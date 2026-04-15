Hay muchas personas expectantes por el estreno de la segunda temporada de El Eternauta. Netflix confirmó que la serie de ciencia ficción basada en las historietas de Héctor Germán Oesterheld tendrá una segunda parte, aunque todavía falta para poder verla.

Tráiler oficial de El Eternauta

La serie se estrenó en 2025 con la actuación de Ricardo Darín y un gran elenco, y fue un éxito rotundo. La producción argentina rompió récords globales, entre ellos ser la serie de habla no inglesa más vista mundialmente con 10,8 millones de visualizaciones en su estreno, además de liderar el Top 10 en 87 países.

La serie sigue la historia de Juan Salvo (Ricardo Darín) y un grupo de sobrevivientes que tratan de entender qué pasa en Buenos Aires tras una nevada mortal. En ese contexto, se encuentran contra una amenaza invisible de otro mundo.

El Eternauta: todo lo que se sabe de la segunda temporada

La segunda temporada de El Eternauta se estrenaría en 2027 Mariano Landet / Netflix

Aunque Netflix adelantó que habrá una segunda temporada de El Eternauta, aun no se conoce una fecha de estreno. Se estima que su lanzamiento será en 2027, pero no hay seguridad de que se cumpla ese plazo. Igualmente, ya está en el período de preproducción, según señaló Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos de la plataforma para Latinoamérica, a LA NACION.

En tanto, Ramos señaló el año pasado que se estima que la segunda parte de la producción argentina tendría ocho episodios. De esa forma, tendrá dos capítulos más que su primera entrega.

La segunda temporada de El Eternauta está en preproducción Marcos Ludevid / Netflix ©2025

Hay que recordar que la primera parte de la serie dejó muchos interrogantes sobre lo que puede llegar a pasar en la siguiente temporada. Si bien Bruno Stagnaro y su equipo de guionistas se tomaron varias libertades con respecto a la historieta original, se puede anticipar para dónde puede seguir la historia.

Por un lado, está la aparición de Los Manos, quienes parecen ser los que llevan adelante la invasión. En el final de la primera temporada, se pudo ver un adelanto parcial de ellos: hubo una escena donde Juan Salvo observa a uno de ellos tocar una canción que controlaba a un gran grupo de personas y de escarabajos, quienes parecían ser los villanos inicialmente. En la historieta, Salvo y el resto de los sobrevivientes mantienen varios encuentros con ellos, fundamentales para la trama de la historia original.

La escena de El Eternauta, en donde se anticipa la participación de Los Manos

En tanto, se espera que ocurra la batalla de River, un enfrentamiento decisivo entre los humanos y los alienígenas que invaden la Tierra. Ya hubo algún indicio de este evento, puesto que los personajes de la serie vieron que algo inusual ocurría en Núñez.