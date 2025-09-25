LA NACION

En fotos: India, la hija de Facundo Arana y María Susini, brilló en una competencia hípica

La joven de 17 y su yegua Caly consiguieron el tercer puesto en una de las categorías del Gran Premio del Montana Farm Masters

En fotos: India, la hija de Facundo Arana y María Susini, brilló en una competencia hípicaGentileza Grupo Mass
El domingo 21 de septiembre se llevó a cabo el Gran Premio del Montana Farm Masters, y entre los grandes protagonistas, India Arana, la hija del actor Facundo Arana y la exmodelo María Susini, se destacó con un 3° puesto en la categoría 1.10 metrosGentileza Grupo Mass
Fontana Farm, el nuevo club hípico y haras boutique en el que se llevó a cabo la competencia, tiene sede en Cardales y combina deporte de alto nivel con cría de caballos de élite Gentileza Grupo Mass
La joven de 17 años suele compartir en sus redes su pasión por la equitación y luego de su victoria, le dedicó un mensaje a su yegua y a los que la acompañaron en ese importante día: "Mi negrita regalándome un cerazo en nuestro debut en 1,10. Gracias por siempre darlo todo Calyta, tenés un corazón inmenso. Gracias a todos los que nos ayudan en el día a día para que podamos disfrutar de días así con mi negrita"Gentileza Grupo Mass
Por supuesto que una de las personas que estuvo presente fue su mamá, María Susini, que posó junto a otro de sus hijos, JanoGentileza Grupo Mass
Madre e hija comparten el amor por los caballosGentileza Grupo Mass
Una de las celebridades que se acercó al haras para disfrutar la competencia fue la actriz y cantante Brenda Asnicar, que posó muy cariñosa con uno de los equinos del lugarGentileza Grupo Mass
La ex Patito Feo celebró la primavera con un look casual y eleganteGentileza Grupo Mass
Susini se divirtió posando para las fotos antes de la competenciaGentileza Grupo Mass
La exmodelo Natalia Lobo también disfrutó de la competencia y de las instalacionesGentileza Grupo Mass
Yanina Screpante convirtió la invitación en una salida romántica junto a su pareja, Federico RozasGentileza Grupo Mass
La modelo conversó animadamente con Asnicar antes de la competenciaGentileza Grupo Mass
Screpante también disfrutó de un momento junto a los caballosGentileza Grupo Mass
La modelo y DJ Cintia Garrido combinó un outfit de corte autóctono con un clásico trenchGentileza Grupo Mass
