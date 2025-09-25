En fotos: India, la hija de Facundo Arana y María Susini, brilló en una competencia hípica
La joven de 17 y su yegua Caly consiguieron el tercer puesto en una de las categorías del Gran Premio del Montana Farm Masters
1 minuto de lectura
LA NACION
