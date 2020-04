Ricky Maravilla, sobre su relación con Xuxa: "Los caballeros no tenemos memoria"

Luego de que Xuxa lo recordara en una entrevista, Ricky Maravilla salió a hablar sobre la relación que lo unió a la diva brasileña Crédito: Captura de pantalla

29 de abril de 2020 • 00:39

El lunes por la noche, Santiago Del Moro tuvo a una entrevistada de lujo en su ciclo Juntos podemos hacerlo : nada menos que Xuxa . En la charla, en la que la conductora brasileña responzabilizó al consumo de animales por la pandemia de coronavirus y contó cómo vive este momento histórico, también hubo tiempo para los recuerdos .

La intérprete de "Ilarié" rememoró su estadía en Buenos Aires a principio de la década del noventa y aseguró que lo que más recuerda es "el aroma de los niños argentinos" y a "un chico que iba siempre a cantar su programa" . Del Moro, que es fanático de la diva brasileña y conoce muy bien su carrera y aspectos de su vida, enseguida supo de quién estaba hablando: del líder de la movida tropical de aquellos tiempos, Ricky Maravilla .

Entonces, el cantante de "Qué tendrá el petiso" tomó el guante y salió este martes a contar porqué la reina de los bajitos guarda tan buen recuerdo de él ."Me da mucha alegría y mucho orgullo que Xuxa se haya acordado de mí. Por mi mente me pasan muchas cosas que hemos vivido. Tantos viajes a Brasil para participar de su programa. Me tenía como figura principal. Conocí su casa en Barra de Tijuca. He compartido su hogar. He compartido su pileta de natación. Un cariño muy hermoso, muy bonito", comenzó contando en diálogo con Radio Mitre, revelando así el nivel de intimidad que existió entre ellos.

"Es una persona muy amable. Me ha llevado a España con su espectáculo. Hemos estado en México. Que se haya acordado de mi nombre es un gran orgullo. Le tengo una gran admiración", confesó, en otro tramo de la charla.Y siguió con los elogios: "Ella conquistó ese inmenso público por su belleza, su calidez y su carisma. Una figura inmensa con un cariño muy especial, muy auténtico. Y eso lo demostró ayer en ese reportaje. La admiro muchísimo como mujer. Por su sentimiento".

Cuando se le preguntó si entre ellos existió algo más que una amistad, el músico quiso ser claro, pero terminó enredándose con las palabras... " Fue un amor muy grande, pero de admiración . Transparente. Realmente fue algo muy hermoso. Cada vez que hablábamos nos sentíamos muy bien. De lo que ustedes piensan no pasó nada. Tengo a ese cariño guardado. Los caballeros no tenemos memoria ", indicó.