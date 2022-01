Murió Hardy Krüger, el actor alemán que escapó de los nazis y conquistó al Hollywood de posguerra

El actor alemán Hardy Krüger, leyenda del cine del Hollywood de posguerra que protagonizó unas 75 películas a lo largo de su carrera, falleció a la edad de 93 años “repentinamente y de forma inesperada” en su casa de Palm Springs, California.

Su agente literario, Peter Kaefferlein, informó de su muerte a través de un breve comunicado. “Su calidez, su alegría de vivir y su inquebrantable sentido de la justicia lo harán inolvidable”, remarcó.

Nacido en Berlín en 1928, el actor estuvo a punto de ser ejecutado por las SS -las tristemente célebres escuadras de protección del nazismo- cuando se negó a tender una emboscada a un grupo de soldados estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial . Su padre, ingeniero, era partidario de Adolf Hitler y uno de los primeros miembros del Partido Nazi.

Krüger hizo su debut como actor en la película alemana The Young Eagles, pero su carrera se vio interrumpida cuando fue reclutado por la Wehrmacht alemana, una de las fuerzas armadas nazis, en 1944, cuando tenía 16 años. Fue a luchar por la 38.ª División de las SS Nibelungen, pero se negó a realizar diversas acciones y estuvo a punto de ser ejecutado tras ser condenado a muerte por cobardía, antes de que otro oficial de las SS anulara la decisión. Krüger finalmente escapó y se escondió en El Tirol italiano hasta el final de la guerra, y con frecuencia habló en contra del extremismo y a favor de la democracia.

Cuando en 2018 se le preguntó si tenía miedo a la muerte, antes de cumplir 90 años, Krüger dijo a la agencia de prensa alemana DPA: “Crecí con la muerte, me acostumbré”.

Hardy Krüger falleció a los 93 de forma repentina, en su casa de California Axel Heimken - DPA

Hardy se convirtió en uno de los pocos actores alemanes que triunfaron con una carrera internacional después de la guerra. Se dio a conocer fuera de Alemania en la película de guerra británica The One That Got Away (1957).

Trabajó junto a John Wayne en ¡Hatari! (1962) y junto a James Stewart y Peter Finch en El vuelo del Fénix (1965), e interpretó al Capitán Potzdorf en Barry Lyndon (1975), de Stanley Kubrick. También fue parte de las exitosas Un puente demasiado lejos (1977) y Los gansos salvajes (1978).

Krüger ganó un Oscar en 1963 por su interpretación de un veterano de la guerra de Vietnam que se culpa de la muerte de un niño vietnamita en el drama francés Sibila.

Krüger, en una escena de la película Potato Fritz, en 1975 Peter Bischoff - Peter Bischoff

El intérprete recibió asimismo varios premios en su Alemania natal. Krüger compartió la gran pantalla junto a otras grandes estrellas como Claudia Cardinale, Sean Connery, Yul Brynner, Charles Aznavour, Cathérine Deneuve, Richard Burton y Orson Welles.

Además, el actor hizo un recorrido por su prolífica carrera en los años 70 en su libro Una granja en África. En la publicación, Krüger contaba la historia de la granja que compró a los pies del monte Kilimanjaro tras enamorarse de África Oriental durante el rodaje de ¡Hatari!.

James Stewart, junto a Krüger y la actriz Raquel Welch en el estreno mundial de la película El vuelo del fénix, en el Teatro Carlton, en Londres, el 20 de enero de 1966 Laurence Harris - AP

El actor vivía en la actualidad en California junto a su tercera esposa, la escritora estadounidense Anita Park. Se había retirado de la actuación a fines de la década de 1980, aunque realizaba algunas participaciones esporádicas. Llegó a publicar 16 libros y dirigió varios documentales sobre sus viajes por el mundo. Le sobreviven Park y sus hijos Christiane, Malaika y Hardy Jr., fruto de matrimonios anteriores.