La cantante española Rosalía y el actor estadounidense Jeremy Allen White fueron vistos haciendo una parada para abrazarse y besarse durante un paseo por Los Ángeles, reconfirmando que viven los comienzos de un affaire donde las muestras de afecto son incontenibles. El amor vuelve así a tocar a puerta de la intérprete de “Despechá”, cuyo corazón se había roto en julio del año pasado cuando terminó con el puertorriqueño Rauw Alejandro, con quien se había comprometido cuatro meses antes.

El amor volvió a tocar a la puerta de Rosalía The Image Direct/The Grosby Grou

Justo por estos días se conoció que una de las canciones que grabaron Rosalía y Rauw juntos, “Beso”, competirá en la categoría Colaboración Del Año – Pop-Urbano de los premios Lo Nuestro. Hacia el final del videoclip de ese tema, que era una recopilación de momentos vividos entre la pareja, los cantantes anunciaban indirectamente que se casarían con mostrando imágenes caseras captadas en el momento en que el puertorriqueño le pedía la mano a la catalana.

Con los ojos llorosos y “todo el rímel aquí corrido”, como dice ella en el video, “la Rosalía” le susurraba a su entonces novio que lo amaba y lo besaba. De esos besos a los actuales con Jeremy Allen White, mucha agua ha corrido bajo el puente. Pero si algo es seguro en la vida de una artista es que si los besos pasan, las canciones quedan.

Mientras se acaramela con el actor estadounidense, su canción "Beso", escrita con su ex, está nominada en una categoría de los premios Lo Nuestro The Image Direct/The Grosby Grou

Un pasado amoroso entrelazado con su pasado musical

Rosalía, dicen sus fanáticos, siempre ha utilizado su arte para volcar el reflejo de lo que le está pasando a nivel sentimental. Así, por ejemplo, su tercer álbum, Motomami, lanzado en 2022, contiene canciones con presuntas referencias, o así al menos lo creen sus seguidores, tanto a Rauw Alejandro como a su anterior enamorado, el cantante español como ella, C. Tangana.

C. Tangana es el primer novio que se le conoció públicamente a Rosalía y en Motomami, tercer álbum de la cantante, habría referencias a él, así como otras a su segundo novio, Rauw Alejandro Sony Music

El romance entre Rosalía y C. Tangana habría empezado en 2015 pero la primera vez que se mostraron juntos públicamente fue en 2016, cuando el madrileño decidió que la catalana lo acompañara en el escenario para interpretar juntos “Llámame más tarde”, tema que confirmaba el inicio la relación. Fue la primera de muchas colaboraciones entre ambos, tanto cantando como componiendo.

C. Tangana aparece como coautor de la mitad de las canciones del segundo disco de la artista, El mal querer, lanzado en 2018. El disco salió en noviembre pero había sido grabado entre enero de 2017 y julio de 2018; en el medio de ese proceso, en mayo de 2018, Rosalía y C. Tangana anunciaron el fin de su relación romántica.

En mayo de 2018, Rosalía anunció el fin de su relación con C. Tangana Sharon López

Durante la promoción del disco, en el programa El Hormiguero, Pablo Motos le preguntó a la cantante si alguna vez había dado las gracias a alguien por quererle mal. “Claro que sí. De hecho, se lo agradezco en el disco”, dijo ella. C. Tangana, cuyo nombre verdadero es Antón Álvarez Alfaro, aparece en la carátula de El mal querer.

Pero las aguas residuales de su amor con el madrileño fueron arrastradas más allá de El mal querer para llegar a impregnar su tercer disco, Motomami. Específicamente el estribillo de la canción “La fama”, una suerte de balada bachatera que canta junto a The Weekend, siempre fue interpretada como un palito a su ex (“es mala amante la fama y no va a quererte de verdad / es demasia’o traicionera y como ella viene, se te va”).

Rawl Alejandro: Amor a primera vista

Amor y colaboraciones musicales: ese combo se repitió para Rosalía en su próxima relación, ya que con Rauw Alejandro también hicieron varias canciones juntos. Lo conoció en 2019 (fue amor a primera vista, según dijo la pareja). Su relación se hizo oficial en septiembre de 2021.

Un romance prolífico musicalmente y muy significativo para ambos, según han transmitido Manny Hernandez - WireImage

En marzo de 2023 se comprometieron, para separarse nada más que poquito después, en julio. Cuando se comprometieron, habían sacado tres canciones juntos al hilo: además de “Beso”, la ahora nominada a los premios Lo Nuestro, también estuvieron “Vampiros” y “Promesa”.

El disco Motomami, además de las presuntas referencias a C. Tangana, también contiene canciones-testimonio del amor de Rosalía por el puertorriqueño, según las especulaciones. La más icónica de ellas es “Hentai”, que contendría hasta una referencia a su falo: la “pistola” suele ser la manera en que muchas canciones de reggaetón se refieren al pene y también está presente en ese tema (“enamorá' de tu pistola / roja amapola / crash, esa ola / casi me controla”).

La llegada del actor de El Oso

En octubre, Page Six reveló que Allen White sufría un problema por adicciones que estaba poniendo en riesgo su contacto con sus hijas The Image Direct/The Grosby Grou

Después de tan cantados, sonados y versados romances, llegó a la vida de Rosalía el actor de El Oso, Jeremy Allen White. ¿Qué nuevas canciones traerá a su vida, y a los parlantes de sus fans? ¿Qué música le inspirará?

A todo esto, mientras que la nueva pareja destila amor por los bosques de Los Ángeles, Rauw Alejandro también se ha mostrado acompañado de nueva ilusión romántica: se trata de una jovencísima tiktoker llamada Yasmin Barbieri.

Rauw Alejandro cenando con Yasmin Barbieri, tiktoker marroquí de 18 años👁️ ¿será que solo es marketing o ya superó a Rosalía? 🌹 pic.twitter.com/rK42WOZ9t6 — MDM Música (@mdm_musica) January 22, 2024

Si cada persona tiene un patrón en el amor y el de Rosalía ha sido hasta ahora el de enamorarse de cantantes, transformarlos en sus amantes pero también en sus compañeros creativos en el mismo acto, ese patrón parecer haberse roto con Allen White, ya que no es cantante, a diferencia de sus anteriores parejas. Sin embargo, algunos detalles de su vida personal sí prometen al menos darle la cuota de conflicto necesaria para que una mujer creativa como ella encuentre tema y motivo para sus canciones .

En octubre, Page Six reveló que White estaba sufriendo un problema de adicciones que ponía en jaque el contacto con sus dos hijas pequeñas, que son fruto de su matrimonio con la actriz Addison Timlin. La pareja había terminado unos meses antes con divorcio y escándalo. El actor, según lo revelado, se comprometió a atender a reuniones de Alcohólicos Anónimos y a realizarse pruebas de sobriedad periódicamente para poder ver a sus hijas.

Allen White y Timlin parecen estar en buenos términos ahora, ya que en los últimos días se los vio compartiendo tiempo con sus hijas juntos en un parque. Por lo pronto, los fanáticos de Rosalía pueden tener casi por asegurado que cuando la catalana vuelva a componer, toda la alegría y las lágrimas le aporten este nuevo amor quedarán plasmadas en su música.

LA NACION