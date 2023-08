escuchar

Desde que Rauw Alejandro y Rosalía anunciaron de manera pública su separación, las redes sociales se llenaron de rumores de infidelidad por parte del puertorriqueño, quien recibió duras críticas y fue “cancelado” por los fanáticos de la española.

Para limpiar su imagen y desmentir la existencia de un affaire, el cantante eligió la manera de comunicar que mejor le sale: componer una canción. “Hayami Hana” se llama el tema que le dedica a su exnovia , y en donde le declara el amor que aún siente con ella y manifiesta la esperanza de que algún día puedan volver a estar juntos.

“ Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel. Ella siempre tuvo la clave de mi cel. Esto fue algo más que no está en mi poder. Mi niña de cristal, mi barquito de papel. Te desarmaste y arreglarte intenté. Y aunque lejos te me fuiste, me quedé”, dice en su lírica. “La vida que llevamos no es pa’ todo el mundo. La prensa, las redes, presiones de grupo. Estando lejos es más difícil, más fácil juntos. Trabajamos sin parar pero hasta qué punto. Estar en nuestro campito vale más que to’ el dinero y la fama. Despertar y verte a mi lado. No dan ganas de salir de la cama”, agrega en otro fragmento, haciendo referencia a la difícil vida del artista musical, con sus múltiples giras y viajes alrededor del mundo.

Rauw Alejandro aseguró que nunca fue infiel (Fuente: Columbia Records)

Además de asegurar que muchos dicen, pero que nadie realmente sabe lo que pasa, Rauw cuenta que todas sus últimas canciones estuvieron dedicadas a Rosalía. “Espero que algún día podamos reírnos del pasado. Aquí no hay rencores, esto no es un reclamo, si los mejores días tú me has regala’o”, continua expresando. “Por eso en mi barriga tu nombre llevo tatua’o. Todo te di y lo volvería a hacer, terminaré nuestra casita por si te da con volver . Hoy te dejo de escribir, no de querer”, expresa manifestando la esperanza de una posible reconciliación.

Ya llegando al final, expresa su admiración por la artista, afirmando que es la mejor y que no habrá otra como ella. “Sin con tan solo escuchar tu voz el mar se calma de cualquier tormento. Miles de personas piensan lo mismo, no lo digo yo por culpa de este sentimiento. Y desde Los Ángeles lo supe, ella es mi MOTOMAMI ¿Qué vendrá después? No sé, pero sé que pa’ ti serán to’ los Grammys, estudiarán tu arte con el pasar del tiempo”, manifiesta en tono de admiración, asegurando que es genuina, increíble y que es la medicina de su corazón.

Rauw y Rosalía se habían comprometido en el mes de marzo, sin embargo, el deseo de casarse terminó diluyéndose y la pareja decidió ponerle fin a su historia. Según reveló él, la separación ocurrió unos meses antes de que se haga pública. En una entrevista, un amigo del cantante aseguró que no se trató de un tercero en la relación lo que causó la ruptura, sino que, según él, personas del equipo de trabajo de la cantante catalana no veían “muy conveniente” el noviazgo entre los artistas, ya que el cantante de reguetón “no le daba la talla” a Rosalía y hasta le hacía “bajar de nivel”.

Los cantantes eran una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Su noviazgo comenzó en 2021, y desde entonces compartieron tatuajes, canciones, un anillo de compromiso y hasta varios videos musicales.

“Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl”, escribió Rosalía cuando comenzaron a circular los rumores de infidelidad y el cantante quedó en el ojo de la tormenta. “Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido”, agregó. A su vez, se sinceró y pidió comprensión. “Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”, concluyó.

