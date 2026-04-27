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En fotos: la celebración de Madonna, la curiosa técnica de Ben Affleck para dejar de fumar y la cena de Banderas con Melanie Griffith

La reina del pop apareció de sorpresa en un boliche de West Hollywood y anticipó temas de su próximo disco, Confessions II; el ex de Jennifer Lopez pone en práctica un nuevo método para superar su adicción

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Madonna, de fiesta
Madonna, de fiestaBackgrid/The Grosby Group
Madonna reapareció en un show secreto en The Abbey, donde adelantó parte de su nuevo álbum, Confessions II, que se estrenará el próximo 3 de julio. Con un corset rosa, una minifalda de encaje, botas bucaneras de cuero y un velo de tul, la reina del pop irrumpió de sorpresa en la cabina del DJ acompañada por el productor Stuart Price. “¡Hola, niños! ¡Mamá está aquí para salvarlos! ¿Están listos para bailar?”, dijo antes de entonar hits como “Vogue” y “Like a Prayer”, además de temas de su decimoquinto trabajo como “I Feel So Free” y “Freedom”
Madonna reapareció en un show secreto en The Abbey, donde adelantó parte de su nuevo álbum, Confessions II, que se estrenará el próximo 3 de julio. Con un corset rosa, una minifalda de encaje, botas bucaneras de cuero y un velo de tul, la reina del pop irrumpió de sorpresa en la cabina del DJ acompañada por el productor Stuart Price. “¡Hola, niños! ¡Mamá está aquí para salvarlos! ¿Están listos para bailar?”, dijo antes de entonar hits como “Vogue” y “Like a Prayer”, además de temas de su decimoquinto trabajo como “I Feel So Free” y “Freedom” Backgrid/The Grosby Group
La estrella pop retirandose del boliche de West Hollywood junto a su novio, Akeem Morris, en horas de la madrugada. En este evento, que sirvió como lanzamiento de su nuevo trabajo, participaron Addison Rae, Romy (The xx) y el DJ Mez Monty
La estrella pop retirandose del boliche de West Hollywood junto a su novio, Akeem Morris, en horas de la madrugada. En este evento, que sirvió como lanzamiento de su nuevo trabajo, participaron Addison Rae, Romy (The xx) y el DJ Mez MontyBackgrid/The Grosby Group
Gwyneth Paltrow fue vista disfrutando de una cena con amigos en Florencia, Italia. La actriz se encuentra en la ciudad europea, ya que fue invitada a participar de la reapertura de la emblemática Villa San Michele después de 18 meses de restauración
Gwyneth Paltrow fue vista disfrutando de una cena con amigos en Florencia, Italia. La actriz se encuentra en la ciudad europea, ya que fue invitada a participar de la reapertura de la emblemática Villa San Michele después de 18 meses de restauraciónAndi Shtylla/The Grosby Group
Anna Kournikova, mientras lleva a sus hijos a su clase de artes marciales. Los niños, fruto de su relación con Enrique Iglesias, se divirtieron posando y haciendo travesuras para la cámara en cuanto notaron la presencia del fotógrafo
Anna Kournikova, mientras lleva a sus hijos a su clase de artes marciales. Los niños, fruto de su relación con Enrique Iglesias, se divirtieron posando y haciendo travesuras para la cámara en cuanto notaron la presencia del fotógrafo305shock/The Grosby Group
Mamá todo terreno. Kournikova fue fotografiada con parte de los trajes de sus hijos a cuestas y un look muy casual: la extenista combinó un pantalón ancho de color gris con una musculosa negra y gafas de sol al tono
Mamá todo terreno. Kournikova fue fotografiada con parte de los trajes de sus hijos a cuestas y un look muy casual: la extenista combinó un pantalón ancho de color gris con una musculosa negra y gafas de sol al tono305shock/The Grosby Group
La rusa, que alcanzó el top 10 del ranking mundial y fue número uno en dobles, se retiró de las canchas a sus 21 años debido a múltiples lesiones crónicas. Desde entonces, mantiene una vida con bajo perfil junto a sus hijos y su marido, Enrique Iglesias, en Miami. Como es inusual verla en público, la extenista se sorprende al advertir la presencia de los paparazzi mientras ingresa con dos de sus hijas al club deportivo
La rusa, que alcanzó el top 10 del ranking mundial y fue número uno en dobles, se retiró de las canchas a sus 21 años debido a múltiples lesiones crónicas. Desde entonces, mantiene una vida con bajo perfil junto a sus hijos y su marido, Enrique Iglesias, en Miami. Como es inusual verla en público, la extenista se sorprende al advertir la presencia de los paparazzi mientras ingresa con dos de sus hijas al club deportivo 305shock/The Grosby Group
Otro que anda por suelo italiano es Rodrigo Guirao Díaz. El actor argentino se encuentra instalado en Sicilia para comenzar el rodaje de una nueva temporada de Viola Come Il Mare, donde compartirá elenco con Can Yaman
Otro que anda por suelo italiano es Rodrigo Guirao Díaz. El actor argentino se encuentra instalado en Sicilia para comenzar el rodaje de una nueva temporada de Viola Come Il Mare, donde compartirá elenco con Can YamanAndi Shtylla/The Grosby Group
Parece que Ben Affleck cambió los cigarrillos por las manzanas. Tras varios tratamientos para dejar de fumar, el actor fue visto poniendo en práctica la técnica de reemplazo que busca dejar atrás este mal hábito. ¿Lo logrará esta vez?
Parece que Ben Affleck cambió los cigarrillos por las manzanas. Tras varios tratamientos para dejar de fumar, el actor fue visto poniendo en práctica la técnica de reemplazo que busca dejar atrás este mal hábito. ¿Lo logrará esta vez?x17/The Grosby Group
Antonio Banderas y Melanie Griffith fueron vistos saliendo del brazo después de cenar en Matsuhisa. Los ex estuvieron acompañados por su hija Stella Banderas y su esposo
Antonio Banderas y Melanie Griffith fueron vistos saliendo del brazo después de cenar en Matsuhisa. Los ex estuvieron acompañados por su hija Stella Banderas y su esposo Backgrid/The Grosby Group
Todo un caballero, el español le ofrece el brazo a su ex. Los actores estuvieron casados durante casi dos décadas y mantienen una excelente relación. Comparten cenas, celebraciones familiares y hasta se aconsejan mutuamente
Todo un caballero, el español le ofrece el brazo a su ex. Los actores estuvieron casados durante casi dos décadas y mantienen una excelente relación. Comparten cenas, celebraciones familiares y hasta se aconsejan mutuamenteBackgrid/The Grosby Group
Mientras que Banderas vistió una campera gris y un pantalón cargo para esta cena familiar, Griffith eligió un jean ancho y una chaqueta de cuero negra. Su hija, Stella del Carmen, los seguía detrás con un conjunto en off white
Mientras que Banderas vistió una campera gris y un pantalón cargo para esta cena familiar, Griffith eligió un jean ancho y una chaqueta de cuero negra. Su hija, Stella del Carmen, los seguía detrás con un conjunto en off white Backgrid/The Grosby Group
Banderas y Griffith se mostraron muy sonrientes y compinches al retirarse del restaurante. "Es una persona a la que amé, amo y siempre amaré, sea cual sea nuestra situación", dijo el actor y empresario español sobre su ex en más de una oportunidad. Por su parte, Melanie declaró: "Lo quiero y siempre lo querré"
Banderas y Griffith se mostraron muy sonrientes y compinches al retirarse del restaurante. "Es una persona a la que amé, amo y siempre amaré, sea cual sea nuestra situación", dijo el actor y empresario español sobre su ex en más de una oportunidad. Por su parte, Melanie declaró: "Lo quiero y siempre lo querré"Backgrid/The Grosby Group
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