escuchar

Cuando en 2002, en pleno éxito de la serie The West Wing , trascendió que Rob Lowe dejaba el show, la sorpresa fue mayúscula. Nadie podía creer que un actor que había logrado un papel central en uno de los programas más vistos se bajara antes del final. Hoy, a casi 20 años de aquel suceso, Lowe volvió a hablar al respecto: aseguró que su paso por la serie de Aaron Sorkin fue “súper insana”, que se sintió “muy poco valorado” y comparó la experiencia con una relación abusiva. “Irme fue lo mejor que hice en mi vida”, sentenció.

El protagonista de Inestable se explayó sobre su mala experiencia en una charla con Penn Badgley en el podcast Podcrushed. Durante el diálogo, explicó que salir del show después de cuatro temporadas fue “lo mejor” que hizo desde que comenzó a notar que la experiencia se tornaba “muy poco saludable”.

The West Wing, una de las series más populares de la televisión norteamericana

Lowe interpretó en el aclamado drama de NBC de Aaron Sorkin a Sam Seaborn, el director de comunicaciones de la Casa Blanca. Aquel entonces, se dijo que el motivo de su salida había sido una disputa salarial. Lejos de aquella versión, Lowe contó ahora que en realidad se sintió “poco valorado” durante su tiempo en la serie. “Cada vez que hablo con actores que se quejan de sus relaciones en sus programas, sucede”, expresó el actor y explicó que en cualquier ambiente puede pasar “que te critiquen, que quieran verte fallar y que no te aprecien”.

Luego de compartir cómo se sintió en el set y para poder graficar mejor la situación, Lowe comparó la experiencia con las relaciones abusivas que vio que atravesaron Matthew y John, sus hijos de 30 y 28 años, cuando entraron en la adolescencia. “Pude verlos teniendo sus primeras novias y estando en relaciones que fueron abusivas”, recordó y comparó lo que suelen decirle a los jóvenes que salen con la chica popular, la que a todos les gusta, la que es hermosa y seguro genial, con lo que las personas creían que era ser parte de The West Wing. “Pero yo sabía cómo era y si no podía alejarme de eso, ¿cómo podría empoderar a mis hijos para que lo hicieran?”, reflexionó y de inmediato sentenció: “Me alejé de la chica más popular de la escuela, pero también sabía que era una relación muy poco saludable y fue lo mejor que hice”.

Rob Lowe volvió a hablar de la mala experiencia que vivió en una de las series más populares de los 2000 UNSTABLE_JPF_101_061522_0731

Esta no es la primera vez que Lowe habla del fin de su ciclo en el programa ganador del Emmy en numerosas ocasiones. En sus memorias de 2012, Stories I Only Tell My Friends, Lowe recordó haberse reunido con el creador de la serie, Aaron Sorkin, para hablar de su descontento con el salario y con algunas de las historias. “Le dije: ‘Sé que Sam Seaborn es el papel de mi vida. Me encanta, pero creo que es una tontería que sea el único actor en el programa al que no le han dado ni un centavo de aumento”, escribió. A continuación, sin éxito en lo económico, el actor intentó conseguir “historias más sustanciosas” para su personaje. “Si no hay un futuro financiero, construyamos un futuro creativo”, recordó que le dijo. Al salir del encuentro sin ningún plan o respuesta positiva, se dio cuenta de que “era hora de seguir adelante”.

Dos años después de la publicación de su libro, Lowe le dijo a Empire en 2014 que se sintió aliviado sobre su decisión de irse cuando seis semanas después de su salida fue Sorkin quien se bajó del barco. “El universo funciona de maneras misteriosas y para mí funcionó a la perfección. Con todo respeto a todos los demás, Aaron es y fue The West Wing, punto final”, dijo Lowe en esa oportunidad. “No hay West Wing sin él”.

Luego de la partida de Sorkin, salieron al aire tres temporadas más del show. Lowe repitió su papel en dos episodios durante la última temporada, en 2006, y una vez más para el especial de HBO que se realizó en 2020 a beneficio de “When We All Vote”.

El drama político The West Wing se emitió por primera vez en 1999 y cuenta el detrás de escena del trabajo del presidente de los Estados Unidos de América, el demócrata Josiah “Jed” Bartlet -interpretado por Martin Sheen- y sus colaboradores. En un clima de constante tensión, se puede ver cómo cada uno de los personajes se esfuerzan para sostener el prestigio y la credibilidad del gobierno ante cada uno de los problemas que se presentan. El éxito de la serie fue inmediato y se vio reflejado en los galardones que obtuvo: en total, ganó tres Globos de Oro y 26 premios Emmy.

LA NACION

Temas Rob Lowe