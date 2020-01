¿Quién es el nuevo novio de Yanina Screpante?

Yanina Screpante se mostró en Punta del Este con su nuevo novio, Federico Rozas Crédito: GM Press

"Lo conocí por amigos en común, en marzo pasado, en una producción de fotos en el Yatching de San Fernando. Me llamó la atención. Charlamos un poco, chateamos. Después me fui de vacaciones a Ibiza y apenas nos comentamos algo por Instagram. Cuando volví hubo un encuentro", contó Yanina Screpante desde Punta del Este, en Incorrectas, el programa de Moria Casán, por América.

Es que en estos días, la modelo fue fotografiada a los besos con un joven. Si bien no dio detalles de la identidad del muchacho en cuestión, dijo que se llama Federico (Rozas) y contó que tienen proyectos en común: "Vamos a abrir un hotel en Ibiza. Pero todavía no somos novios. Nos estamos conociendo", dijo, con una sonrisa de oreja a oreja.

Recordemos que Yanina se separó del Pocho Lavezzi después de ocho años de relación. ¿Ya lo olvidó? "Era una relación tóxica. Había desnivel de poderes, con otra exposición. Dejé mi trabajo para acompañarlo y fue difícil volver. Sé que está en Punta del Este también pero hace tiempo que no me comunico con el Pocho. No tengo idea de qué es de su vida", remarcó.

Yanina también contó que le cuesta entablar una nueva relación tras su relación con el exfutbolista. "Antes de conocer a Fernando estaba en otra, como que no quería novio, no quería nada después de ocho años en pareja... Y lo conocí. Lo único que le pedí al universo me lo trajo. Me hace el desayuno, todo... Es perfecto. Pero vamos de a poco, de a poco", remarcó Yanina.