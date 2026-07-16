Revelan la verdadera causa de la muerte del actor Sam Neill

Tres días después de la muerte de Sam Neill, el actor neozelandés que saltó a la fama gracias a sus actuaciones en Jurassic Park, La lección de piano y Peaky Blinders, se reveló la verdadera causa de su partida. Según confirmó su representante, la estrella de Hollywood falleció a los 78 años como consecuencia de una neumonía.

“Antes de enfermar, Sam luchó valientemente contra el linfoma y lo venció mediante un nuevo tratamiento llamado terapia CAR-T”, explicó el manager del artista a la revista People. Además, agregó que el último año Neill se mostró particularmente activo: participó de cuatro proyectos audiovisuales distintos y estuvo al mando de su bodega, Two Paddocks.

Sam Neill en su finca, Two Paddocks

En relación a su despedida, el agente informó que se celebrará en unos días una ceremonia de despedida privada en su granja de Nueva Zelanda de la que participará su familia. “Quisiera agradecer a quienes fueron verdaderamente cercanos a Sam por respetar su privacidad, con el respeto que él se ganó y que sus seres queridos necesitan y merecen durante este momento inmensamente difícil”, expresó.

Por último, el agente le pidió a los fans de Neill que, en lugar de enviar flores, realicen donaciones a las causas favoritas del actor, y mencionó algunas instituciones: la Fundación del Hospital Dunstan, la Fundación Snowdome, el Fondo para la Naturaleza de Nueva Zelanda y Sustainable Tarras.

La noticia de la muerte de Neill la compartió el mismo lunes su familia a través de un comunicado publicado en Instagram. Si bien se encontraba bien y activo, al protagonista de Jurassic Park le habían diagnosticado en 2023 un linfoma angioinmunoblástico de células T, un tipo raro y agresivo de cáncer de sangre. Tiempo después, el mismo artista contó que estaba en remisión, pero que probablemente tendría que recibir quimioterapia durante el resto de su vida.

El comunicado de la familia de Sam Neill

En el comunicado, la familia de Neill indicó que el actor “seguía libre de cáncer” cuando murió y aseguró que todo sucedió de una forma “repentina e inesperada”. “Con inmensa tristeza, la whānau (familia extendida) de Sam Neill comparte la noticia de su fallecimiento el lunes 13 de julio en Sídney, Australia”, comienza el texto compartido.

“Sam estuvo rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida. La pérdida fue repentina e inesperada, pero nos reconforta saber que Sam permaneció libre de cáncer. Quieren expresar su más profundo agradecimiento al personal del Hospital Privado St. Vincent’s por la increíble atención brindada. Compartiremos más detalles más adelante, pero por ahora, en nombre de la familia, les pedimos que respeten su privacidad mientras atraviesan este inmenso dolor”, completó la familia.

La palabra de la exnovia de Sam Neill: “Su pobre cuerpo se agotó”

Sam Neill interpretó al paleontólogo Alan Grant en Jurassic Park (1993) BBC Mundo

Después del anuncio de su muerte, la expareja de Neill, Laura Tingle, aportó nuevos detalles sobre el estado de salud que atravesó el actor en sus últimos días. La periodista australiana, quien mantuvo una relación con Neill entre 2018 y 2021, explicó este martes durante una entrevista en el programa Sydney Mornings que su deterioro físico tenía que ver con el cáncer. “En resumen, llevaba al menos cinco años luchando intensamente contra diversas formas de cáncer”, afirmó.

La periodista recordó que el actor había atravesado tratamientos muy exigentes. “Eso pasa factura al cuerpo de cualquiera. Había recibido mucha quimioterapia y mucha inmunoterapia”, señaló. Aunque destacó que Neill había conseguido superar la enfermedad, explicó que las secuelas persistían. “Afortunadamente, finalmente logró curarse del cáncer de sangre que padecía. Pero eso lo dejó bastante debilitado en cuanto a su sistema inmunológico. Creo que su pobre cuerpo se agotó un poco”.

Laura Tingle, la exnovia de Neill, compartió detalles de los últimos días de vida del actor instagram.com/laura.tingle

Tingle, además, habló de los últimos días de vida del actor. “Había estado enfermo durante las últimas dos semanas”, dijo. Y agregó: “Todos los que lo amaban le han estado deseando lo mejor desde cerca y desde lejos, pero creo que era demasiado para recuperarse una vez más”.