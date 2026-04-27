En fotos: la celebración de Madonna, la curiosa técnica de Ben Affleck para dejar de fumar y la cena de Banderas con Melanie Griffith

Madonna reapareció en un show secreto en The Abbey, donde adelantó parte de su nuevo álbum, Confessions II, que se estrenará el próximo 3 de julio. Con un corset rosa, una minifalda de encaje, botas bucaneras de cuero y un velo de tul, la reina del pop irrumpió de sorpresa en la cabina del DJ acompañada por el productor Stuart Price. “¡Hola, niños! ¡Mamá está aquí para salvarlos! ¿Están listos para bailar?”, dijo antes de entonar hits como “Vogue” y “Like a Prayer”, además de temas de su decimoquinto trabajo como “I Feel So Free” y “Freedom”

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