Taylor Swift registró su voz y su apariencia para evitar el uso libre de su imagen en apps de inteligencia artificial
La cantante pop se suma a una estrategia que ya utilizan otras estrellas en Hollywood
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El avance y el uso desmedido de distintos programas de inteligencia artificial (IA), es una preocupación muy concreta en Hollywood. Fotos y videos que utilizan las imágenes de artistas vivos y muertos, se multiplican en las redes sin ningún tipo de permiso o consentimiento, a medida que las comunidades artísticas del mundo elaboran maneras de ponerle un parate a una tendencia que no reconoce ningún tipo de derecho intelectual sobre personas u obras. Ante ese panorama, Taylor Swift tomó una decisión clave haciéndose eco de una estrategia legal preventiva que empieza a ser cada vez más común.
El pasado viernes 24 de abril, el equipo legal de Taylor Swift presentó tres solicitudes de registro de marca ante la oficina de patentes de Estados Unidos. Dos de esas solicitudes contemplan expresiones utilizadas con su voz. Una de ella es “Hey, it´s Taylor Swift”, y la otra dice: “Hey, it´s Taylor”.
Según trascendió, la tercera solicitud de marca consiste en un registro visual en el que se detalla que se trata de una fotografía de Taylor, sosteniendo una guitarra rosa que lleva una correa negra, en donde ella viste un body multicolor y botas plateadas. En esa misma imagen, la compositora se encuentra de pie, en un escenario rosa, frente a un micrófono multicolor con luces púrpuras que se aprecian en el fondo.
Según detalló el equipo legal de Swift, este registro se relaciona al uso de imágenes y voces que se usan para educar determinados patrones utilizados por IA, para replicar de manera libre estilos y sonidos que deben estar bajo el paraguas de los derechos de autor. De otro modo, cualquiera puede usar en un software de IA apariencias, voces, canciones o cualquier tipo de obra de un artista, sin pagar derechos de ningún tipo.
En el último tiempo, circularon en redes infinidad de imágenes y videos, algunos de contenido erótico, realizados con IA y que utilizaban la apariencia de Taylor Swift. El abogado Josh Gerben, que trabaja para la cantante, destacó en un comunicado: “En teoría, si se presentara una demanda contra una IA que utiliza la voz de Swift, ella podría argumentar legalmente que cualquier uso de su voz que suene de manera similar al registro realizado, puede considerarse una violación a los derechos de su marca”.
La nueva vida del novio de Taylor
Travis Kelce es una estrella indiscutida de la Liga Nacional de Fútbol Americano (tres veces campeón del Super Bowl) y desde fines de marzo, embajador global y colaborador creativo de Tommy Hilfiger. Durante varias temporadas, el jugador de los Kansas City Chiefs protagonizará campañas internacionales y participará activamente en el diseño de colecciones masculinas y accesorios.
La semana pasada, el novio de Taylor Swift acaparó todas las miradas mientras hacía fotos y videos para la reconocida marca en pleno Central Park. “Trabajar con Tommy y dar mi propio toque a piezas atemporales es un sueño hecho realidad”, declaró el jugador recientemente. Fiel a su esencia, Travis combinó actitud deportiva y elegancia relajada, posando en varias escenas mientras lanzaba una pelota de fútbol americano.
Además, hizo fotos en la entrada del The Plaza Hotel, sobre la Quinta Avenida, donde según algunos medios estadounidenses, también estaba hospedada su futura mujer (se espera que la cantante y el futbolista se casen el 13 de junio de este año).
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