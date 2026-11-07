Robert Pattinson hizo una prueba para ser James Bond y se suma a la carrera por el 007

Robert Pattinson está en Londres para volver a interpretar a Batman. Entre jornadas de rodaje, se puso frente a cámara para probar suerte con otro personaje al que le sobran candidatos: James Bond. Según reveló The Hollywood Reporter, el actor británico hizo un casting para quedarse con el papel que Daniel Craig dejó vacante en 2021. La audición se realizó a fines de octubre pasado y, por ahora, Amazon MGM Studios guarda silencio sobre quién será el próximo 007.

Robert Pattinson, en Venecia afp - AFP

La novedad tiene un antecedente curioso. Entre los actores que también habrían hecho una prueba, según Deadline, está Nicholas Hoult, que ya había competido con Pattinson por el papel de Batman. Aquella vez, Matt Reeves se inclinó por el protagonista de Crepúsculo. Ahora, ambos vuelven a cruzarse en un casting que dirige Nina Gold, con Denis Villeneuve al frente de la película. El realizador canadiense ya conoce de cerca el trabajo de Pattinson: lo dirigió en Dune: Parte Tres, que tiene previsto su estreno para diciembre.

Los otros nombres en carrera

Antes de que trascendiera la participación de Pattinson y Hoult, la atención estaba puesta en tres actores británicos. Callum Turner, de Los amos del aire, y Jack Lowden, de Caballos lentos, ya aparecieron entre la lista de candidatos. El tercero era Josh O’Connor, que interpretó al príncipe Carlos en The Crown. Según fuentes consultadas por Deadline, los cinco pasaron por las audiciones de fines de octubre.

Callum Turner, otro de los candidatos al papel Chris Pizzello - Invision

O’Connor fue, además, el protagonista de una versión que lo daba por elegido. La publicó el diario británico The Sun y hasta ahora carece de confirmación oficial. El guion de la película está en manos de Steven Knight, creador de Peaky Blinders, y Amy Pascal y David Heyman son sus productores. La fecha del anuncio del nuevo 007 sigue abierta.

El camino de Pattinson entre Crepúsculo y Batman

Para entender por qué el nombre de Pattinson llama la atención en esta búsqueda conviene mirar qué hizo entre sus dos grandes sagas. Antes de que Edward Cullen lo convirtiera en ídolo adolescente, había interpretado a Cedric Diggory en Harry Potter y el cáliz de fuego. Después llegaron las películas de la saga Crepúsculo, con Kristen Stewart como Bella Swan, y una fama que podía haberlo llevado a repetir el mismo tipo de galán durante años. En cambio, empezó a elegir directores y personajes que lo alejaban de esa imagen.

Trabajó con David Cronenberg en Cosmópolis y Polvo de estrellas. Después, los hermanos Josh y Benny Safdie lo llevaron a las calles de Nueva York en Good Time. Allí interpretó a Connie, un ladrón que pasa una noche entera intentando sacar a su hermano de la cárcel después de un robo fallido. Cuando la película se presentó en Cannes en 2017, la crónica de LA NACION destacó la energía de un Pattinson casi irreconocible. Con Claire Denis volvió a cambiar de registro en High Life, una película de ciencia ficción en la que interpreta a un preso enviado al espacio.

Su regreso a una gran franquicia llegó con The Batman, en 2022. Y, mientras prepara su regreso a Gotham, Pattinson acaba de interpretar a alguien de carne y hueso en Primetime: Chris Hansen, el conductor estadounidense conocido por el programa de cámaras ocultas To Catch a Predator. Entre los dos papeles hay una buena medida de cuánto se amplió su repertorio desde los años de Crepúsculo.

Craig tenía 38 años cuando debutó en Casino Royale, en 2006, y se despidió cinco películas después, en Sin tiempo para morir. Su paso por la saga dejó un Bond al que el público acompañó desde sus primeras misiones como agente 007 hasta su retiro. Pattinson, a los 40, llega a la prueba con una trayectoria muy distinta de la que tenía Craig al asumir el papel. A estas alturas, el público ya lo vio brillar con dos franquicias. Lo que queda por ver es qué hizo con Bond en esa prueba de Londres.