario The Sun que los dos habían estado “conociéndose en silencio durante meses”. “La pareja conoció a sus círculos más cercanos durante el período festivo y tienen mucho en común”, agregó la fuente, quien destacó lo crucial que era que ambos pertenecieran al medio. “Dua sabe lo importante que es encontrar a alguien que entienda su industria. Ella siente que Romain la entiende perfectamente. Ambas son personas muy creativas”. Esta nueva apuesta en el amor de la intérprete de “New Rules” ocurre después de su separación del modelo y diseñador de joyas Anwar Hadid en 2021.

Gavras no es ajeno a las alfombras rojas ni a los reflectores. En su trayectora, ha hecho incursiones en videoclips, como “Bad Girls”, de M.I.A., y “No Church in the Wild”, de Jay-Z, Kanye West y Frank Ocean, que lo llevó a ser nominado a los Grammy en la categoría de Mejor Video Musical Corto. También estuvo detrás de “Nothing Breaks Like a Heart”, de Mark Ronson y Miley Cyrus.

Dua Lipa en el Festival de Cannes junto a su pareja, el director Romain Gavras instagram @dualipa

Su visión también fue parte de campañas publicitarias, como Coeur Battant de Louis Vuitton, de acuerdo con su página de IMDb. Si bien en los últimos años se concentró más en largometrajes en francés. Su última película, Athena, de 2022, compitió en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

El talento artístico de Romain Gavras es hereditario, dado que su padre es el reconocido director Costa-Gavras. Precisamente él fue su gran ejemplo. “Veía a Tarkovsky desde muy joven. Todas sus obras maestras. Mi padre me lo empezó a enseñar a los siete años”, declaró el cineasta para The Guardian. Su madre, Michele Ray, es productora y periodista.

Ex de Rita Ora

Gavras también ha estado relacionado con la industria del espectáculo a través de sus exparejas. Anteriormente salió con Rita Ora, con la que sostuvo una relación de seis meses antes de separarse definitivamente en 2021, consignó el medio británico Daily Mail.

LA NACION