Quiénes son las grandes estrellas de Hollywood que no terminaron sus estudios secundarios

Está muy claro que triunfar en Hollywood no es sencillo: requiere de mucha dedicación, disciplina y también una dosis de suerte y de capacidad de asumir riesgos. Muchos de los actores y actrices que vemos usualmente en grandes producciones y en las alfombras rojas han dedicado su vida entera a ganarse el lugar que hoy ocupan, a menudo a costa de grandes sacrificios, como por ejemplo el hecho de resignar sus estudios.

Sea porque descubrieron su pasión desde pequeños o porque les fue imposible combinar la escuela y el trabajo, estos famosos decidieron dejar las aulas para perseguir su sueño en Hollywood.

Nicole Kidman

Nicole Kidman VALERIE MACON - AFP

La ganadora del Oscar y quinta en la lista del New York Times de los mejores actores y actrices del siglo XXI, Kidman confesó recientemente en una entrevista radial conducida por Kyle Sandilands que no había terminado la secundaria. Y que para el caso, su esposo, el músico Keith Urban, tampoco lo hizo. La actriz empezó a ganar popularidad hacia mediados de los años 80, pero no fue hasta que protagonizó Terror a bordo, en 1989, que adquirió reconocimiento internacional. Un año más tarde interpretaría a la doctora Claire Lewicki en Días de Trueno, una de las películas más taquilleras de ese año, donde también conocería a su primer marido, Tom Cruise. Reconocida como una de las actrices más versátiles de la industria, Kidman ha actuado en films de directores tan diversos como Dogville, de Lars Von Trier, o en la reciente Being the Ricardos, de Aaron Sorkin, disponible en Amazon Prime Video.

Jim Carrey

Jim Carrey

El ganador de dos Globos de Oro por sus actuaciones en The Truman Show y El mundo de Andy, tiene una larga trayectoria en Hollywood. Sin embargo, antes de triunfar en la industria cinematográfica, el actor canadiense se vio obligado a dejar sus estudios a los 16 años debido a una situación de necesidad económica que atravesaba su familia. Después de trabajar dos años como conserje en una fábrica cumpliendo turnos de más de ocho horas, Carrey hizo su debut en un show de stand-up en Toronto, en 1977. A comienzos de los 80 se mudó a Los Ángeles, pero no fue hasta 1990, con su participación en la comedia televisiva In Living Colour, que se hizo un nombre en el ambiente. Tras años de protagonizar éxitos como actor cómico, Carrey se propuso participar en producciones dramáticas en las cuales terminó de consolidar su lugar como artista.

Drew Barrymore

Drew Barrymore

La actriz que comenzó su carrera con tan solo dos años, saltó a la fama con su rol protagónico en E.T. El extraterrestre, de 1982, dirigida por su padrino Steven Spielberg. Desde entonces su carrera como actriz no ha dejado de crecer. Una infancia en Hollywood no es para cualquiera y sin duda tiene su costo. Así lo fue para Barrymore, que recientemente contó en una entrevista con Howard Stern que pasó más de un año hospitalizada en un centro especializado en adicciones y trastornos psiquiátricos graves cuando tenía 13 años, por decisión de su madre. Cuando fue dada de alta, decidió emanciparse y fue así que tomó la decisión de abandonar sus estudios a los 14 años. Actualmente, la actriz de Los ángeles de Charlie conduce el programa The Drew Barrymore Show, un espacio donde entrevista a grandes actores y actrices y también trata temas de actualidad.

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence Archivo

Por su interpretación de Tiffany Maxwell en El lado luminoso de la vida, se convirtió en la segunda actriz más joven en recibir el Oscar, aunque a decir verdad tuvo reconocimiento de la crítica ya desde que dio sus primeros pasos en la actuación. Así, su rol protagónico en Lazos de sangre, tercer largometraje en el que participó, le valió su primera nominación al mayor premio que otorga la Academia de Hollywood. La intérprete de Katniss Everdeen en Los juegos del hambre, nunca se llevó bien con la escuela. De hecho, hace algunos años confesó que “nunca se había sentido demasiado inteligente”. Es por esto que a los 14 años tomó la decisión de abandonar sus estudios. “Cuando leo un guion, sé exactamente lo que quiero hacer, es una parte de mi cerebro que no sabía que existía. Cuando la descubrí no la quise soltar”, explicó respecto a su resolución. Su reciente trabajo en el film No miren arriba, como Kate Dibiasky, le mereció nuevamente halagos.

Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. Picasa

El actor, uno de los indiscutidos “chicos malos” de Hollywood, se hizo mundialmente conocido en los últimos tiempos por sus numerosas participaciones en las producciones del Universo Cinematográfico de Marvel, algo que también lo convirtió en uno de los mejores pagos de la industria. En total, todas sus películas suman una recaudación de $14.4 mil millones de dólares, convirtiéndolo en el segundo actor más taquillero de la historia. Y aunque no fue fácil, su incursión en el mundo de la actuación sucedió a muy temprana edad. Con un récord de faltas a la escuela insuperable, a sus 15 años su padre le puso un ultimátum: o dejaba de faltar al colegio o conseguía un trabajo. Downey Jr., sin dudarlo, eligió la segunda opción y desde entonces se ha enfocado completamente en su carrera como actor. Sin embargo, no fue hasta el año 1992, con su interpretación de Charlie Chaplin, que obtuvo halagos por parte de la crítica y su primera nominación al Oscar.

Cameron Diaz

Cameron Diaz Archivo

Diaz se hizo conocida internacionalmente con su primer largometraje: La máscara, de 1994. Sin embargo, su camino había comenzado tiempo antes: con raíces en la industria del modelaje, había firmado con la prestigiosa agencia Elite a sus 15 años, y fue entonces que abandonó sus estudios. La actriz había concurrido a Long Beach Polytechnic High School, y era casualmente compañera de clase del rapero Snoop Dogg. Tras el nacimiento de su hija Raddix, Diaz dio a conocer que estaba pensando en abandonar la actuación, y desde entonces se ha dedicado a la salud y el bienestar en el último tiempo. Con dos publicaciones bajo la manga y la marca de vinos Avaline en marcha, recientemente declaró que sintió “paz” al alejarse de Hollywood.

Hilary Swank

Hilary Swank AFP

Ganadora de dos premios Oscar y muchas veces incluida en rankings como la mejor interpretación femenina de la historia por su actuación como Maggie Fitzgerald en la película de Clint Eastwood Million Dollar Baby, Swank no solo comenzó una carrera actoral en su niñez sino también una deportiva. Compitió en unas olimpíadas infantiles y obtuvo unos de los mejores premios como nadadora en su categoría. Si bien, no es del todo sorprendente que haya abandonado sus estudios a los 16 años, la actriz ha confesado que “se arrepiente de haber tomado la decisión de dejar la escuela”.

Leonardo Di Caprio

Leonardo DiCaprio AFP

El actor ganador del Oscar por su rol en El renacido, película producida y dirigida por el director mexicano Alejandro González Iñárritu, tiene además, 5 nominaciones al galardón por su participación en films tan variados como Había una vez en Hollywood o El Aviador. Su extensa trayectoria en la industria cinematográfica le ha valido no solo de éxito internacional sino también de una amplia atención mediática puesta en su vida personal. DiCaprio, quien ha sido ocho veces considerado como el actor mejor pago del mundo, abandonó sus estudios a los 16 años después de llevar varios años trabajando en cine y televisión, aunque tiempo más tarde consiguió su diploma de bachiller mediante un programa de estudios a distancia. Actualmente, como ecologista comprometido, ha participado en diversas acciones por el cambio climático, incluida la Conferencia de las Naciones Unidas que se llevó a cabo en Glasgow el año pasado.