Raquel Mancini: de su vuelta al trabajo a por qué se mudó con su mamá y quién es su pareja

Volvió a la televisión luego de un largo tiempo y se luce en A la tarde, el programa de América que conduce Karina Mazzocco. LA NACIÓN habló con Raquel Mancini sobre cómo se siente ahora que está del otro lado y cuenta historias de otros. También dice que hace unos meses se mudó con su mamá porque sufrió un ACV y necesita compañía. Además confesó que, a los 60, hace un buen balance de su vida, con muchos más momentos felices que tristes. Y contó quién es su pareja desde hace seis años.

-¿Cómo estás de salud?

-Estoy bien, me hice estudios y todo bien. Todos me relacionan con enfermedades, pero no es tan así. Hace un año y medio tuve una neumonía bilateral y desde entonces estoy muy bien. A veces tengo un resfrío nada más... [risas]. Toda mi vida hice deportes, tuve una vida sana. Tuve la desgracia de sufrir de la gripe A y me quebré en el Patinando por un sueño, pero gracias a eso tengo a Ide, que es mi caniche toy, de 17 años ya. Y ahora estoy superando lo que pasó con mamá, aunque está mejor. Tuvo un ACV hace ocho meses y se está recuperando poco a poco; tiene problemas de movilidad y está con andador, por eso me fui a vivir a su casa porque no puede estar sola. Fue toda una movida, guardé mis muebles en un guardamuebles... Pero es mi mamá y quiero acompañarla.

-¿Cómo se adaptan a esta convivencia después de tantos años?

-Muy Bien, porque cada una hace lo suyo, tenemos buenos diálogos, buena onda. Nos respetamos los silencios. Conversamos mucho, nos reímos. Está bueno volver a vivir con mamá.

-Volviste a la tele con LAM el año pasado y este año te sumaste a A la tarde, ¿te adaptaste pronto a la dinámica del programa?

-Me convocaron para sumarme al programa el año pasado, pero no se dio y este verano sí, después de mis vacaciones. Empecé en marzo, dos veces por semana . Sentí que me iba a llevar el mundo por delante, y no tenía miedo. No me equivoqué, porque todos tienen buena onda y no me lo esperaba en realidad porque son un grupo que está armado desde hace tiempo. Estoy chocha, ojalá se dé hacer toda la semana porque me encanta. Estoy feliz, tienen una producción impresionante. Karina es divina, buena conductora, generosa, muy buena mina. Todos son divinos. Es un placer trabajar donde estoy trabajando. Y es un buen horario, porque no dejo tantas horas sola a mi mamá. Y a la mañana hago los móviles desde capital para Grupo Cielo, de La Plata.

-¿Y cómo te sentís siendo panelista y llevando tu propia información?

-Me estoy metiendo en eso. Aunque hay una gran producción, muchos me conocen y me responden; le hice una nota hermosa a Vero Ojeda, a Rocío Marengo... Siempre con el aval de la producción; yo propongo y si aceptan lo hago. Me encanta participar, dar mi opinión . No me para nadie [risas].

Raquel Mancini junto a su madre, en una de las fotos que compartió en sus redes

-¿Veías el programa?

-Sí, soy team de A la tarde. Hay historias de novelas de la tarde que tenés ganas de seguir y además, hay energía positiva.

-Alguna vez has estado del otro lado, y contaron tu historia, ¿qué pensás ahora que contás historias de otros?

-Cuando cuento la historia de los otros es siempre con la verdad y con lealtad. El programa se maneja así, con papeles y con la posta. Conmigo no hicieron eso en otros programas. A veces estaba internada por el apéndice y decían que tenía anorexia. Gerardo Rozín fue el único que me hizo un muy buen reportaje y el otro día tuve un mano a mano hermoso con Karina. Si contás mi vida, contala bien. Decían que me estaba muriendo y yo estaba en la playa en Punta del Este y eso duele. Muchas cosas que se dijeron no son ciertas, pero ya está, sufrí mucho y no quiero revolver . Hoy estoy bien.

-¿Y cómo estás parada en la vida a los 60?

-Estoy muy bien, me siento bien conmigo. No me siento de 60. Hoy una chica de 60 o 50 puede ser de 40, de acuerdo a cómo te manejes en la vida, como sea tu look. Yo no me quito años... Veo a algunas que empezaron conmigo y dicen que tiene 50 [risas], pero no es mi tema, cada uno sabe lo que dice.

Raquel Mancini

-Si revisás tu historia, ¿qué pensás?

-Tengo más momentos felices que tristes, muchísimos más. Puedo sacar cosas hermosas de todo, como por ejemplo del accidente que tuve de fractura expuesta de tibia y peroné y ligamentos, estuve seis meses sin caminar, pero en ese momento llegó mi perrita Ide, que me la regalaron en Ideas del Sur, por eso ella se llama Ideas y su apellido es Del Sur, y su DNI Marcelo Tinelli [risas]. Yo quería una caniche toy gris y un auspiciante de alimentos para perros me la regaló y me enamoré perdidamente. Me ayudó muchísimo, me acompaña muchas veces y se porta bárbaro. Puedo hacer un lindo balance de mi vida . Y lo que me queda por vivir...

-A nivel personal o laboral, ¿qué otros proyectos tenés?

-Estoy haciendo terapia, estoy bien. Salí adelante y Dios dirá lo que venga, pero creo que va a ser todo para bien.

-¿Estás en pareja?

-Sí, vive en el campo. Lo extraño demasiado a veces, pero como dicen “cada uno en su casa”. Se llama Eduardo.

-¿Cómo se conocieron?

-Nos presentó una amiga en común, hace seis años. Nos enganchamos enseguida, es divino, muy buena persona. Estoy en un muy buen momento, muy contenta.

Liliana Podestá Por