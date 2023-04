Richard Lewis reveló que fue diagnosticado con Parkinson y habló sobre su futuro en la comedia

escuchar

Richard Lewis es una de las leyendas vivas de la comedia norteamericana. Nacido en 1947, comenzó a forjarse un nombre propio a comienzos de los años setenta, cuando frecuentó clubes de comedia en los que realizaba aplaudidos monólogos de stand-up. Y mientras hay un público que lo sigue desde sus inicios, una nueva generación de espectadores lo descubrió a través de sus apariciones en la serie de HBO, Curb Your Enthusiasm, en donde comparte pantalla con otro ícono de la comedia, Larry David. En las últimas horas, el actor de 75 años compartió una noticia sobre su salud y cuál será su futuro profesional.

A través de su cuenta de Twitter, el comediante subió un video en el que explica que fue diagnosticado con Parkinson, y que por ese motivo dará un paso al costado de los escenario, aunque bajo ningún punto de vista se retirará del humor. En la grabación, expresó: “Hace un par de semanas terminé de grabar la temporada número doce de Curb Your Enthusiasm, y fueron unos episodios asombrosos, estoy muy agradecido de formar parte de ese show. Durante los últimos tres años y medio, pasé momentos difíciles y la gente me preguntaba por qué no había tenido noticias de mí, y si aún seguía de gira”.

Larry David junto a Richard Lewis, uno de los grandes secundarios de la serie

Más adelante, el comediante detalló: “Hace unos tres años y medio me encontraba haciendo una gira y tuve que terminarla luego de un show. Sentía que estaba en el punto más alto de mi carrera, me sentía grandioso hasta que de golpe, todo cambió. Atravesé cuatro cirugías consecutivas, y no podía creer lo que sucedía, había tenido mucha mala suerte, pero así es la vida”.

En ese momento, L ewis se refirió a su futuro, y reveló: “No voy a hacer más stand-up. Ahora pienso focalizarme en actuar y en escribir. Tengo el mal de Parkinson pero estoy bajo el tratamiento de un doctor y todo está bien. Amo a mi esposa, a mi cachorro, y a todos mis amigos y fans. Así que ahora ya saben en donde anduve estos tres años y medio”.

En otro tramo del video, Lewis contó que el motivo por el que se dirigió a un neurólogo, fue porque notó que sus pies hacían un movimiento extraño, y que ahí decidieron hacerle una evaluación neurológica, y detalló: “Eso fue hace unos dos años. Pero por suerte esto me atacó a una edad avanzada, y me dijeron que cuando es así, el avance del cuadro es muy lento. Yo estoy siendo debidamente medicado, así que está todo bien”.

El caso de Michael Fox

Michael Fox J.D. Pooley - Getty Images North America

Desde hace años, es conocida la lucha de Michael Fox contra el Parkinson, un cuadro con el que fue diagnosticado cuando tenía treinta años. Según reveló en su primera biografía Lucky Man: A Memoir (2003), todo ocurrió en noviembre de 1990, cuando se encontraba en Gainsville, Florida, filmando la película Doc Hollywood junto a Julie Warner y Woody Harrelson.

“Esa mañana -13 de noviembre de 1990- mi cerebro me estaba enviando una notificación: acababa de iniciar sus procedimientos de divorcio de mi mente. Intentos de impugnación o reconciliación serían inútiles; ochenta porciento del proceso, luego conocería, ya estaba completo. No hubo cuartel y la petición era irrevocable. Más aún, mi cerebro estaba demandando, e incrementalmente tomando custodia de mi cuerpo, comenzando con el bebe: el más extremo dedo de mi mano izquierda”.

Seis meses después, lo que empezó en el meñique se había extendido a toda la mano y Michael J. Fox tuvo su diagnóstico: mal de Parkinson. Si bien en años posteriores Fox habló más positivamente de su dolencia, llegando al punto de describirla como un “regalo” (algo que también dijo en la Comic Con de Nueva York 2022); en un inicio el diagnóstico y sus repercusiones a su carrera lo llevaron a actitudes autodestructivas.

A 37 años del estreno de Volver al futuro, Michael J. Fox y Christopher Lloyd se encontraron en Nueva York Captura de pantalla

El 26 de noviembre de 1998, Michael J. Fox volvió a estar en boca de todos al revelar su historia con el Parkinson. “El publicitar mi condición fue una decisión difícil y tenía mis reparos. Mi experiencia subjetiva era ahora un hecho objetivo para todo el resto del mundo”, escribió Fox en su segundo libro, Always Looking Up: The Adventures of an Incurable Optimist (2009). “Ya no me pertenecía solo a mí - aunque pronto aprendí que no me había pertenecido solo a mí en primer lugar. Más de un millón de estadounidenses y sus familias estaban pasando por lo mismo; algunos abiertamente, algunos en secreto preocupados de ser malentendidos o marginados”.

En esa ocasión, él también anunció que se iba a dedicar por completo a la Fundación Para la Investigación del Mal de Parkinson, dedicada para promover la investigación de esta dolencia. A partir de esa instancia, Fox combinó la lucha contra su enfermedad, con algunas recordadas actuaciones que lo convirtieron en un símbolo de la batalla contra esa enfermedad.

