Netflix le dice adiós a una de las sagas más icónicas del cine y la elimina de su catálogo

Netflix se consolidó como una de las plataformas de streaming más populares del mundo gracias a su amplio catálogo, que se renueva de manera constante con nuevas series, películas y documentales. Sin embargo, ese movimiento también implica que algunos títulos deban abandonar el servicio para dar lugar a nuevas producciones. En este contexto, se confirmó que una saga icónica dejará próximamente el catálogo, una noticia que sorprendió a sus seguidores.

Se trata de la saga Crepúsculo, la franquicia basada en las novelas de Stephenie Meyer que se convirtió en un fenómeno mundial gracias a la historia de amor entre Bella Swan y Edward Cullen. Con una fuerte presencia entre el público juvenil, las películas lograron millones de seguidores y se posicionaron como una de las grandes sagas románticas y fantásticas del cine de los últimos años.

La saga llegó al cine en 2008 y se convirtió en un fenómeno mundial entre el público juvenil Archivo

Según figura en la plataforma, el próximo 14 de agosto dejarán de estar disponibles las cinco películas que integran la saga completa de Crepúsculo. Los títulos que abandonarán el catálogo de Netflix son: Crepúsculo (2008), Crepúsculo: Luna Nueva (2009), Crepúsculo: Eclipse (2010), Crepúsculo: Amanecer - Parte 1 (2011) y Crepúsculo: Amanecer - Parte 2 (2012).

Tráiler oficial de Crepúsculo (2008)

La historia de Crepúsculo: amor, vampiros y un conflicto que crece película a película

La saga de Crepúsculo sigue la historia de Bella Swan, una joven que se muda al pequeño pueblo de Forks para vivir con su padre y comienza una nueva etapa lejos de su vida anterior. Allí conoce a Edward Cullen, un joven enigmático que guarda un gran secreto: pertenece a una familia de vampiros que intenta convivir en calma con los humanos. A medida que avanza la historia, Bella se adentra en un mundo desconocido marcado por el amor, los peligros y los misterios que rodean a los Cullen.

Las cinco películas de la franquicia dejarán de estar disponibles en Netflix el próximo 14 de agosto

A lo largo de las cinco películas, la relación entre Bella y Edward atraviesa distintos desafíos, mientras aparece Jacob Black, un amigo de la infancia que cobra cada vez más protagonismo y queda vinculado a otro de los grandes conflictos de la trama. Cada entrega incorpora nuevos personajes, amenazas y decisiones que ponen a prueba a los protagonistas, desde los enfrentamientos con otros vampiros hasta los cambios que Bella debe afrontar al quedar atrapada entre dos mundos completamente diferentes.

La saga está basada en las novelas escritas por la autora estadounidense Stephenie Meyer

Con la salida de la franquicia ya confirmada, los fanáticos de la historia de Bella Swan y Edward Cullen tienen solo unos días más para volver a disfrutar de las cinco películas en Netflix. A partir del 14 de agosto, la saga dejará de formar parte del catálogo de la plataforma, por lo que quienes deseen revivir el fenómeno o verla por primera vez deberán hacerlo antes de esa fecha.