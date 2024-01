escuchar

Las escenas de baile de Footloose se volvieron todo un ícono de la época y sirvieron para catapultar definitivamente a la fama a Kevin Bacon, quien de vez en cuando sigue recreando la coreografía más conocida en sus redes sociales. Sin embargo, este miércoles trascendió que Bacon tuvo un fuerte contrincante en el casting, que perdió su oportunidad porque el ritmo no era una de sus virtudes.

A cuarenta años del estreno de la película, que se centra en las vivencias de un adolescente que se instala junto a su familia en un pueblo de los suburbios en el que está prohibido el rock, Bacon, de 65 años, recibió en su pódcast Six Degrees With Kevin Bacon a Rob Lowe, de 59 años y juntos recordaron sus audiciones para aquel film.

Los dos hicieron el casting para el rol principal de Ren McCormack, pero claramente no tuvieron la misma suerte. “Fue una audición de baile. ¡De baile! Por cierto, creo que fue con una canción de Styx. Y el final de la coreografía incluía un deslizamiento de rodillas por el suelo”, rememoró Lowe. “Bueno... No lo hice de la mejor manera: me golpeé las rodillas y me deslicé por el suelo hacia donde se encontraban la exdirectora ejecutiva de Paramount Pictures Sherry Lansing, el guionista Dean Pitchford y el productor Craig Zadan ”, continuó relatando.

Después de mencionar que el director Herbert Ross también fue testigo de su “gran deslizamiento”, el actor agregó que lamentablemente las cosas no terminaron como las había ensayado. “ ¡Mi rodilla explotó! ¡Explotó! Y me tuvieron que sacan del estudio en camilla ”, resumió.

“Zadan y los productores, que eran amigos míos y hacían fuerza para que yo hiciera la película, se me acercaron y me dijeron: ‘Mirá, está todo bien. Decidimos que vamos a contratar un bailarín para el papel’. Una semana después, te contrataron”, explicó. Por supuesto que se sintió algo molesto al enterarse. “Recuerdo que pensé: ‘¡Malditos estos tipos! ¡Es un actor de verdad, no un bailarín!’”.

“Bueno, esa es una gran historia de Hollywood”, respondió Bacon, entre risas. En 2021, quien finalmente se alzó con el personaje principal en Footloose reveló que lejos de disfrutar la repentina fama, en aquel momento la padeció. “No me gustó nada. No hay forma de describir la fama, ni toda esa atención, a alguien que no lo haya experimentado. No es solo el hecho de que todo el mundo te conozca, es algo distinto. Una pesadilla”, resumió. Su solución fue darle la espalda a todo. “No sé, me rebelé contra aquello, quizá no estaba preparado aún, aunque ya tenía 24 años. Creo que en parte era por los nombres que me inspiraban, aquellos iconos de los 70. Footloose era una película pop de los ochenta, no era cine de Oscar, sino lo más frívolo entre lo frívolo. También había algo de ingenuidad por mi parte en todo esto, porque si participás en algo que acaba formando parte del zeitgeist, de la cultura popular, más vale aceptarlo. Siempre podés colgarte la medallita más adelante. No me arrepiento de haberlo rechazado todo… Es parte del proceso, de todo se aprende”, resumió.

Con un presupuesto de poco más de 8 millones de dólares, el film protagonizado por Bacon, Lori Singer y John Lithgow consiguió recaudar más de 80 millones en todo el mundo y se convirtió, definitivamente, en una de las películas más vistas de 1984, por debajo de otros grandes títulos como Locademia de policía, Karate Kid, Gremlins, Indiana Jones y el templo de la perdición, Los cazafantasmas y Un detective suelto en Hollywood. Lowe, en tanto, tuvo revancha: años después se consagró definitivamente como uno de los actores más taquilleros por sus participaciones en éxitos como El primer año del resto de nuestras vidas (1985), Nacido para ganar (1986) y ¿Te acuerdas de anoche? (1986).

LA NACION