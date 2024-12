Robert Pattinson reconoció que miente compulsivamente durante las entrevistas: “¿Qué me pasó? ¿Estoy poseído?”

En los últimos años, fueron varias las estrellas que decidieron confesar sus “pecados” en libros autobiográficos. Robert Pattinson también lo hizo, pero en un perfil publicado por la revista New York Times Style. Allí, el protagonista de Crepúsculo y Batman reconoció que a la hora de encarar entrevistas, se convierte en un mentiroso compulsivo.

En principio, reveló que inventó una historia salvaje y sanguinaria de su infancia durante una entrevista en Today, emitida el 18 de abril de 2011. Allí, Pattinson afirmó que había presenciado la violenta y accidental muerte de un payaso cuando era niño. El actor contó que recientemente volvió a ver aquella entrevista que hizo con Matt Lauer y le llamó la atención su propia reacción. “No hubo absolutamente ninguna vacilación en mi voz”, señaló. “Mientras la veía, pensaba: ‘¿Qué demonios? ¿Estás poseído?’” . Y, luego señaló que no tuvo “ninguna duda” a la hora de responder.

En ese momento, el actor se encontraba promocionando su película basada en la historia de los integrantes de un circo ambulante Agua para elefantes, coprotagonizada por Reese Witherspoon y Christopher Waltz. La película, basada en el libro del mismo nombre, recaudó 117 millones de dólares en todo el mundo. En ese contexto, el presentador le preguntó si durante su niñez tenía la fantasía de sumarse a un circo.

“ La primera vez que fui al circo, alguien murió ”, dijo Pattinson al presentador. “Su pequeño coche explotó sobre él”, agregó. Y cuando Lauer le preguntó si hablaba en serio, el actor amplió el relato: le respondió rápidamente que sí, antes de decirle al anfitrión que todos, incluidos sus padres y él, salieron corriendo de la carpa, mientras calificaba el incidente de “aterrador”. “Esa fue la única vez que he estado en un circo”, indicó, dando por cerrado el tema.

En el perfil publicado esta semana, Pattinson explicó: “ Al comienzo de mi carrera, lo único que la gente me preguntaba era cómo es ser famoso. Y entrás en una especie de estado de fuga ”. Por eso, el actor le dijo a The Times que se aburría rápidamente de las entrevistas, cuando saltó al estrellato con la saga Crepúsculo.

Si bien es conocido por no tomarse muy en serio los reportajes, hay que reconocerle a Pattinson que no pone demasiado empeño en sostener sus mentiras. En el estreno en Alemania de Agua para elefantes, días después de esa entrevista de Today, admitió que en realidad inventó toda la historia del payaso muerto en pleno show. “¡Ahora es algo que me está volviendo loco! Lo dije en un programa, era muy temprano por la mañana y era el día después del estreno en Nueva York... Alguien me preguntó cuál había sido mi experiencia en el circo, y yo dije: ‘Oh dios, no tengo nada interesante que decir’”, fundamentó Pattinson en ese momento.

"Hay un pequeño duendecito dentro de mí que piensa: ‘Solo decí algo impactante. Solo estás aquí por unos minutos, decí algo terrible’. Hay una especie de regocijo perverso que obtengo de eso. Pero le he provocado a mi publicista varios ataques cardíacos”, aseguró el actor

Años más tarde, en una entrevista de 2018 para la revista Interview, Pattinson dijo que “definitivamente” siente una “cierta euforia” cada vez que debe enfrentarse a una entrevista periodística y agregó: “ Hay un pequeño duendecito dentro de mí que piensa: ‘Solo decí algo impactante. Solo estás aquí por unos minutos, decí algo terrible’. Hay una especie de regocijo perverso que obtengo de eso. Pero le he provocado a mi publicista varios ataques cardíacos ”.

Durante una rueda de prensa que brindó junto a Zoe Kravitz antes del estreno de Batman, la actriz que le dio vida a Gatúbela lo criticó por contar historias fantásticas en medio de la entrevista. “Está bien, Rob es un mentiroso”, soltó Kravitz. “Cuenta todas esas historias y ahora le preguntan por ellas, y él no sabe qué es verdad y qué no”, se sinceró su amiga. A modo de réplica, Pattinson dijo: “Creo que es verdad, pero probablemente no lo sea. Sigamos adelante”.

En otra rueda de prensa para su película Good Time: viviendo al límite, de 2017,le preguntaron abiertamente por qué mentía. “Nos pasamos la vida intentando derribar la línea que separa la verdad de la mentira”, respondió riendo. E indicó: “Y llegás hasta el punto en el que ya no podés distinguirla. Ese es el nivel en el que me encuentro ahora mismo”.

LA NACION

