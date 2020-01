Ricky Martin habló sobre su video y el pañuelo verde por el derecho al aborto

Ricky Martin habó sobre su nuevo video y el pañuelo verde

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de enero de 2020 • 08:53

Ricky Martin estrenó el viernes pasado su videoclip "Tiburones" , que entre varios reclamos sociales se destaca el de la campaña argentina por el aborto legal, seguro y gratuito en la imagen de una joven que lleva el simbólico pañuelo verde. Al respecto, el cantante boricua afirmó esta semana que él apoya el derecho de la mujer sobre su cuerpo.

"Yo siempre lo que he querido es el derecho de la mujer de hacer lo que ella quiera con su cuerpo. Siempre lo voy a defender", dijo el cantante en una entrevista con The Associated Press mientras ensayaba para su gira que lleva el mismo nombre de su nuevo álbum, Movimiento.

Según el artista, fue la misma actriz quien le sugirió usar un pañuelo verde en el videoclip. Allí, se ve a la joven frente a un grupo de policías antidisturbios que trata de convencerlos con un mensaje de respeto y comprensión al otro, según canta Ricky en su nueva balada.

El álbum del cantante está inspirado en la agitación política que se vive en Puerto Rico, donde la gente se recupera de los estragos del huracán María y de un reciente terremoto de magnitud 6.4 que dejó un muerto y destruyó cientos de casas en medio de una recesión de 13 años.

Martin siempre se mostró molesto desde sus redes sociales por cómo reaccionaron las autoridades frente a los estragos de la tormenta categoría 4 que azotó a la isla en septiembre de 2017, y cuyas secuelas dejaron un estimado de 2.975 muertos.

"Mi música, sí, la voy a utilizar para que lleve el mensaje de todos aquellos que no están siendo escuchados", dijo Ricky sobre la nueva temática de sus canciones. Así, contó que en sus anteriores hits volcó todo un periodo romántico de su vida, pero su inspiración artística cambió cuando estallaron las manifestaciones en Puerto Rico, el año pasado.

"Cuando he vuelto al estudio, todo lo que había hecho musicalmente caduca porque tenía material en mi mente poético para poder compartir con el mundo después de lo vivido en las calles de Puerto Rico", dijo sobre su nuevo trabajo que contiene un total de doce canciones.

"En todas voy de alguna manera a expresar todo lo que yo viví, todas las historias que escuché de personas que simplemente no estaban siendo escuchadas", explicó.

Así, el cantante de 48 años, padre de cuatro hijos, se unió a las manifestaciones masivas que el año pasado llevaron a la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Aunque no ha participado en las protestas más recientes contra la actual gobernadora, Wanda Vázquez, ha publicado mensajes en redes sociales llamando a su renuncia.

"Sería un acto de justicia. No existen mecanismos jurídicos inmediatos para que usted se largue y todo su equipo y paguen por todo lo que nos están haciendo sufrir. Pero tengo buenas noticias: en el mes de noviembre vienen las elecciones y estoy seguro, seguro, que el pueblo se revelará más que nunca", dijo desde un video publicado en sus redes el 23 de enero.

Esta nueva faceta de Ricky, que se refleja en el video clip "Tiburones" al abordar el reclamo de respeto a la diversidad de género y cultural ha originado críticas y polémicas. Algunos han comenzado a cuestionarle su participación en las marchas en Puerto Rico contra el gobierno de turno y a exigirle que no se entrometa en los asuntos de la isla pues ya que no vive allí.

Ante la consulta de The Associated Press sobre esas reacciones negativas, contestó: "¿Por que vivo fuera de Puerto Rico me va a interesar menos Puerto Rico? Al contrario. Yo creo que estando fuera de la isla he podido apreciar más mi cultura, he podido apreciar más mi gente, mi idioma, mi música, de donde vengo".

El artista comenzará su gira de promoción de su nuevo trabajo el 7 de febrero en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y luego viajará a la Argentina para presentarse en el Orfeo Superdomo de Córdoba (el 25 de febrero) y en Buenos Aires en el Movistar Arena (27, 28 y 29 de febrero). Además, será parte del Festival de Viña del Mar en Chile para luego seguir su gira por Uruguay y México.