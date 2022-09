Dua Lipa: la cantante que no sigue modas pero sabe escuchar a Internet y le ganó a la pandemia

A pocos días de sus dos presentaciones en nuestro país en el Campo Argentino de Polo, Dua Lipa disfruta del suceso del Future Nostalgia Tour, la gira con la que está presentando su segundo y exitoso disco. Los conciertos serán, sin dudas, uno de los puntos musicales más altos del año en nuestro país y la consagración de una artista que decidió desafiar a las modas y forjó un estilo propio en una carrera que no estuvo exenta de altibajos y polémicas.

Hija de un experto en marketing y una licenciada en turismo, Dua Lipa nació en Inglaterra, pero creció en Kosovo . Su familia es de origen albanés y tiene ascendencia bosnia por parte de su abuela materna. Ella es la mayor de tres hermanos y se crio con mucha música ya que su padre, Dukagjin Lipa, tuvo en Kosovo su propia banda de rock, Ojda.

Sin embargo, durante su adolescencia su principal influencia fue el hip hop gracias a que 50 Cent, Method Man y Redman tocaron en esa ciudad en el que se transformó en el primer concierto de su vida. Ella asegura que eso la marcó para siempre y le confirmó que quería estar arriba de un escenario. Por eso a los 15 años convenció a sus padres de que la dejaran volver a Londres a estudiar y presentarse a castings.

Como muchas jóvenes de su generación, Dua Lipa comenzó mostrándose en redes sociales con covers inspirados en otras artistas que ella admiraba, como P!nk o Nelly Furtado. Esos clips en YouTube y SoundCloud no le dieron un ticket express a la fama, pero eso no la desanimó. Decidida a costearse ella sola sesiones en un estudio, trabajó de moza y realizó algunos trabajos como modelo publicitaria.

Fue en 2013 cuando consiguió su primer contrato con una productora discográfica que le aseguró un monto mensual fijo suficiente para poder dejar sus otros trabajos y concentrarse en escribir y cantar. A pesar de la resistencia inicial de su productor, Ben Mawson, mantuvo su nombre que muchos creen que es de fantasía. En realidad, Dua significa “amor” en idioma albanés.

Consciente del talento de la joven artista, Mawson logró llamar la atención de Warner Bros. Records, quien se interesó por algunos demos que habían grabado juntos. Por ese entonces, la filial inglesa del sello buscaba a una cantante femenina que pudiera sonar en las radios. Pero como Dua Lipa no tenía experiencia en escenarios, decidieron adoptar una estrategia progresiva y digital, lanzando canciones entre 2014 y 2015 sin mayores pretensiones que explorar la reacción del público. Así surgieron “New Love”, “Be The One” y “Last Dance”, con las que fue llegando a públicos inesperados, como en Bélgica, Polonia o Nueva Zelanda.

Finalmente “Hotter than Hell”, que había escrito tiempo atrás y que estaba en el demo con el que conquistó a Warner, fue editado como single y comenzó a ganar oyentes en Inglaterra, en donde comenzó a presentarse en pubs y en escenarios alternativos en festivales. De a poco más personas se preguntaban quién era esa morocha de voz particular y mucha actitud que escribía sus propios temas.

“Cuando me siento a componer, la mayoría de las veces, ya tengo en la cabeza de lo que quiero hablar. Tengo los versos flotando en mi mente y necesito escribir esa historia. Y mientras lo hago poco a poco me doy cuenta de la relevancia que tiene esa canción para lo que realmente está pasando en mi vida. Por eso para mí escribir es aprender cosas nuevas sobre mí misma”, aseguró.

"New Rules", el hit que hizo mundialmente conocida a Dua Lipa

Así, con solo 21 años, Dua Lipa lanzó su debut en 2017 con una placa que llevaba su nombre e incluía un tema reservado para sonar en todos lados, “New Rules”. Lo que nadie esperaba era que la respuesta fuese tan positiva: no solo la llevó a la cima de los rankings de Inglaterra, algo que ninguna mujer lograba desde la aparición de Adele, y al sexto puesto del Billboard Hot 100 de los Estados Unidos sino que en su momento su video fue el que más rápido llegó a las mil millones de reproducciones en YouTube.

“Tardé dos años en lanzar ese primer disco y hubo un montón de idas y vueltas. Pero era lo esperable: estaba tratando de entender quién era yo como artista y cuál era el sonido que quería. Hoy estoy segura de lo que quiero y de quién soy, pero fue un camino complejo y doloroso”, aseguró en una entrevista a Harper´s Bazaar por ese entonces.

En plena ebullición, de repente todo el mundo quería saber más sobre esta artista, que terminó el año siendo la cantante más escuchada en Spotify en su país y una de las más populares en todo el mundo. A los pocos meses se volvió la primera mujer en recibir cinco nominaciones a los premios Brit Awards en las categorías principales: disco del año, canción y video del año por “New Rules”, solista del año y revelación.

Además de “New Rules”, Dua Lipa tuvo otras canciones muy populares como “Be the One” y “IDGAF”. En 2018 grabó con Calvin Harris el tema “One Kiss”, que rompió un récord en el podio de las canciones más escuchadas en Inglaterra y al año siguiente “Electricity”, con Silk City, le valió su primer Grammy.

Dua Lipa gana el Grammy a la mejor artista

Aunque siempre se sintió cómoda en las aguas de las redes sociales, la joven conoció, junto con la fama, las críticas online, que pueden ser muy despiadadas. La conductora estadounidense Wendy Williams, por ejemplo, la bautizó “Dula Peep”, incrédula de que el suyo fuera un nombre real, y se convirtió en meme luego de que se viralizara un video en el que se la veía bailar sin ganas en una entrega de premios.

Lejos de dejarse vencer por los comentarios maliciosos, decidió mejorar en sus presentaciones y adquirir confianza a la hora de cantar en vivo. Y es que con todo ese suceso en tan poco tiempo no fueron pocos los que se preguntaron si la inglesa podría sostener en el tiempo este éxito o si sería otra cantante de moda de consumo descartable.

Para la continuación de su debut, Dua Lipa sabía que tenía mucho para demostrar pero eligió desoír las tendencias de la radio y decidió hacer un disco plagado de sonidos e influencias de su propia vida, desoyendo las fórmulas del momento. “Pensé, ‘Oh, Dios mío, tengo que intentar hacer algo distinto con el segundo disco’. Quería alejarme de todas esas presiones, expectativas y opiniones de los demás sobre lo que debería estar haciendo. Estaba decidida a no hacer de nuevo ´New Rules´, porque sería mi muerte artística, tenía que crecer para madurar”, le dijo a la revista Elle.

Así grabó Future Nostalgia que tenía todo para ser el gran disco para escuchar en la pista de baile en 2020. Sin embargo su fecha de lanzamiento era el 27 de marzo... el mismo momento en el que la alarma por el Covid-19 se extendía y el mundo decidía replegarse sobre sí y encerrarse.

Atentos al clima general, la artista y la discográfica decidieron posponer el lanzamiento de la placa, pero alguien ya había logrado tener su copia y la había filtrado en Internet. Así que no quedó otra opción más que mantener la salida a pesar de que nadie hablaba de otra cosa que no fuera ese misterioso virus que parecía mortal... ¿quién querría bailar dentro de su casa?

“No puedo negar que durante un tiempo me aterroricé. Pero cuando el disco se filtró y era inevitable que saliera a la luz me convencí de que era lo mejor y de algún modo consolidó mi decisión de que fuera así. Tal vez estoy siendo medio mística, pero sentí que tenía que ser de ese modo y no de otro. Y hoy estoy agradecida de mi decisión”, confesó meses más tarde.

Así, en un vivo de Instagram en el que estuvo siempre al borde del llanto, la cantante reveló a finales de marzo a sus fans que el disco saldría el 3 de abril y que confiaba en que pudiera llevar algo de alegría en tiempos inciertos. “Cuando escribo música me abro mucho y quedo vulnerable. Cuando decidí lanzar el disco a pesar de todo me sentí más cercana que nunca a quienes me escuchaban y creo que fue una buena decisión mostrar mis emociones y mostrar que soy tan humana como cualquiera”, agregó.

Dua Lipa | Physical

Sin embargo, y contra todo pronóstico, Future Nostalgia fue el antídoto que muchos necesitaban para una realidad gris y perturbadora. Canciones como “Don’t Start Now”, “Physical”, “Break My Heart”, “Hallucinate” y “Levitating” sonaron a lo largo de 2020 y 2021 a pesar de no haber contado con la promoción tradicional en medios ni con shows en vivo. “La pandemia cambió al mundo y de repente se nos esfumaron todas las acciones de difusión para el álbum que teníamos programadas. Sin embargo, solo siento orgullo de la forma en que mi equipo se adaptó y cambió para armar el mejor plan de lanzamiento posible”, aseguró Mawson, quien desde sus inicios es su manager. De repente las canciones se volvieron rutinas de baile en TikTok y muchas personas enfrentaban la soledad bailando Future Nostalgia.

El disco se volvió el segundo álbum más escuchado del mundo en Spotify en 2020, solo superado por SOUR, de Olivia Rodrigo y “Levitating” se convirtió en una de las cinco canciones más escuchadas a nivel global.

Ese mismo interés por géneros y sonidos de otra época están plasmados en su forma de vestir, que volvió a Dua Lipa una niña mimada de las revistas de moda y de algunas marcas. Así, sus looks suelen ser analizados y compartidos en redes sociales, ya que siempre se destaca su estilo personal que no sigue la moda y suele protagonizar campañas y desfiles de casas como Dolce & Gabanna y Saint Laurent. Y hoy es conocida por llevar traje y pantalones sastre de Chanel a la alfombra roja y no le teme a los sombreros, los chalecos y los vestidos con lentejuelas que no son considerados por las influencers de moda... hasta que ella se los pone.

Dua Lipa es también un ícono de la moda. Aquí, con Donatella Versace y Megan Thee Stallion RICH FURY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Atenta a la realidad de la tierra de su familia y en la que ella creció, la artista fundó junto a su padre la ONG Sunny Hill Foundation, dedicada a recaudar fondos para personas necesitadas en Kosovo. Este costado filantrópico llamó la atención de UNICEF, quien la sumó como embajadora y la acompañó a visitar un campo de refugiados en Beirut, Líbano

Dua Lipa se prepara, entonces, para presentar las canciones de Future Nostalgia el 13 y el 14 de septiembre en el Campo Argentino de Polo, luego de que Hipódromo de Palermo quedara chico frente a la repercusión en el país.

“¡Estoy tan emocionada de volver a hacer una gira y ver a mis ángeles en persona! Qué increíble que podamos bailar y celebrar juntos una vez más. Cuando escribí este disco pensé en la música que se tocaba en clubes en las noches con amigos. Estoy muy emocionada de que esta fantasía finalmente se haga realidad. ¡No puedo esperar para compartir estas canciones juntos en vivo!”, aseguró en un comunicado.