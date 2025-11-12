La revelación de Robert Pattinson que ilusionó a los fans de Crepúsculo

Más de una década después del final de la saga Crepúsculo, Robert Pattinson volvió a hablar de la franquicia que lo lanzó a la fama mundial, y esta vez lo hizo con una revelación que ilusionó a los fanáticos. El actor británico, que durante años mantuvo una relación de amor y odio con su personaje, dejó abierta la posibilidad de retomar su papel como Edward Cullen en un eventual reinicio de la saga.

El protagonista de The Batman se encuentra actualmente en plena promoción de su nueva película junto a Jennifer Lawrence, Mátame, amor. Durante una entrevista para la revista Vanity Fair, ambos participaron de un divertido ida y vuelta con un detector de mentiras que dejó una de las frases más virales de los últimos días en Internet.

En medio del juego, Lawrence le preguntó: “Si fueran a dirigir una nueva película de Crepúsculo, ¿lo harías?”. Pattinson, sin dudar, respondió: “Sí, claro”. La actriz, sorprendida, lo miró con incredulidad y le advirtió entre risas: “No creo que debas hacerlo, pero bueno…”.

Robert Pattinson habló sobre la posibilidad de interpretar Edward Cullen

Lo curioso fue que, según el detector de mentiras, el actor decía la verdad. Lejos de retractarse, redobló la apuesta con una broma con su característico tono irónico: “Sería genial. Me gusta quitarles papeles a actores más jóvenes. De verdad. Quiero volver a interpretar a un chico de 17 años. Quiero tener 17 años otra vez, todos los años”.

Apenas se difundió el fragmento de la entrevista, las redes sociales se llenaron de mensajes que celebraron la posibilidad de un regreso. En X y TikTok, los usuarios expresaron su emoción con miles de comentarios: “Ganarían mil millones de dólares si lanzaran otro”, escribió una fan. “Tiene el mismo aspecto. Sin duda podría hacerlo”, opinó otro usuario. “Imaginate que vuelva Crepúsculo en 2025... no estamos preparados”, se leía en varios posteos virales.

Escena de Crepúsculo, con Robert Pattinson y Kristen Stewart

¿Por qué Robert Pattinson odiaba a su personaje de Crepúsculo?

Entre 2008 y 2012, Robert Pattinson interpretó a Edward Cullen en las cinco películas que conforman la franquicia, donde compartió protagonismo con Kristen Stewart (Bella Swan) y Taylor Lautner (Jacob Black). Tras abandonar la piel del famoso vampiro, el actor se burló en varias ocasiones de la historia escrita por Stephenie Meyer e incluso llegó a decir que “no entendía cómo ese libro se había publicado”. Esto llamaba la atención de sus fans, dado que él saltó a la fama mundial gracias a este recordado papel juvenil.

“Es la persona más ridícula que es increíblemente buena en todo”, había dicho sobre su personaje en 2008, reconociendo que lo interpretó como “un maníaco depresivo que se odia a sí mismo”. “Además, es virgen a los 108 años, así que obviamente tiene sus problemas”, analizó con humor negro en aquel entonces.

Aunque gran cantidad de adolescentes adoraban la historia detrás de este personaje, Robert Pattinson creía que no era sano lo que se veía en la pantalla. “Si Edward no fuera un personaje de ficción y lo conocieras en la vida real, sería como uno de esos tipos que probablemente sería un asesino con hacha o algo así”, declaró en el año 2009, en diálogo con la revista OK!.