Drew Barrymore invitó a un famoso exnovio a su programa y le confesó su amor en vivo

Drew Barrymore vivió un momento muy especial en el programa que conduce, The Drew Barrymore Show. La actriz de 46 años recibió a uno de sus exmaridos y ambos, al verse después de casi 20 años, se confesaron lo mucho que todavía se aman, aunque ya no como pareja sino como grandes amigos.

El invitado fue Tom Green, su segundo esposo después de Jeremy Thomas, con quien estuvo casada solo un año, de 2001 a 2002.

Luego de presentarlo, Barrymore le manifestó a su ex lo mucho que lo quiere, y él le devolvió la gentileza. “Es muy lindo verte, aunque se siente un poco extraño”, reconoció. “Pero no extraño de manera negativa, todo lo contrario, te agradezco muchísimo que me recibas en tu programa, es increíble, me parece muy lindo que nos reconectemos de este modo, le quita presión a la situación”, añadió el comediante canadiense, quien luego se sentó con su ex en la mesa en la que la actriz repasa las noticias, segmento en el que él pudo intervenir.

Drew Barrymore y Tom Green en el programa de la actriz Captura

“Es que te respeto y te adoro”, le dijo Drew. “Yo también, muchísimo”, le respondió Green , quien había sido invitado el año pasado al ciclo, pero de manera virtual por los protocolos de la pandemia, en una entrevista en la que recordaron su vínculo de un modo completamente descontracturado.

La relación entre Drew Barrymore y Tom Green

Drew Barrymore junto a Tom Green, su segundo marido MARK LENNIHAN - AP

El comediante conquistó a la actriz en la filmación de Los ángeles de Charlie, donde interpretaba a Chad, el interés romántico del personaje de Barrymore. La actriz, que también fue productora de la película, sugirió que Green fuera convocado porque ya estaba familiarizada con su estilo de humor. La relación entre ambos consistía, según lo que ellos mostraban, en “enloquecerse” mutuamente mediante bromas pesadas. La más famosa se llevó a cabo en el programa Saturday Night Live, en el que prometieron casarse in situ. Sin embargo, Drew se retiró ofuscada del estudio, y luego adjudicaron esa salida como parte del “chiste” que le estaban haciendo a una desconcertada audiencia.

"Era un matrimonio loco y avasallante, pero ella siempre fue muy dulce conmigo" Tom Green, sobre su relación con Drew Barrymore

Cuando quedó en evidencia que lo acontecido en el programa había sido una humorada, ambos se casaron fuera de las cámaras en 2001. A los cinco meses, el comediante le pidió el divorcio a Barrymore, e incluso escribió sobre ella en su libro Hollywood Causes Cancer. “Era un matrimonio mitad loco, mitad avasallante”, remarcó, y recordó que la popularidad que cosechó por estar junto a la actriz lo había abrumado. “Yo venía de luchar contra el cáncer y de repente estaba en una relación con muchas presiones, era nuevo en la industria, pasamos por muchos momentos de estrés”, aseveró Green, quien también expresó lo “dulce” que siempre fue Barrymore con él, incluso cuando el romance parecía demasiado intenso para ambos.