Ricardo Darín recibió la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19

Esta mañana, al igual que muchos otros ciudadanos, Ricardo Darín acudió a La Rural de Buenos Aires para recibir la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19. El actor, que tiene 64 años, se había anotado días atrás a través de la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Según pudo saber LA NACION, Darín recibió la vacuna rusa, Sputnik V, y quedó muy contento con el trato recibido por parte de todo el personal que trabaja en el centro, quienes lo atendieron muy bien, de forma expeditiva y lo hicieron sentir contenido, tanto a él como al resto de las personas que esperaban ser atendidas.

Ricardo Darín esperando para ser vacunado en La Rural de Buenos Aires Twitter

Más tarde, en diálogo con Fabián Doman por Radio La Red, Darín contó cómo se sentía tras haberse vacunado. “Contento no es un término que utilizaría. Por supuesto que, básicamente por mi familia, mis amigos y la gente que se empieza a preocupar por uno, siento alivio”, aseguró. “Más allá de que no hay que bajar la guardia, hay que seguir con todos los protocolos y los cuidados que ya sabemos”.

“Lo que me preguntaban cuando me asignaron el turno es cuál es el volumen, el porcentual de gente, que ya está vacunada o que lo necesitaría antes que yo. Es una pregunta obligada, por una cuestión ética, que te tenés que hacer. Me tranquilizaron algunos hablando de que la vacunación se está acelerando”, expresó. “Me preocupa el entorno, porque es una filosofía para aprender y marcar por el resto de nuestras vidas, la de que acá nadie se salva solo”.

De esta manera, el actor podrá empezar a trabajar en su próximo proyecto con un poco más de tranquilidad, conviviendo con todo el equipo de grabación sabiendo que está más protegido que antes.

