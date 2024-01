escuchar

Un nuevo trend invade las redes sociales en el hemisferio norte en plena temporada invernal: hacer helados o bebidas a base de nieve recolectada de los jardines de la casa. Sin embargo, cuando Reese Witherspoon se sumó a esta tendencia, las redes sociales explotaron en críticas contra ella.

En el video publicado en TikTok se ve a la actriz y productora salir al jardín de su casa y recoger con dos tazas la nieve acumulada arriba de la parrilla. Inmediatamente después se dirige al interior del hogar y comienza a condimentarla con salsas de caramelo y chocolate y un poco de café. Finalmente lo prueba y da su testimonio .

“Dios mío, está buenísimo”, expresa Witherspoon mientras pone cara de satisfacción, antes de añadir que la bebida debería llamarse “capuchino nevado salado” o “chococcino de sal nevada”.

No pasaron muchos minutos hasta que los comentarios comenzaron a cuestionar cuan higiénico era el proceso, alegando que la nieve está sucia, que no es apta para consumo y que debería tener más cuidado en lo que promociona.

“ Hay mucha gente aquí diciendo que la nieve es sucia, así que recogimos nieve del patio trasero, la metimos en el microondas y está transparente ”, dijo la estrella de Morning Show, de 47 años, en otro video en donde muestra agua cristalina en un vaso, la cual proviene de nieve derretida. “¿Esto es malo? ¿Se supone que no debo comer nieve?”, preguntó a la gente.

En los últimos años, los expertos han tenido opiniones contrapuestas sobre la seguridad de ingerir nieve. Un estudio de 2016 descubrió que la nieve puede absorber sustancias tóxicas procedentes de los tubos de escape de los coches. Un año después, otro grupo de investigadores concluyó que la nieve recién caída se puede consumir con moderación. Lo cierto es que hoy en día TikTok se llenó de personas haciendo sus propias bebidas heladas a base de nieve y compartiendo las mejores combinaciones para crear un postre diferente.

Proyectos laborales

Este 2024 será un año provechoso para Witherspoon. Luego del sensacional éxito de Morning Show, la actriz volverá con uno de sus proyectos más aclamados de los últimos tiempos: Big Little Lies.

Durante la alfombra de la 81a. edición de los Globo de Oro, la estrella le reveló a Variety que la tercera temporada de la serie ya estaba en marcha. “Estamos trabajando en ello. Nic y yo hemos estado trabajando mucho en ello“, contó haciendo mención a Kidman, quien también ha dado indicios de que el drama escrito por David E. Kelly en exclusiva para HBO Max tendrá continuidad.

“Me encantó hacer Big Little Lies, porque llegó en un momento de mi vida en el que pensé que me iba a retirar para quedarme con mis hijos, pero sin buscarla se dio esta situación en la que Reese Witherspoon y yo nos juntamos y pudimos producir esa serie”, dijo la australiana mientras participaba en una sesión de preguntas y respuestas en el CME Group Tour Championship, semanas atrás. “Y luego todos ustedes la vieron y la convirtieron en un éxito masivo”, continuó y culminó con la gran revelación: “Así que ahora les traeremos una tercera parte”.

Basada en el libro homónimo de Liane Moriarty, publicado en 2014, la primera temporada de Big Little Lies se estrenó en 2017. La serie cuenta la historia de un grupo de mujeres de Monterey, California, que se ven envueltas en la investigación de un homicidio. La segunda temporada, que se estrenó en febrero de 2019, introdujo a Meryl Streep como parte del elenco principal. La actriz, que recientemente se lució en otra serie, Only Murders in the Building, interpretó a la suegra del personaje de Kidman, Celeste.

LA NACION