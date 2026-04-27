En fotos: la celebración de Madonna, la curiosa técnica de Ben Affleck para dejar de fumar y la cena de Banderas con Melanie Griffith
La reina del pop apareció de sorpresa en un boliche de West Hollywood y anticipó temas de su próximo disco, Confessions II; el ex de Jennifer Lopez pone en práctica un nuevo método para superar su adicción
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LA NACION
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