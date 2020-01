El cantante fue uno de los protagonistas de las protestas del año pasado Fuente: Archivo

Puerto Rico se encuentra sumido en una crisis política y humanitaria. Una serie de terremotos que comenzó a fines de diciembre pasado causó destrozos en el sur de la isla. El clima solidario que prevaleció allí desde entonces se vio afectado esta semana, luego de que se descubriera que el gobierno local no distribuyó un almacén lleno de suministros destinados a las más de 5000 personas que viven en refugios al aire libre, tras abandonar sus hogares.

La gobernadora Wanda Vázquez no logró despegarse del escándalo. Despidió al secretario de Vivienda, pero él denunció que ella había sido responsable. Cientos de manifestantes se movilizaron en San Juan para exigir su renuncia, en un episodio similar a las protestas que llevaron a que el gobernador anterior abandonara el cargo en julio pasado.

Ayer, el cantante portorriqueño Ricky Martin decidió sumarse al pedido de los manifestantes con la publicación de un video en sus redes sociales.

"Gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, soy Ricky Martin. Hace 17 días que la tragedia vuelve a tocar a Puerto Rico y hace 17 días donde hay niños, niñas, hombres, mujeres, literalmente viviendo en la calle, durmiendo en el piso sin un techo", dijo el cantante, nacido en el Estado Libre Asociado de Estados Unidos.

"Sin estabilidad porque nada avanza, nada se concreta, hombres, mujeres, voluntarios del tercer sector, las empresas privadas, ellos están haciendo el trabajo que usted está obligada a hacer. A diario leo información de gente con mucha credibilidad que me dice que usted no tiene el control del pueblo y que usted no es lo suficientemente honesta con nosotros", agregó.

"Los campamentos siguen ahí, los alcaldes sigue ahí, nuestra gente sigue sin un techo durmiendo en el piso, y para colmo usted hoy convoca a los medios para que la acompañen y le tiren fotos con los damnificados. Pero los medios no le pueden hacer ningún tipo de pregunta", continuó.

"¿Cómo usted pretende que nosotros vamos a reaccionar? Lo único que nosotros queremos es transparencia e información. Tenemos preguntas, ¿quién nos las va a contestar? Usted. Entonces lamentablemente de la forma que yo pienso, no existen mecanismos jurídicos inmediatos para que usted se largue y todo su equipo y paguen por todo lo que nos están haciendo sufrir", cuestionó el artista.

"Pero tengo buenas noticias, en el mes de noviembre vienen las elecciones y yo estoy seguro que el pueblo se rebelará más que nunca. Por eso gobernadora, hoy su renuncia es un asunto de conciencia pero para nuestro país sería un acto de justicia. Fuera Wanda", concluyó.

La denuncia del cantante coincidió con el lanzamiento de un nuevo videoclip, unas horas antes. En julio pasado, Ricky Martin había protagonizado la manifestación contra el predecesor de Vázquez , el exgobernador Ricardo Rosselló, quien terminó renunciando.

Según datos oficiales, los servicios de agua y luz de la isla han sido afectados y cálculos preliminares estiman las pérdidas entre los US$110 millones y los US$400 millones. Además de las miles de personas que están en los refugios, muchas otras duermen en carpas en las calles o en espacios abiertos; lejos de los edificios, y de los derrumbes que un nuevo temblor pueda ocasionar.