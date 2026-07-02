Revelan el millonario monto que Florencia Peña le exigirá a Nicolás Occhiato y Luzu TV: “Daños y perjuicios”

El conflicto entre Florencia Peña y Luzu TV sumó un nuevo capítulo. En medio del escándalo que derivó en la desvinculación de la actriz del ciclo El Show del Verano, Barby Franco, esposa del abogado Fernando Burlando, reveló este miércoles al aire el monto que tendría la demanda judicial que impulsa Peña contra la señal comandada por Nico Occhiato.

CONFIRMADO: BARBY FRANCO contó que FLOR PEÑA demandó a OCCHIATO por 750millones de pesos por daños y perjuicios. pic.twitter.com/IVz7c6RP3I — Real Time (@RealTimeRating) July 2, 2026

La panelista se refirió al tema sobre el final de la emisión de Pasó en América, el ciclo que conducen Sabrina Rojas y Augusto “Tartu” Tartúfoli en América TV. Allí, aseguró que el reclamo será por 750 millones de pesos, tras incorporar nuevos conceptos vinculados a "daños y perjuicios“ por hacerla responsable de la difusión de una información falsa acerca de Jorge Messi, padre del capitán de la selección argentina, Lionel Messi. El episodio derivó en el levantamiento del programa, la desvinculación del equipo de producción y el fin del vínculo laboral de la actriz con la plataforma.

Las palabras de Fernando Burlando

El abogado de la actriz sostuvo que las posibilidades de alcanzar un acuerdo "son escasas" y cuestionó la postura adoptada por la empresa.

El letrado explicó que, si bien la intención inicial de Peña era resolver el conflicto mediante una negociación, hasta el momento no hubo avances significativos. “Me parece que el acuerdo está muy lejano; una pena, porque creo que todos deberíamos reconocer nuestros errores, así como los reconoció en primer término Florencia”, afirmó en diálogo con LAM (América TV).

Fernando Burlando se mostró muy crítico con el accionar de Luzu TV y aseguró que su representada, Florencia Peña, está "muy angustiada" con lo sucedido NICOLAS SUAREZ - AFP

En ese sentido, el abogado fue crítico con la actitud de la señal que dirige Nicolás Occhiato y remarcó que el conflicto debe contemplar las obligaciones contractuales y el perjuicio sufrido por la conductora.“Con su actitud, Luzu deja muchísimo que desear. La forma de poner las cosas en equilibrio sería terminar resolviendo el contrato como corresponde, considerando todo lo que sucedió y el grave perjuicio que se le generó a Florencia, pero me parece que no estamos en esa instancia”, manifestó. Y agregó: “Ellos pretenden que ella diga: ‘buenas noches, me voy a mi casa’, pero eso no corresponde. Son todas personas adultas y hay cuestiones legales que hay que respetar”.

En paralelo, Burlando reveló cómo impactó la polémica en el estado emocional de la actriz. “Florencia está muy mal. Está angustiada, atravesada por el dolor. Es algo que podés comprobar si agarrás el teléfono y la llamás. Está muy afectada”, aseguró.

El abogado aclaró, sin embargo, que, pese al mal momento que atraviesa, Peña no tendría intención de iniciar acciones contra quienes la cuestionaron públicamente por sus opiniones. “Ella es una hincha de la libertad de prensa, así que no creo que por alguna opinión o circunstancia de estas características tome algún tipo de medida. Hoy el conflicto es con Luzu”, remarcó.

La polémica se originó luego de que Nico Occhiato adoptara la decisión de desvincular a los productores y a la actriz de su streaming, tras la difusión de una fake news sobre el padre de Messi. La actriz dio su versión de los hechos y, entre lágrimas, explicó que la información errónea le fue transmitida por la producción a través de la “cucaracha” mientras estaba al aire y sin acceso a su teléfono para poder corroborarla.