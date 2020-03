Ricardo Darín, Carla Peterson, Benito Cerati, Mariana Fabbiani y Facundo Arana, entre otros, se prestaron para grabar un spot para generar conciencia acerca de la pandemia de coronavirus Fuente: LA NACION

"Al coronavirus, lo podemos parar entre todos", expresa Ricardo Darín al inicio de un nuevo video concientizador difundido esta tarde sobre las medidas a adoptar en estos días de cuarentena . Destacados actores, periodistas y figuras de la cultura brindan recomendaciones para actuar de forma colectiva frente al virus .

"Tenemos que cuidarnos y cuidar al que tenemos al lado", postula Mariana Fabbiani . "Nada es exagerado. Quedate en tu casa", insiste a continuación Carla Peterson .

Melina Lezcano recuerda que la situación no es sencilla, pero, como matiza Benito Cerati , "es muy importante que le des bola a estos consejos". Lavarse las manos, una y otra vez, "todo el tiempo", como dice Fabián Medina Flores ; y si vas a estornudar, "acordate siempre: el pliego del codo", agrega la periodista María O´Donnell .

Ante síntomas como la fiebre, el dolor de garganta o la tos, no se debe acudir al hospital, sino llamar de inmediato al servicio 107, añade el actor Diego Pérez . "Éste es el momento de hacer las cosas bien", recalca Facundo Arana , mientras Mike Amigorena incide en que deben evitarse las reuniones con mucha gente y los eventos sociales. "Si no tenés necesidad de salir de tu casa, lo mejor es que no te expongas", suma Maru Botana .

Para los mayores de 60 años, la indicación es rotunda: quedarse en casa, como subraya Nora Cárpena . "Cuidá a la gente mayor que vive con vos. Si necesita asistencia para que le compres cosas: remedios, comida; hacelo vos por ellos", indica la escritora Claudia Piñeiro .

La cantante y actriz Chiara Parravicini hace hincapié en que estos días no son unas vacaciones: lo importante es mantenerse puertas adentro y evitar la circulación de personas, señala el comediante Pablo Agustín .

"Cuidándonos a nosotros, estamos cuidando a los demás" y "lo que vos hagas, cuenta mucho", son los mensajes de Oscar Martínez y Marcelo Bonelli . "Al coronavirs, lo frenamos entre todos", concluye el audiovisual.