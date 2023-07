Rosalía rompió el silencio y fue contundente sobre los rumores de infidelidad de Rauw Alejandro: “No es fácil”

escuchar

A unos días de que se filtrara información sobre la ruptura del compromiso entre Rosalía y Rauw Alejandro, la cantante española decidió hablar al respecto y dar su propia versión de lo sucedido. En medio de rumores que apuntaban a que la relación había llegado a su fin por una infidelidad por parte del puertorriqueño, ambos dejaron en claro que no fue así. En un nuevo comunicado, la española coincidió con el mensaje de su ex y pidió no hacer caso a las “películas”.

Rosalía envió un breve mensaje a través de su cuenta de Instagram. Desde que se dio a conocer la noticia, la intérprete de “Despechá” se había mantenido en silencio en sus redes sociales. No obstante, este jueves posteó en sus historias un texto breve, con el que dejó entrever su estado de ánimo. “Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl”, empezó.

Después, la destacada cantante aclaró que el eco y difusión que se le dieron a un supuesto amorío entre Rauw y la modelo Valeria Duque estaban totalmente alejados de la realidad: “Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido”. A su vez, se sinceró y pidió comprensión. “Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”, concluyó.

El comunicado de Rosalía @rosalia.vt/Instagram

Este martes, la revista People confirmó el término de la relación de los artistas, quienes anunciaron por primera vez su romance en 2021. Comparten tatuajes, canciones, un anillo de compromiso y hasta varios videos musicales. Sin embargo, eso quedó en el olvido en los últimos días, en una noticia que conmocionó a millones de fans que deseaban que su siguiente paso juntos fuera su casamiento.

En los últimos meses, se posicionaron como una de las parejas favoritas del mundo del espectáculo, sobre todo por cómo se expresaban respecto del otro. “En mi vida tú eres mi compañero y todo lo demás viene en segundo lugar”, le dijo Rosalía a Rauw durante una entrevista en marzo de este año. Además, compartieron el escenario de Coachella, en una aparición sorpresa del puertorriqueño con su tema “Vampiros”.

Rauw Alejandro y Rosalía tenían una relación de tres años; además, estaban comprometidos Archivo

Qué dijo Rauw Alejandro sobre su ruptura con Rosalía

El intérprete de “Te felicito” fue el primero en hablar sobre la separación, luego de que se intensificaran las especulaciones que lo involucraban con Duque. Tras lo publicado por People, empezaron los rumores de una infidelidad con la modelo. En consecuencia, tanto él como la presunta implicada recibieron mensajes de todo tipo, principalmente en los que les reprochaban la traición a la cantante de “Malamente”.

En su nota aclaratoria en Instagram, Alejandro destacó: “Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí”.

El comunicado de Rauw Alejandro en las redes sociales en el que confirma la ruptura del compromiso con Rosalía Ig / @rauwalejandro

Asimismo, recalcó que la separación se dio hace algunos meses y que los motivos estaban alejados de una infidelidad: “Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas. Durante todo este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas y por el respeto que le tengo a ella, nuestras familias y todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”.

LA NACION