Quién es Manuel García-Rulfo, el actor que vinculan con Shakira

Los mundiales de fútbol parecen sentarle muy bien a Shakira. Es que la estrella colombiana conoció a Gerard Piqué en Sudáfrica 2010 y hoy, 16 años, dos hijos y una separación escandalosa después, vuelve a estar en el centro de los rumores románticos. Tras formar parte de los shows inaugurales del torneo que se disputa en los Estados Unidos, México y Canadá, fue vista en Los Ángeles junto a Manuel García-Rulfo. ¿Quién es el galán mexicano que arranca suspiros en El abogado del Lincoln y al que todos señalan como el nuevo amor de Shakira?

Un amor temprano por la actuación

Manuel García-Rulfo nació en la ciudad mexicana de Guadalajara el 25 de febrero de 1981 y su pasión por la actuación tuvo un origen familiar. Su abuelo, un gran amante del cine, fue quien despertó en él la fascinación por ese mundo. “A él le encantaba el cine. Era fanático de Charles Chaplin, de los westerns, de Cantinflas. Nos mostraba películas y hacía sus propias producciones como hobby para entretener a sus hijos”, recordó el actor en una entrevista con la revista ¡Hola!

Aquellas filmaciones caseras, que se realizaban en el rancho familiar, involucraban a todos los integrantes de la familia. “Yo creo que él sí me abrió una puerta importante para este mundo del cine”, reconoció el actor de 45 años. En ese mismo entorno también aprendió a montar a caballo, una habilidad que años más tarde le resultó muy útil durante el rodaje de Los siete magníficos.

Manuel García-Rulfo

Aunque la actuación despertó su interés desde la adolescencia, cuando terminó el colegio secundario, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac. Sin embargo, con el título en la mano, entendió que su verdadera vocación estaba en otro lugar y decidió seguirla: se mudó a los Estados Unidos para formarse en la Escuela de Cine de Nueva York. También estudió junto al reconocido maestro de actuación Larry Moss.

De regreso en México, continuó sus estudios en Casa Azul y comenzó a abrirse camino en la industria cinematográfica local. Sus primeros trabajos llegaron con películas como La última y nos vamos, 180 grados y La noche de las flores, producciones que le permitieron ganar experiencia y visibilidad antes de dar el salto a Hollywood.

Además de la actuación, García-Rulfo desarrolló otra pasión desde muy pequeño: la fotografía. Fascinado por la naturaleza, soñaba con convertirse en fotógrafo de vida salvaje. “Estaba obsesionado con National Geographic. Tenía toda la colección en VHS y mi sueño era ser fotógrafo de animales salvajes”, contó también a ¡Hola! Aunque finalmente eligió el camino de la interpretación, nunca abandonó esa afición y, hasta hoy, combina su carrera artística con la fotografía.

El abogado que lo llevó al éxito mundial

El abogado del Lincoln, uno de los éxitos de Netflix

Luego de un tiempo en México, García-Rulfo regresó a los Estados Unidos en busca de nuevos desafíos. Su desembarco en Hollywood llegó en 2016 de la mano del director Antoine Fuqua, quien lo convocó para integrar el elenco de Los siete magníficos, una nueva versión del clásico western protagonizada por Denzel Washington, Chris Pratt y Ethan Hawke.

A partir de allí comenzó a sumar proyectos cada vez más ambiciosos, con participaciones en películas como Escuadrón 6, Jurassic World: el renacer y Un vecino gruñón, donde compartió pantalla con Tom Hanks. Sin embargo, el reconocimiento internacional llegó en 2022 gracias a El abogado del Lincoln, la exitosa serie de Netflix en la que interpreta a Mickey Haller, un carismático abogado defensor que trabaja desde el asiento trasero de su automóvil.

García-Rulfo como Pedro Páramo

Otro de los proyectos más significativos de su carrera fue Pedro Páramo, la adaptación de la célebre novela de Juan Rulfo. La historia tiene, además, un componente personal para el actor: mantenía con el escritor un lazo sanguíneo. “Era tío segundo de mi padre. Siempre fue una parte importante de mi vida porque, como era el familiar famoso, en toda la familia se hablaba mucho de Juan Rulfo”, recordó.

Un galán reservado

Lejos de los sets de filmación y de las giras promocionales, García-Rulfo suele refugiarse en el rancho familiar que posee en Jalisco. Allí deja el teléfono de lado, pasa tiempo con sus seres queridos, cuida animales y disfruta de tareas vinculadas a la naturaleza. “Tenemos una huertita de limones y ahí me divierto plantando árboles o cosechando”, compartió.

Su bajo perfil llega, incluso, a evitar convertirse en el centro de atención, aunque su elección profesional parezca indicar lo contrario. El actor confesó que no le gusta celebrar sus cumpleaños y que tampoco lo hacía cuando era niño. “La atención a mí me cuesta. Una vez corté con una novia porque me hizo una fiesta sorpresa y a mí me causa mucha ansiedad”, reveló entre risas.

Antes del supuesto romance con Shakira, la vida sentimental de Manuel García-Rulfo transcurrió lejos de los flashes. Durante los últimos años fue vinculado con Audrey McGraw, hija de las estrellas de la música country Tim McGraw y Faith Hill. Según trascendió en la prensa estadounidense, la relación terminó a comienzos de este año. Discreto respecto de su intimidad, poco se sabe de sus romances. “Yo creo que todos tenemos secretos. Y es hasta sano tener secretos que sean tuyos y tuyos”, le dijo a Los Angeles Times en español. Hoy, las fotos con Shakira lo pusieron bajo la lupa.